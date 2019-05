Stiri pe aceeasi tema

- Muzicianul american Moby a anuntat ca a anulat, dupa disputa cu actrita Natalie Portman din cauza detaliilor publicate in cartea lui de memorii, toate aparitiile publice pe care le avea programate, scrie news.ro.El urma sa participe la mai multe evenimente pentru a-si prezenta cartea autobiografica…

- Actorul si prezentatorul Stephen Fry isi va prezenta in aceasta vara noua sa carte, "Mythos", care reprezinta o reinterpretare a legendelor grecesti, in cadrul primului turneu pe care artistul il va sustine in Marea Britanie dupa o pauza de aproape 40 de ani, a anuntat joi bbc.com. Turneul "Mythos:…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat, fara sa aduca dovezi in acest sens, ca serviciile secrete britanice l-au spionat in timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale din 2016, la o zi dupa ce Marea Britanie a confirmat ca l-a invitat pe presedinte pentru a se intalni cu Regina…

- Julian Assange a incalcat in mod termenii azilului politic și a incercat sa foloseasca ambasada ecuadoriana din Londra pe post de centru de spionaj, a declarat Lenin Moreno, președintele Ecuadorului, intr-un interviu acordat pentru The Guardian. Lenin Moreno a mai spus ca a primit un angajament scris…

- Pacienții din Marea Britanie ar putea sa fie obligați sa renunțe la practica cumpararii de organe din China. Tot mai mulți pacienți care sufera de boli ce fac transplantul de organe o necesitate aleg sa calatoreasca în China pentru a-și cumpara organele de care au nevoie, informeaza The Guardian.…

- Muzicianul a spus ca va fi prezent in spirit si ca singurul lucru pe care si-l doreste este sa revina in muzica. UB40 a confirmat ca va incepe turneul la Portsmouth fara Travers. „Suntem tristi ca Brian, prietenul nostru de-o viata si membru fondator al UB40, nu ne poate insoti in turneul aniversar…

- Brian Travers a primit o veste soc din partea medicilor. Analizele au aratat ca membrul grupului fondat in Birmingham are doua tumori, dupa ce a suferit un atac pe 19 martie. El va fi supus unei interventii chirurgicale vineri, in ziua in care turneul urmeaza sa inceapa. "Am avut o viata minunata,…

- Peste 100 de muncitori de la o fabrica din Bangladesh susțin ca a fost concediați, dupa ce au protestat fața de salariile extrem de mici. Fabrica face tricourile inscripționate cu mesajul ”girl power”, care sunt apoi vandute in Marea Britanie, relateaza The Guardian.