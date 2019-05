Moby s-a distantat de afirmatiile sale facute in urma cu cateva zile, potrivit carora ar fi avut o relatie cu actrita Natalie Portman, prin intermediul unui mesaj publicat sambata pe Instagram in care muzicianul a prezentat scuze oficiale actritei americane, informeaza DPA. "Dupa ce a trecut un anumit timp, am inteles ca multe dintre criticile ce mi-au fost aduse pentru includerea lui Natalie Portman in 'The It Fell Apart' sunt foarte valide", a scris Moby in acel mesaj online. "De asemenea, recunosc pe deplin ca a fost o adevarata nesabuinta din partea mea sa nu o anunt dinainte in legatura…