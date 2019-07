mobilPay Wallet introduce sectiunea de donatii: HOSPICE Casa Sperantei este primul ONG pe care il puteti sustine

Stiri pe aceeasi tema

- In premiera in Romania, utilizatorii unei aplicații fintech au in prezent posibilitatea realizarii de donații, alaturi de alte plați ce țin de utilitați, plata intreținerii, bilete de transport, reincarcarea cartelei PrePay și plata prin Scan&Pay la mii de comercianți online și offline. Fundația HOSPICE…

- Aproape 1.200 de alergatori, un record national si aproximativ 50.000 de euro pentru copiii si adultii care infrunta un diagnostic incurabil - acesta este bilantul crosului caritabil Alearga tu pentru Ei, organizat in weekend de HOSPICE Casa Sperantei la Brasov. Ultramaratonistul Robert Hajnal…

- Tehnologia evolueaza extraordinar de rapid in fiecare zi, producand schimbari uimitoare in viața de zi cu zi a oamenilor și instituțiilor. La Carrefour, plata cu cardul (sau chiar cu smartphone-ul) a cumparaturilor pare sa se indrepte cu pași repezi spre muzeu. Plata se face… cu fața cumparatorului…

- Incepand cu aceasta saptamana, timișorenii au la plata calatoriei pe rutele Societații de Transport Public Timișoara prin SMS sau prin aplicația mobilPay Wallet. Noutatea este ca nu vom mai exista decat bilete de o calatorie cu doar bilete valabile o ora pe orice mijloace de transport cu un preț unic…

- Va reamintim, consilierii locali au decis recent sa desființeze biletul cu o calatorie și sa introduca biletul valabil timp de 60 de minute, un bilet unic care are același preț: 2,5 lei. „Incepand cu data de 3 iulie, biletul de calatorie valabil pe un singur mijloc de transport in…

- In premiera in Romania, in Timișoara se poate plati cu telefonul mobil inclusiv calatoria cu vaporașul, alaturi de biletul unic de 1 calatorie și legitimația de 1 zi pentru mijloacele de transport terestre. Incepand cu aceasta saptamana, timișorenii au acces la cele mai rapide și inovative metode de…

- Și in acest an, Catena-Farmacia inimii este alaturi de oamenii care au cel mai mult nevoie de ajutor, participand la cel mai important eveniment caritabil al anului organizat de HOSPICE Casa Sperantei. Totul in beneficiul copiilor si adultilor care sufera de boli incurabile și pentru care orice gest…

- Societatea de transport public local a municipiului Pitești, S.C. Publitrans 2000 S.A., dorește sa introduca de maine un sistem modern de plata pentru biletele de calatorie, direct in autobuz, prin intermediul cardurilor bancare care au funcția contactless. Astfel, calatorii trebuie sa apropie cardul…