- Protestatarii au incercat sa rupa cordonul de securitate format de polițiști pe Champ Elysee in Paris. Forțele de ordine au raspuns imediat cu gaze lacrimogene. De asemenea, pe rețelele de socializare s-au dat indemnuri la proteste violente.Pentru a preintampina astfel de proteste violente…

- Franta este in alerta rosie, iar Parisul a inceput sa se baricadeze din nou inainte de manifestatii ale ”vestelor galbene” sambata - o criza sociala si politica ce zguduie tara si sidereaza lumea, relateaza AFP. Politia franceza a retinut 320 persoane in Paris, sambata, cand se asteapta ca noi proteste…

- Cel putin 278 de persoane au fost retinute sambata la Paris pana aproape de ora locala 09.00 si inainte de inceputul mobilizarii de mare risc al "vestelor galbene", a anuntat prefectura de politie, potrivit AFP, informeaza Agerpres.Autoritatile, care se tem sa vada la Paris reluarea scenelor…

- Masuri excepționale in Franța pentru protestele de sambata ale "vestelor galbene". O celula de criza va fi activata in Paris, zeci de mii de forțe de ordine au fost mobilizate in toata țara, magazinele, muzeele, Turnul Eiffel și alte puncte de atracție turistica vor fi inchise. Poliția a realizat o…

- Autoritatile franceze au anuntat, joi, va vor inchide sambata mai multe muzee si obiective turistice, inclusiv Turnul Eiffel si muzeul Luvru, de teama reizbucnirii violentelor de strada din Paris, in acest sfarsit de saptamana.

- Treisprezece persoane, printre care un minor, suspectate ca au comis acte de degradare la Arcul de Triumf in timpul protestelor "vestelor galbene", urmau sa fie prezentate marti unui judecator de instructie in vederea unei eventuale inculpari, a anuntat parchetul din Paris, relateaza AFP. Parchetul…

- Un discurs ce urma sa fie rostit marti in Parlamentul francez de catre presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a fost anulat pentru a 'acorda prioritate' unei audieri privind protestele 'Vestelor galbene' organizate pe teritoriul Frantei in ultimele saptamani, informeaza luni site-ul…

- Anuntat de mai multa vreme, protestul impotriva scumpirii carburantilor s-a desfasurat aseara la Paris si in toata Franta. Miscarea „Vestele galbene” s-a cristalizat prin intermediul retelelor sociale, fara ca pentru mobilizarea oamenilor sa intervina sindicatele sau partidele politice. Grupuri de manifestanti…