Mobilizarea ''vestelor galbene'' franceze s-a redus la nucleul ei dur

Cateva mii de manifestanti, formand aparent ''nucleul dur'' al protestelor impotriva presedintelui Emmanuel Macron, au iesit sambata in strada pentru al 27-lea weekend consecutiv la Paris si in mai multe orase ale Frantei, transmite AFP.



Conform cifrelor Ministerului de Interne, la Paris au fost circa 1.100 de protestatari si aproximativ 2.800 in intreaga tara.



Mobilizarea ''vestelor galbene'' a scazut astfel la cel mai mic nivel de la inceputul acestei miscari sociale inedite. In afara capitalei Paris, proteste au mai avut loc sambata aceasta…