- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, nu stie ce anume din cariera lui politica ii datoreaza lui Marian Jean Marinescu, europarlamentar al PNL. Vicepresedintele PNL Gorj, Gheorghe Pecingina, este cel care i-a recomandat lui Romanescu...

- Primarul orasului Rovinari este suparat ca Sorin Boza, in loc sa poarte un dialog in urma protestului, de vineri, cand a scos mii de oameni in strada, managerul CEO a preferat „sa-i care plasele lui Doru Vișan”. Robert Filip a reactionat dupa ce cotidianul nostru a publicat in ediția…

- Autoritatile locale au ajuns la concluzia ca betonul amprentat din centrul municipiului Targu Jiu trebuie inlocuit cu granit. Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a spus ca a discutat deja cu factorii responsabili din cadrul primariei pentru a se vedea ...

- Lucrarile de reparatii, igienizare si pregatire a unitatilor de invatamant pentru noul an scolar sunt pe ultima suta de metri. Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a declarat ca lucrarile vor fi gata in toate scolile, pana pe 10 septembrie. ...

- La data de 21 august a.c., politisti din cadrul Poliției Municipiului Targu Jiu au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj, un barbat, de 37 de ani, din orașul Rovinari, banuit de savarsirea infractiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice.…

- Saptamana aceasta ar putea fi aprobata de catre guvern finantarea pentru finalizarea lucrarilor la Stadionul Municipal din Targu Jiu. Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a precizat ca a discutat cu sefii Companiei Nationale de Investitii si a aflat ca ...

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, este deranjat de afirmatia liderului PSD Gorj, Florin Carciumaru, care a confirmat presei ca liberalul a negociat cu Partidul Social Democrat. „Vreodata, daca voi face vreo discutie, o fac c...

- Primarul municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu, a fost la sfarsitul saptamanii trecute oaspetele de seama al lui Ion Ciocea la Zilele Comunei Bustuchin, luni, pe conturile de Facebook, cei doi edili postand comentarii de su...