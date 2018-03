Stiri pe aceeasi tema

- Povestea lui Ionuț a putut fi citita in cotidianul nostru in urma cu puțin timp. El este baiețelul care s-a nascut la Sighet și a fost declarat mort la naștere. Abia dupa opt ore, o asistenta a observat ca se mișca și s-a intervenit pentru acordarea primului ajutor. Din pacate, pentru ca a fost neoxigenat…

- Aleksandr Kogan, cercetator al Universitații Cambridge originar din Republica Moldova, a admis ca a recoltat detalii personale a 30 de milioane de utilizatori ai platformei de socializare Facebook, prin intermediul...

- EXATLON ROMANIA ELIMINARE. In aceasta saptamana, Ionuț și Alina au obținut imunitatea, Alina deoarece a fost player of the week, iar Ionuț pentru ca a triumfat la jocul de imunitate.Nominalizarile din partea echipei s-au indreptat spre Mariana, care a avut o perioada mai slaba in ultima perioada.…

- Luis Lazurus iși face televiziune. Și va intra inclusiv in politica. Cel puțin asta i-a prezis Florentina Ion. Sambara seara a dat o mega-petrecere, cu ocazia zilei de naștere, in Pipera, la Simfonia Ballrooom. Aproximativ 200 de persoane au luat parte la eveniment: vedete, politicieni, oameni de afaceri…

- Tibi Ușeriu a fluturat steagul Romaniei dupa ce a parcurs pe jos cei 618 de kilometri, in condiții extreme. Ultramaratonistul in varsta de 44 de ani a avut de-a face cu temperaturi de pana la minus 38 de grade Celsius și de vant care a suflat la rafala cu aproape 100 de kilometri pe ora. Alaturi…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu explica, intr-o postare pe contul sau de Facebook, de ce nu s-a ridicat in picioare sa aplaude la Congresul PSD de sambata.”Ieri, la Parlament, jurnaliștii m-au intrebat de ce nu m-am ridicat in picioare și nu am aplaudat frenetic. Raspuns: eu și cand merg la…

- Celebritatea sotului ei a inceput sa ii aduca probleme Nellei, frumoasa sotie a „Jaguarului” de la Exatlon! Recent, aceasta a fost amenintata cu moartea de catre o tanara care s-a indragostit de Ionut.Nella Angheluta a facut totul public pe pagina ei de Facebook. „Penibilul a atins cote maxime. Daca…

- Totul a pornit in urma cu aproximativ un an, cand femeia a plecat din locuinta comuna, iar sotul a aflat de pe reteaua de socializare ca aceasta ar fi plecat in strainatate cu un alt barbat. Femeia care isi parasise domiciliul conjugal a postat pe Facebook fotografii impreuna cu cel cu care plecase…

- Ionut, un copil din Maramures, este cu adevarat un miracol pentru parintii lui. Baietelul are acum 10 ani, însa la nastere a fost declarat mort. Medicii au si emis foaia de deces, când, dupa aproape opt ore, o asistenta a observat ca se misca.

- Veronika Stolli, cunoscuta mai ales publicului din Republica Moldova, este in culmea fericirii. Ea va deveni mamica, pentru a doua oara, in 2018, informeaza SHOK.md. Dupa ce anul trecut și-a unit destinul cu medicul Sergiu Bantuș, in acest an artista va aduce pe lume rodul iubirii lor.…

- Dupa ce ansamblul “Doina Bascovului” a castigat “Duelul Ansamblurilor” de la PRO TV, scandalul SMS-urilor a pornit un val de critici la adresa celor din Bascov, mai ales impotriva primarului Gheorghe Stancu si a managerului Lorena Toma. Sunt insa si voci care sustin contrariul si declara ca cei din…

- Doua treimi dintre romani declara ca prefera sa sustina o cauza aleasa de sarbatorit in loc sa cumpere un cadou, potrivit unui studiu transmis ieri AGERPRES. Chestionarul este cuprins in cadrul sondajului „Cum doneaza romanii?” realizat de Questia Group pentru World Vision in luna ianuarie a acestui…

- FC Barcelona s-a distrat cu Girona, una dintre rivalele sale din Catalonia, intr-o partida din etapa a XXV-a a campionatului Spaniei. Dupa ce s-a vazut condusa cu 1-0 la doar trei minute de la startul meciului, trupa lui Ernesto Valverde s-a razbunat apoi si s-a impus in final cu un categoric 6-1. Spectacolul…

- Presedintele CNCD a precizat ca, deocamdata, Viorica Dancila nu a confirmat ca va veni la audierea la care a fost citata pentru marti: ”Deocamdata, nu a confirmat. Din surse publice stiu ca se deplaseaza la Bruxelles si, in masura in care isi manifesta dorinta sa fie prezenta personal la audieri,…

- Pe langa faptul ca sunt celebre, sunt bogate și sunt frumoase, aceste vedete au reușit sa bata și recorduri mondiale și astfel sa intre in Guiness Book și, practic, sa scrie istorie. Iți prezentam in continuare cateva celebritați pe care talentul nu le-a ajutat doar sa caștige premii, ci și sa intre…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat ca, prin efectele produse de aplicarea Legii salarizarii si a masurilor fiscale aprobate de coalitia de guvernare, "PSD-ul confiscat de Dragnea (...) distruge tot ce a reusit aceasta tara in ultimii sase ani si ne aduce inapoi la anul 2010". "In 2010 (cand s-au…

- „Impreuna cu primarul municipiului Reșița, domnul Ioan Popa, astazi, am primit vizita reprezentanților companiei germane Rheinmetall Group, la sediul Palatului Administrativ. Discuțiile purtate cu delegația condusa de domnul Martin Rill s-au axat pe oportunitațile de investiții la S.C. Arsenal…

- In anul 2007, cei doi fondatori Airbnb nu și-au permis sa inchirieze un apartament nou in San Francisco. Ca sa stranga niște bani, au hotarat sa iși amenajeze o camera in apartamentul pe care il aveau și sa o inchirieze pe termen foarte scurt. Pentru ca un anunț online era prea impersonal, au creat…

- UPDATE Facebook și-a reluat funcționarea, in Romania, și pe Chrome. Sunt semnalate probleme, in continuare, in alte țari. Deocamdata, compania nu a oferit niciun punct de vedere.UPDATE Facebook funcționeaza pe alte browsere. Facebook nu mai funcționeaza, la aceasta ora, in mai multe…

- Nicoleta Botan, educatoarea care a fost ucisa cu sange rece de fostul sot, era iubita de toata lumea. Era mereu vazuta cu zambetul pe buze, putini stiau ce suferinta se ascundea in sufletul ei. Vestea mortii ei a socat, a revoltat, a cutremurat o tara intreaga. A fost lovita cu cutitul in inima,…

- Vali Craciunescu iși ia inima-n dinți și-și scoate proaspata soție in oraș, de Valentine’s Day, zi in care iși serbeaza și ziua de naștere! Caci, sarbatoarea indragostiților, atat de populara in intreaga lume, coincide cu ziua sa de naștere, aniversarea ”primilor” 45 de ani, eveniment pe care il vede…

- Alina Binder, viitoarea sotie a fostului principe Nicolae, isi sarbatoreste, vineri, ziua de nastere. Cu aceasta ocazie iubitul ei i-a transmis un mesaj emotionant, pe Facebook. Vezi si Principele Nicolae si Alina Binder, iubita lui, au iesit la plimbare prin Herastrau FOTO "Astazi,…

- Andreea Magdalena Mihalache Mulți oameni cu suflet mare au raspuns la apelul asociației “Solidar” și au donat bani pentru eleva Andreea Magdalena Mihalache. Apelul lansat de voluntarii asociației “Solidar” Vaslui de a o ajuta pe eleva Andreea Magdalena Mihalache sa-și finalizeze studiile nu a ramas…

- Conducatorul auto a chemat un echipaj SMURD, care i-a acordat primul ajutor si il va transporta la spital. Soferul s-a lovit la fata si are dureri in zona toracica, potrivit ISU. Accidentul s-a petrecut in apropierea fermei din localitate. Deocamdata nu se stie care a fost cauza…

- Zeci de protestatari din Cluj, Sibiu sau Tg-Mures au ajuns deja in Capitala pentru a participa la protestul anuntat la ora 18.00, in Piata Universitatii. Jandarmeria Romana indeamna, pe Facebook, la calm, iar cei care se afla in preajma unor persoane violente, sa se indeparteze de ele. …

- Companiile de IT au eliminat, in medie, 70% din discursurile ilegale de incitare la ura care le-au fost semnalate, releva a treia evaluare a Codului de conduita privind combaterea discursurilor ilegale de incitare la ura din mediul online, realizata de ONG-uri si entitati publice.

- Moda a ajuns pana la Piatra Neamt, asa ca primarul i-a anuntat pe localnici ca si-ar dori sa vada numele orasului sus, pe munte, informeaza Observator. Numai ca mesajele primite de edil nu au fost toate favorabile proiectului. Primarul din Piatra Neamt, Dragos Chitic, s-a gandit ca numele…

- Cei care vor sa faca o astfel de solicitare și sa-și construiasca o casa pe un teren primit gratuit de la primarie trebuie sa aiba varste cuprinse intre 18 și 35 de ani. Totodata, tinerii nu trebuie sa dețina casa sau teren. Cererea de atribuire a terenului se face la consiliul local. [citeste…

- Ronaldinho s-a retras oficial, anuntul venind din partea fratelui acestuia, cel care-i este si agent. „S-a oprit! S-a terminat! Vrem sa organizam un eveniment fastuos dupa Cupa Mondiala din Rusia. Vrem sa organizam meciuri de retragere in Brazilia, Europa si Asia”, a declarat acesta pentru OGlobo. Apoi,…

- Vasile Dincu crede ca Mihai Tudose a fost indepartat din funcție pentru ca nu a reușit sa mulțumeasca partidul. Liviu Dragnea a caștigat confruntarea cu Mihai Tudose. Deocamdata, liderul PSD este caștigator, dar ramane de vazut daca va fi caștigator pe termen lung, deoarece crize periodice…

- Fost ministru al Sanatatii in Guvernul Ciolos, Vlad Voiculescu a fost audiat in cazul binecunoscut de acum al medicului Mihai Lucan, de la Cluj, acuzat, intre altele, de tentativa de omor. Voiculescu a postat, insa, de curand, pe pagina sa de Facebook, drama prin care un tanar a trecut si, din pacate,…

- Cantareața din Columbia a șters anul 2018 de pe agenda sa, astfel ca toate concertele au fost anulate. Se pare ca vedeta are probleme cu corzile vocale. Aceasta a apelat la cei mai buni medici chirurgi care sa o opereze, iar aceștia i-au recomandat sa nu mai cante o perioada. Vedeta vrea sa…

- Dupa ce in urma cu cateva zile au reusit sa suprinda, cu ajutorul camerelor de luat vederi ascuse in padure, o haita de lupi in actiune, rangerii din Parcul National Piatra Craiului au filmat si un ras. Specia, odata foarte raspandita in acest areal, este acum una protejata iar exemplarele ramase sunt…

- Starul argentinian Lionel Messi a reusit o "dubla" pentru FC Barcelona in partida castigata pe teren propriu, cu 5-0, in fata formatiei Celta Vigo, joi seara, in mansa secunda a optimilor de finala ale Cupei Spaniei la fotbal. Messi a marcat primele doua goluri ale intalnirii de pe Camp…

- In Italia, o femeie originara din Republica Moldova a nascut un copil cu un semn din naștere pe picior care reproduce aproape perfect harta Moldovei. Fotografia piciorului cu semnul din naștere a fost publicata pe Facebook, aceasta adunind imediat mii de aprecieri și zeci de comentarii. „Moldovean cu…

- Cu toate acestea, Hatsune Miku, care are nu mai putin de 2,5 milioane de followeri pe Facebook, nu exista cu adevarat in realitate; cel putin nu asa cum ne gandim, inca, la divele din carne si oase, informeaza MEDIAFAX. Citeste si Lady Gaga, in stare mai grava decat se credea. Si-a anulat…

- Mobilizare pe Facebook pentru o tanara de 19 ani din Polovragi. Ioana a fost implicata intr-un grav accident de circulație, pe Valea Oltului. și va fi supusa mai multor intervenții chirurgicale. Familia nu dispune insa de sumele nec...

- Liviu Dragnea isi doreste o restructurare a Guvernului, asa ca portofoliul lasat liber prin demisia Doinei Pana s-ar putea desfiinta, iar atributiile ar urma sa fie preluate de ministrul Mediului. "Da, e foarte adevarat ca doamna Pana are probleme de sanatate. Doamna ministru Pana a tot tinut,…

- Cornel Galeș, fostul soț al interpretei de muzica populara Ileana Ciuculete, a reacționat imediat dupa ce s-a trezit cu o avalanșa de urari. Cornel Galeș este fostul partener de viața al cantareței de muzica populara Ileana Ciuculete, care a incetat din viața in luna martie a anului 2017 . Cornel Galeș,…

- Pentru a elabora proiectele de modificare a legislatiei penale si a procedurii civile, Comisia speciala privind justitia se va reuni la finalul lunii ianuarie, a declarat, ieri, pentru Mediafax, presedintele comisiei, Florin Iordache (PSD). ”Deocamdata asteptam (amendamente la proiectele de lege-n.r.).…

- Aparatul, un monomotor Cessna 208 Caravan, s-a prabusit intr-o regiune muntoasa din apropiere de Punta Islita, o statiunea turistica de pe malul Oceanului Pacific, a precizat purtatorul de cuvant, Carlos Hidalgo, pe pagina sa de Facebook. Pilotul si copilotul erau costaricani, potrivit EFE.…

- Mijlocasul Carlo Casap, unul dintre fotbalistii de la FC Viitorul, isi serbeaza astazi ziua de nastere, el implinind 19 ani. La multi ani, Carlo Casap Academia de Fotbal Gheorghe Hagi si clubul Viitorul ii ureaza multa sanatate, fericire, impliniri si evolutii foarte bune in tricoul negru albastru lui…