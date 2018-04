Stiri pe aceeasi tema

- Vasi Radulescu, un medic din București, a pornit o campanie de strangere de bani pentru batranul batut de doi tineri la Brașov , reușind sa adune pana acum aproximativ 40.000 de lei. Medicul Vasi Radulescu a fost impresionat de imaginiele in care un batran era batut cu multa cruzime la Brașov de doi…

- Politistii au identificat si retinut trei tineri care in noaptea de 01/02 aprilie a.c. ar fi agresat un barbat de 23 de ani, in fata unei discoteci din comuna Luizi Calugara. La data de 02 aprilie a.c, politisti din cadrul Postului de Politie Luizi Calugara au depistat si identificat trei tineri cu…

- Vasi Radulescu, un medic din Bucuresti, a facut un apel emoționant pe pagina lui personala de Facebook ca sa stranga bani pentru batranul snopit cu salbaticie de doi tineri in Brașov. La nici 24 de ore de la postarea sa, doctorul a reușit sa adune donatii in valoare de 15.000 de lei pentru Dumitru Neculai,…

- "Am vorbit cu purtatorul de cuvant al spitalului. Are traumatisme faciale, o mica fractura cervicala, este inca foarte marcat de tot ce i s-a intamplat, dar starea in rest e buna. Nu are acte. Cei de asistenta sociala au inceput demersurile sa ii faca acte provizorii, apoi va aparea si un cont bancar.…

- Barbatul in varsta de 66 de ani lovit crunt de de doi tineri, la Brasov, si-a recapatat cunostinta, dar va vea nevoie de mult timp ca sa se recupereze, in urma bataii incasate. Deși l-au calcat in picioare și l-au lasat practic fara suflare, omul i-a iertat pe agresori. Printre lacrimi, lecția pe care…

- Imaginile cu batranul din Brasov batut cu bestialitate de doi tineri s-a viralizat pe toate rețelele de socializare. Barbatul a fost snopit in bataie intr-un pasaj subteran. Tinerii care au batut un batran de 66 de ani au 18 și 23 de ani. Tinerii se numesc Ceplinsche Adrian si Mircea Mihai Constantin…

- Sute de oameni au scris mesaje pe contul de Facebook al unuia dintre agresorii batranului din Brasov. Oamenii condamna cu vehementa ce s-a intamplat si se mobilizeaza sa il ajute pe batran. Au strans bani, ii cauta o locuinta, dar si un loc de munca stabil.

- Florin Buliga, barbatul care a recunoscut ca și-a ucis soția și cei doi copii, iși nota gandurile pe o agenda. Publicam insemnarea facuta la puțin timp dupa asasinate. In noaptea de 26 spre 27 martie, un afacerist din Brașov, Florin Mircea Buliga, și-a ucis soția, Monica, și pe cei doi copii…

- Dupa scenele șocante din Brașov, unde un om in virsta a fost batut cu salbaticie de doi tineri, un nou caz atrage toate privirile. Un batran din Galați, in varsta de 90 de ani, a fost batut, in plina strada, de un barbat si o femeie. Aceștia l-au și deposedat de mai multe bunuri si de bani.

- Caz de violenta extrema la Brasov. Doi tineri, unul din Buzau și celalalt din Botoșani, au batut cu bestialitate un batran intr-un pasaj din oras. Bietul om a fost batut atat de rau, incat a ramas inconstient. Cu toate acestea, unul dintre agresori a continuat sa il loveasca. Bataușul l-a lovit pe varstnic…

- Doi tineri au fost arestati preventiv dupa ce au lovit cu cruzime un batran de 66 de ani. Victima, pusa la pamant, a fost batuta cu pumnii si picioarele pana nu a mai putut misca. Incidentul care a avut loc intr-un pasaj din Brasov a fost suprins de camerele de supraveghere.

- Batranul de 66 de ani cobora pe scari, iar la un moment dat a fost luat la bataie de cei doi tineri. In imagini se poate vedea cum agresorii nu tin cont de vreo limita si il lovesc cat pot de tare cu pumnii si picioarele. Chiar si dupa ce batranul a lesinat din cauza loviturilor primite in zona capului,…

- Ești student la drept? Te-ai gandit vreodata cum e sa fii profesor macar pentru o zi? Acum ai ocazia sa experimentezi aceasta profesie și chiar sa fii un profesor pe placul elevilor! Daca la unele materii elevii gasesc motive sa le catalogheze ca și nefolositoare, in cazul educației juridice nu e loc…

- Incinta Casei Municipale de Cultura din Slobozia s-a umplut de liceeni dornici sa afle amanunte despre cum poți sa devii pilot militar și ce presupune aceasta profesie. Reprezentanții celor mai importante instituții educaționale ale aviației militare romanești s-au aflat, preț de cateva ore, la Slobozia,…

- O altercație, soldata cu ranirea unei persoane, a avut loc, miercuri seara, la Fizeșu Gherlii.Polițiștii sosiți la fața locului au constat faptul ca între doi tineri de 18 respectiv 22 de ani din localitate, în timp ce se aflau într-un local, a izbucnit un conflict.…

- Un baiat de 13 ani și o fata de 18 ani, impreuna cu mama lor, au fost uciși de tatal lor, un om de afaceri din Brașov, care se numește Florin Mircea Buliga. Acesta se afla acum in arest și le-a povestit achetatorilor cum a planuit crima – a acționat, așadar, cu premeditare – apoi a așteptat ca victimele…

- Florin Buliga, barbatul din Brașov care și-a ucis soția și cei doi copii, este audiat la aceasta ora. In fața anchetatorilor, criminalul a facut niște declarații șocante. Șocant, criminalul a spus ca, dupa ce și-a ucis cei doi copii, a putut comunica telepatic cu ea și ca aceștia i-au transmis ca „e…

- Polițiștii gorjeni au prins joi doi barbați din Targu Jiu care in urma cu cateva zile au agresat un tanar de 29 de ani, pe Bd. Ecaterina Teodoroiu din municipiu. Suspecții de 23 și 28 de ani, ambii din municipiul Ta...

- Cazul barbatului scos din apele raului Sasar se complica. Acesta are varsta de 37 de ani si este originar din Brasov, dar se afla in vizita in Baia Mare, la doi cunoscuti cu care ar fi consumat alcool sau substante interzise chiar inainte de tragicul eveniment. De altfel, femeia de 23 de ani si barbatul…

- Un eveniment care se poate intampla o data-n viața s-a petrecut, ziele trecute, in Moldova. Cinci tineri din Iași s-au batut și au cazut cu toții in fosa plina cu fecale. Polițiștii ii cerceteaza acum pentru lovire dupa ce unul dintre ei a ajuns pe patul de spital. Intimplarea a avut loc, sambata seara,…

- In dimineata zilei de 26 ianuarie a.c., un angajat al unui local de pe Bulevardul Revolutiei din municipiul Arad a cerut ajutorul unor agenti de paza sa intervina in vederea aplanarii unui conflict spontan izbucnit in incinta barului. Trei agenti i-au batut cu pumnii si picioarele pe trei tineri implicati…

- Politistii din Sebes au identificat 5 tineri din municipiu ca banuiti de comiterea unei agresiuni asupra unui alt tanar. Cei 5 sunt cercetati pentru lovire sau alte violente. La data de 27 februarie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Sebes au identificat 5 tineri,…

- Ieri, 27 februarie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Sebes au identificat 5 tineri, cu varste cuprinse intre 16 si 18 ani, toti din municipiu Sebes, ca persoane banuite de comiterea unei agresiuni, fapta reclamata politiei in seara zilei de 23 februarie 2018.…

- Peste 50 de oameni au iesit in strada pentru a protesta impotriva deciziei lui Tudorel Toader de a declansa procedura de revocare din functie a Codrutei Kovesi. Joi seara peste 300 de oameni au iesit in strada la Brasov si au cerut demisia Guvernului si a ministrului justitiei.

- Romania, sub zodia protestelor! Romanii din mai multe orase au iesit in strada, in ciuda temperaturilor destul de joase, pentru a-si striga nemultumirile. Cateva sute de oameni s-au strans in piata centrala din Sibiu, dar si din Brasov. In Piata Unirii din Iasi protesteaza la aceasta ora aproximativ…

- Petitia initiata online pentru sustinerea procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Laura Corduta Kovesi a fost semnata, de la anuntul ministrului Justitiei de declansare a procedurilor de revocare din functie a sefei DNA, de peste 73.000 de persoane.Citeste si: Judecatoarea…

- Circulatia este oprita, la ora transmiterii stirii, pe DN1, pe ambele sensuri de mers, in dreptul localitatii Beclean din judetul Brasov, dupa ce, pe sensul de mers Fagaras catre Sibiu, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate un autoturism si un tir, trei persoane fiind ranite usor.

- Politistii aradeni au retinut doi angajati ai unei firme de protectie si paza care au batut trei tineri care au provocat un scandal intr-un bar din centrul Aradului. In urma cercetarilor efectuate s-a stabilit ca in dimineata zilei de 26 ianuarie a.c., barbatii de 27 si 32 de ani, ambii din Arad ar…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Focsani au dispus trimiterea in judecata a doi tineri, implicati intr-o bataie la Popesti. Unul dintre inculpati are 20 de ani si este din Bucuresti, iar celalalt are 19 ani si este din Popesti. Ambii vor fi judecati pentru savarsirea…

- Vicepresedintele PUN, Ana Gutu, a criticat activitatea lui Dorin Chirtoaca la sefia Capitalei. Aceasta i-a reprosat fostului primar de Chisinau ca s-ar fi inconjura la Primarie „cu oameni de nimic, tineri corupti, neprofesionisti, care in final v-au vandut pe mana justitiei politic angajate”.

- Sorana Darclee e din nou singura. Artista, care iși serbeaza in curand ziua de naștere, a vorbit despre cum va petrece alaturi de prieteni, dar și ce crede despre barbatul ideal. Dupa ce in vara anului trecut a publicat o imagine in care aparea alaturi de iubitul ei , acum artista a lasat sa se ințeleaga…

- Curtea Europeana a invitat Guvernul de la Chișinau sa prezinte observații privind refuzul autoritaților din Republica Moldova sa-l pedepseasca pe agresorul unei mame a trei copii, pe masura faptelor. In acest caz a intervenit Asociația Promo-LEX.

- In ianuarie 2018, avocata Nicoleta Popescu a castigat, pentru Vasile Victor Stanciu, un proces intentat statului roman. Omul s-a plans mai intai instantelor din tara ca a fost agresat de politisti, dar justitia din Romania a considerat ca tratamentele degradante aplicate barbatului sunt acceptabile.…

- Patru barbati au batut doi tineri, vineri noapte, in scara unui bloc din Sectorul 4 al Capitalei, pentru ca le-au atras atentia ca sunt prea galagiosi. In urma plangerii unuia dintre tineri, cei patru agresori au fost dusi la politie pentru declaratii, iar trei dintre ei au fost retinuti.

- Scoala Gimnaziala din localitatea Sanmihaiu Roman (aflata la 15 kilometri de Timisoara), devenita cunoscuta pentru peretii pictati, a intrat din nou in atentie, de asta data din cauza violentei unui parinte.

- La data de 31 ianuarie a.c., politisti de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Buzau, au identificat la scurt timp de la comiterea faptei, principalii banuiti de comiterea unei talharii. Din cercetarile efectuate de politisti a reiesit ca in noaptea de 27 spre 28 ianuarie a.c., trei…

- Potrivit informatiilor furnizate, marti, de purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Braila, Laura Dan, incidentul s-a petrecut luni, baiatul lovit, in varsta de 17 ani, care este elev in clasa a XI-a la Colegiul National "Nicolae Balcescu", fiind scos in curtea unitatii de cei cinci…

- Politistii brasoveni au reusit sa identifice si sa retina suspectii in cazul barbatului omorat vineri noaptea intr-un imobil situat pe strada Aurel Vlaicu, din municipiul resedinta,...

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Salaj a deschis, in paralel cu dosarul procurorilor, o ancheta proprie in cazul bataii ce a avut loc marti seara intre doi politisti din Simleu Silvaniei, surse judiciare precizand vineri,…

- Zeci de protestatari din Cluj, Sibiu sau Tg-Mures au ajuns deja in Capitala pentru a participa la protestul anuntat la ora 18.00, in Piata Universitatii. Jandarmeria Romana indeamna, pe Facebook, la calm, iar cei care se afla in preajma unor persoane violente, sa se indeparteze de ele. …

- Zeci de soferi au ramas blocati pe drumurile nationale din cauza ninsorilor abundente. Chiar daca inspectorii de patrulare si salvatorii sunt mobilizati pentru a ajuta oamenii aflati in impas, mai multi soferi din Capitala au decis sa nu ramana indiferenti.

- Povestea unei batrane din Navodari a devenit virala pe Facebook și mulți oameni au decis sa ajute dupa ce o tanara a publicat cateva imagini pe rețeaua sociala. Dupa ce i-a murit singului fiu, batrana scoate la vanzare in fața blocului obiectele pe care le are prin casa. In timp ce iși așteapta cumparatorii,…

- La data de 12 ianuarie a.c., în jurul orei 08:30, doi tineri au sustras mai multe bunuri alimentare dintr-un magazin din cartierul Manaștur, din Cluj-Napoca. În momentul în care au dorit sa paraseasca magazinul, au fost opriți de catre agenții de paza, insa pentru a-și asigura…

- O durata mai mare a somnului nocturn ar putea sa ii ajute pe oameni sa adopte diete considerate mai sanatoase, potrivit unui studiu realizat in Marea Britanie, informeaza Press Association. Adultii care si-au crescut numarul de ore dormite au consumat apoi in timpul zilei mai putine alimente…

- Romanii sunt oameni cu idei, talent, sensibilitate si dorinta de a face lucruri care sa ramana. Tineri sau maturi, intelectuali, artisti, personalitati culturale sau oameni obisnuiti pot deveni modele pentru semenii lor. “100 Romania”este un proiect al TVR Craiova care aduna propunerile telespectatorilor…

- A vrut sa ajute, dar soarta nu a fost deloc de partea lui! Un barbat in varsta de 50 de ani a fost batut crunt, provocandu-i-se fracturi multiple si traumatisme craniene, dupa ce a vrut sa scape doua fete dintr-o situatie care ar fi degenerat intr-o zona vulgara.

- Jandarmii montani actioneaza miercuri seara pentru recuperarea a cinci persoane care s-au ratacit in timp ce incercau sa ajunga in masivul Postavarul, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Brasov, Ciprian Aldea.