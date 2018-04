Mobilizare impresionantă pentru bătrânul bătut de cei doi tineri, în Braşov: Zeci de oameni s-au oferit să-l ajute Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, ca barbatul de 66 de ani, din Vrancea, care lucra cu ziua in judetul Brasov, ar fi declarat ca scandalul cu cei doi agresori a pornit dupa ce acesta le-ar fi cerut o suma de bani pe care i-o datorau. In noaptea de vineri spre sambata, cei doi tineri de 18 si 23 de ani, care sunt in prezent in arest, au fost filmati in timp ce il loveau cu cruzime pe barbatul de 66 de ani. Unul dintre ei a prezentat o alta varianta, aceea ca batranul i-ar fi surprins cand distrugeau un obiect si ar fi incercat sa-i opreasca, lucru care i-ar fi deranjat. Incidentul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cazul batrânului batut crunt într-un pasaj din Brașov i-a impresionat pe români. În urma unei campanii desfașurate pe Facebook de medicul Vasi Radulescu, s-au strâns 85 00 de RON pentru acesta.

- Batranul de 66 de ani era sa ramana paralizat din cauza bataii crunte pe care a primit-o. Mama unuia dintre agresorii din Brașov i-a luat apararea fiului ei. Simțindu-se atacata pe pagina ei de Facebook, femeia a postat un mesaj care i-a enervat și mai tare pe cei care cunosc cazul, scrie cancan.ro.…

- Cei doi polițiști care au fost raniți de un panou al Primariei Mangalia pe care era scris mesajul „Paște fericit“ sunt în recuperare. Unul are mâna fracturata, celalalt este taiat la cap. Exercițiul care subțiaza talia mai eficient decât abdomenele, explicat... Ioan…

- Un medic din București a facut un apel pe pagina sa persoanala de Facebook catre toți prietenii și cunoscuții pentru a strange bani pentru batranul care a fost batut crunt de doi tineri in Brașov.

- Vasi Radulescu, un medic din Bucuresti, a facut un apel emoționant pe pagina lui personala de Facebook ca sa stranga bani pentru batranul snopit cu salbaticie de doi tineri in Brașov. La nici 24 de ore de la postarea sa, doctorul a reușit sa adune donatii in valoare de 15.000 de lei pentru Dumitru Neculai,…

- Capacitatea de transport va fi adaptata in minivacanta Sarbatorilor Pascale la nivelul intregii retele feroviare, in functie de evolutia si dinamica traficului de pasageri, in special la trenurile spre cele mai solicitate destinatii – Brasov, Sibiu, Cluj-Napoca, Constanta, Iasi, Satu Mare, Timisoara,…

- In minivacanta de Paste, CFR Calatori va adapta capacitatea de transport in inreaga retea feroviara in functie de dinamica traficului de pasageri la trenurile pe cele mai solicitate rute (Brasov, Sibiu, Cluj-Napoca, Constanta, Iasi, Satu Mare, Timisoara, Vatra Dornei), arata un comunicat emis marti.…

- De luni, 26 martie, pana vineri, 30 martie, au fost raportate inca 215 cazuri noi de rujeola, in 20 de județe și București, anunța CNSCBT, potrivit News.ro. Cele mai multe cazuri au fost semnalate in Buzau: 57. Numar mare de imbolnaviri a aparut și in Prahova (26), Constanta (21),…

- Peste doua sute de noi cazuri de imbolnavire cu rujeola s-au inregistrat in ultima saptamama, cele mai mule fiind in judetul Buzau. De asemenea, se investigheaza un posibil nou deces aparut in judetul Constanta. Potrivit statisticilor, numarul total al cazurilor de rujeola a ajuns la 11.784. Centrul…

- Hidrologii au emis, miercuri, o avertizare Cod Galben de inundatii, valabil pana vineri dupa-amiaza in 12 bazine hidrografice. Codul Galben de inundații vizeaza raurile din bazinele hidrografice: Mures – bazin superior amonte confluenta Aries (judetele Harghita, Mures si Bistrita Nasaud), Tarnava Mica…

- Traficul rutier se desfasoara ingreunat, miercuri dimineata, pe mai multe artere din judetele Teleorman, Vrancea, Buzau si Tulcea din cauza inundatiilor si a alunecarilor de teren. De asemenea, se circula cu dificultate pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti si pe mai multe sosele din judetele Dambovita,…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 25.870 locuri de munca, în data de 27 martie 2018.Cele ami multe posturi sunt disponibile în București, Capitala fiind urmata de județele Prahova, Sibiu,…

- Hidrologii au emis o avertizare de cod portocaliu de inundatii pe rauri din judetele Teleorman, Arges, Dambovita si Giurgiu, pana miercuri seara. De asemenea, pana joi la ora 16.00, este cod galben de inundatii locale in noua judete, transmite News.ro . Potrivit hidrologilor, pana joi la ora 16.00,…

- Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 111, cele mai recente victime fiind un barbat si o femeie de peste 70 de ani, ambii nevaccinati si cu alte afectiuni asociate. Barbatul era in varsta de 75 de ani, din judetul Arad, confirmat cu virus gripal tip A, avand conditii medicale preexistente…

- Ora Pamantului 2018. Sambata, milioane de oameni, instituții și companii au stins luminile timp de o ora, alaturandu-se celui mai mare eveniment de mediu din istorie – Earth Hour. Vezi galeria foto + 5 + 5 FOTO: EPA Milioane de oameni din intreaga lume au sarbatorit sambata, Ora Pamantului (Earth Hour),…

- Doi sindicaliști din Poliție au fost fotografiați in timp ce ar urina pe Biserica Kretzulescu din București. Imaginea surprinsa de un tanar a starnit controverse, dupa ce a fost publicata pe rețelele de socializare. Contactat de reporterii Libertatea.ro, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor…

- Conditiile meteorologice nefavorabile au determinat suspendarea cursurilor scolare in 38 de unitati de invatamant din judetele Arges (19), Braila (4), Vrancea (4), Galati (3), Vaslui (3), Mehedinti (2), Alba (2) si Valcea (1), potrivit informatiile furnizate de inspectoratele scolare judetene vineri…

- Condițiile meteorologice nefavorabile au determinat suspendarea cursurilor școlare în 38 de unitați de învațamânt din urmatoarele județe: Argeș (19), Braila (4), Vrancea (4), Galați (3), Vaslui (3), Mehedinți (2), Alba (2) și

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza miercuri dimineata ca mai multe drumuri judetene din Alba, Brasov, Buzau, Covasna, Galati, Harghita, Vaslui si Vrancea, circulatia rutiera este intrerupta, din cauza inundarii carosabilului. In ceea ce priveste drumurile nationale…

- Opt judete din sudul tarii se afla, miercuri dimineata, sub avertizare cod galben de polei si ceata emisa de Administratia Nationala de Meteorologie.De asemenea, Centrul Infotrafic al Politiei Romane a transmis ca se circula in conditii de iarna in aproape toata tara, actionandu-se atat cu utilaje,…

- 107 decese din cauza gripei. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anunțat ca doua femei și un barbat și-au pierdut viața din cauza virusului gripal, in ultimele 24 de ore, bilanțul ajungand la 107 decese. O femeie, in varsta de 68 de ani, din județul Bihor,…

- "Nu mai e nicio urma de indoiala ca PNL forteaza o despartire de mine. Am servit acest partid peste 20 de ani, de la simplu membru pana acum, cand PNL nu mai are nevoie nici de activitatea mea parlamentara, nici de activitatea mea in interiorul partidului. Ultima dovada e intalnirea regionala care…

- MAI RECOMANDA ATENȚIE SPORITA IN CIRCULAȚIA PE DRUMURILE PUBLICE Pana marți, 20 martie a.c., ora 21.00 este in vigoare o informare meteorologica de precipitații in general moderate cantitativ, mai ales sub forma de lapovița și ninsoare, polei, vreme deosebit de rece pentru toata țara. Avand in vedere…

- Un barbat s-a aruncat in fata unui tren, intre Sinaia si Bușteni. Mecanicul de locomotiva nu a mai putut face nimic pentru a opri garnitura si le-a spus oamenilor legii ca omul s-a aruncat pe calea ferata in ultimul moment. Oamenii de la fața locului au ramas socati. Trenul in care se aflau…

- Trenul numarul 1741 operat de CFR calatori care a plecat de la Bucuresti vineri, 16 martie la ora 18:45 si trebuia sa ajunga la Satu Mare la ora 10.10 a intampinat probleme la prima oprire, calatorii asteptand sa fie inlocuita locomotiva aproape 2 ore. Locomotiva a fost inlocuita, iar peste…

- Inundatii in 14 judete ale tarii Inundatiile din ultimele zile au afectat 38 de localitati din 14 judete ale tarii. Cele mai grave situatii sunt la Capeni, în judetul Covasna, si Augustin, în judetul Brasov - potrivit ultimei informari a Ministerului de Interne. Apele…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 26.555 locuri de munca, in data de 15 Martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti - 7.994,…

- Inundatiile au afectate 71 de localitati din 15 judete (Arges, Brasov, Buzau, Calarasi, Covasna, Dolj, Dambovita, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Mures, Prahova, Olt, Teleorman, Vaslui) si municipiul Bucuresti, informeaza Ministerul Afacerilor Interne. In localitatea Homorod ...

- Potrivit datelor Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, cele mai multe cazuri au fost inregistrate in judetul Suceava - 23, urmat de judetul Braila - 10, Constanta - 9, Olt - 9, Prahova - 7, Bucuresti - 5,…

- O tanara de 37 de ani a fost prinsa sub un munte de zipada si dusa cu totul pana intr un parau, unde a fost gasita, la un metru sub apa de salvatorii de la ISU Vrancea.Potrivit paginii de Facebook ISU Vrancea persoana surprinsa de avalansa, pe Cheile Tisitei, este o femeie, in varsta de 37 de ani, din…

- Mascatii care au speriat intreaga familie a unui profesor din Bucuresti au facut prapad, informeaza Romania TV. Viitorul socru al barbatului a fost agresat si a obtinut certificat medico-legal. Batranul, in varsta de aproape 70 de ani, a fost lovit cu un corp dur, au conchis medicii legisti.…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Alexandru Melian , istoric literar (n. 1939) Alexandru Petria , scriitor, poet si jurnalist (n. 1968); Constantin Albani , pictor si scenograf (n. 1938); Cristian Danut Mihai , senator PC de Braila (n. 1959); Danut Lupu , f. fotbalist (n. 1967); Daniel Tudorache…

- Clujul a adunat investiții straine de 1,7 miliarde de euro Județele Cluj, Alba, Mures, Brasov, Arad si Timis sunt cele care au atras investitii straine de peste 1 miliard de euro. În cel mai atractiv judet din punctul de vedere al investitorilor straini, Timis, stocul de investitii straine…

- Dintre cele 31.312 locuri de munca disponibile la nivel national, 9.540 sunt in Bucuresti, 2.434 sunt in Prahova, 1.807 sunt in Sibiu, 1.605 sunt in Arad, 1.595 sunt in Timis, 1.049 sunt in Dolj, 849 sunt in Iasi, 794 sunt in Cluj, 772 sunt in Galati, 762 sunt in Brasov, 736 sunt in Ilfov, 660 sunt…

- Lanțul romanesc de restaurante specializat in vanzari de salate, Salad Box, și-a lansat propria platforma de livrari, acoperind la acest moment șase orașe și doua sectoare din municipiul București. Printre orașele in care este prezent restaurantul este și Satu Mare. Pe langa municipiul nostru Salad…

- Doi frați - o fata de 23 de ani și un baiat de 24 de ani - au decedat, iar o a treia persoana a fost ranita in urma unui grav accident rutier care a avut loc pe 28 mai pe DN 65, in zona Pielești, la granița dintre județele Dolj și Olt. Acum, mama lor a aflat o veste extraordinara. La aproape…

- Numarul persoanelor care s-au imbolnavit de rujeola in Romania, de la inceputul epidemiei a ajuns la 10.836, iar 38 de pacienti au murit. In ultima saptamana, medicii au mai confirmat prin analize de laborator aproape 90 de cazuri, dintre care doua s-au inregistrat in judetul Brașov. Potrivit statisticilor,…

- In data de 21 februarie, ora 19.00, Institutul Cultural Roman de la Viena (Argentinierstrase 39) organizeaza un recital al tanarului pianist Cadmiel Boțac, in cadrul Stagiunii muzicale ICR Viena 2018. Repertoriul va cuprinde lucrari de George Enescu, Ludwig van Beethoven și Frederic Chopin. Cadmiel…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de ninsori puternice și viscol valabila in Iași și in alte 13 județe din Centrul și Nord-estul țarii. Atenționarea ANM este valabila pana joi, la ora 11, pentru județele Arges, Dambovita, Prahova, Buzau, Vrancea, Covasna, Brasov, Bacau,Vaslui,…

- Un numar de 8.646 de carti pentru copii si adolescenti in limba franceza vor fi distribuite in 54 de scoli si licee din 13 orase si comune, intre 19 si 27 februarie, de catre membrii Asociatiei pentru Distributia Internationala de Carti, Lucrari si Reviste Francofone (Association pour la Diffusion…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari de COD GALBEN de ninsori abundente, local viscolite și depunere de strat consistent de zapada. Prima, valabila de astazi 13 februarie, incepand cu ora 22.00 pana maine, 14 februarie, ora 11.00 vizeaza 12 județe: Caraș-Severin, Mehedinți,…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile CNSCBT anunta ca in ultima saptamana s au inregistrat 126 de cazuri noi, jumatate dintre acestea fiind confirmate in judetele Vaslui, Bacau si Suceava.Potrivit statisticilor, 35 de cazuri s au inregistrat in Vaslui, cate 15 in Bacau…

- SOCAR a oferit marele premiu - un autoturism SKODA OCTAVIA SMART - din cadrul campaniei „SOCAR PREMIAZA FIDELITATEA”. Castigatorul, Cristian Brukner din judetul Suceava a fost desemnat prin tragere la sorti in data de 12.01.2018 . Castigatorul premiului SKODA OKTAVIA,. Cristian Brukner, a primit…

- In imagini se vede cum jandarmul il lovește de mai multe ori, cu pumnul, pe unul dintre cei care au incercat sa forțeze cordonul de jandarmi pentru a ocupa carosabilul, scrie hotnews.ro. Au fost și singurele momente in care s-au produs violențe sambata, in Piața Universitații. Potrivit…

- Soții Ciurea, oameni trecuți de 70 de ani, au fost victimele unor escroci care i-au pacalit ca vand vase din inox. Batranul a fost abordat de trei necunoscuti cu suflet mare, care i-au propus sa il duca acasa, in comuna Sageata, cu masina lor. Doi dintre cei trei escoci l-au insoțit pe batran…

- SCOLI INCHISE GALATI. Trei unitati de invatamant din judetul Galati, toate din mediul rural, vor ramane inchise si vineri, 19 ianuarie, a anuntat inspectoarea generala Mioara Enache. Este vorba de trei unitati de invatamant din Adam (comuna Draguseni), Smulti si Aldesti (comuna Beresti Meria).…

- Anunțul a fost facut, in urma cu puțin timp, de ministrul Educației, Liviu Pop. Ministrul Pop a spus ca orele pierdute vor fi recuperate. "Se vor recupera cursurile in toate aceste unitați școlare. (...) Totul este sub control. Colegii sunt conectați la ce se intampla acolo", a declarat ministrul…

- PROGNOZA METEO: In intervalul 16 ianuarie, ora 17:00 - 17 ianuarie, ora 20:00, cerul va fi temporar noros, iar pe parcursul noptii vor fi posibile precipitatii mixte si polei. Totodata, vantul va sufla slab pana la moderat, iar minimele vor fi cuprinse intre -5 si -4 grade Celsius.De asemenea,…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, ca Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, el precizand ca este vorba de proiecte in valoare de 10 miliarde de euro. "Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de la Ungheni la…