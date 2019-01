Stiri pe aceeasi tema

- Inca o persoana a murit din cauza gripei. Este vorba despre o femeie in varsta de 51 de ani, care nu era vaccinata, inforeaza postul de televiziune Digi24. Numarul deceselor din cauza gripei se ridica astfel la 39 de morți.Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a afirmat vineri ca suntem in pragul…

- Gripa este din ce in ce mai amenințatoare, așa ca in școlile și gradinițele din Timiș se iau masuri pentru combaterea ei. Luni, dupa patru zile libere, copiii vor reveni la școala, iar spațiile trebuie sa fie dezinfectate și gata sa-i primeasca. La controlul de luni dimineața vor participa doctori și…

- Bilanțul deceselor provocate de gripa a ajuns la 34 de romani care au murit de cand a inceput sezonul virozelor respiratorii. Numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa clinica, IACRS si pneumonii) inregistrat la nivel national a fost de 117.576, cu 21,3% mai mare comparativ cu cel…

- Gripa a mai luat trei viați. Un barbat de 62 de ani, din Oradea și doi barbați din Constanța. Bilanțul a ajuns astfel la 31. Este o creștere alarmanta și a cazurilor de imbolnavire. Autoritațile spun de cateva zile ca suntem la un pas de epidemie.

- Soțul unei femei care a murit de gripa ii acuza pe medicii de la Spitalul din Slobozia ca soția sa a murit dupa ce s-a prezentat de doua ori la Urgența cu simptome de gripa, dar a fost trimisa acasa.

- Un procent de 52 la suta dintre romani se declara pro vaccinare, iar 60% nu s-au vaccinat niciodata impotriva gripei, potrivit rezultatelor unui studiu. 45% dintre dintre participantii la studiu considera ca ar fi necesare mai multe campanii de informare, iar aproape 5% dintre respondenti…

- Studiul "Parerea romanilor despre vaccinarea impotriva gripei" , realizat de firma de cercetare iVOX pentru Mylan Romania la finalul anului trecut, arata ca populația nu ia in serios aceasta afecțiune, cu toate ca, in Romania, in sezonul rece 2017 – 2018 s-au inregistrat 129 de decese din cauza gripei…

- Bilantul in urma celui mai distrugator incendiu de vegetatie din statul american California a fost revizuit in scadere la 85 de morti, iar numarul persoanelor date disparute a fost redus la 11 de la totalul care ajunsese la 1.200 in urma cu circa doua saptamani, au anuntat luni autoritatile citate…