- Porturile Constanta Nord, Constanta Sud-Agigea, Mangalia si Midia au fost închise din cauza vântului puternic, informeaza miercuri seara Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Române.

- Administratia Nationala de Meteorologie e emis, marți, o informare de vreme rea care a intrat in vigoare in aceasta dimineața și este valabila pana miercuri, la ora 10.00. In intervalul menționat se vor semnala precipitații moderate cantitativ, mai ales sub forma de ploaie, mixte la munte și predominant…

- Mii de bucuresteni risca sa-si piarda viata, la cutremur, din cauza ca locuiesc in cladiri degradate, care s-ar putea prabusi. E o situatie grava, de viata si de moarte, pe care statul - desi o cunoaste de zeci de ani - nu a reusit sa o rezolve nici pana astazi. De fapt, in loc sa inceapa…

- Pregatiri pentru ninsoare in judetul Giurgiu Autoritatile din judetul Giurgiu spun ca sunt pregatite pentru a face fata ninsorilor ce sunt asteptate începând din aceasta seara. Potrivit prefectului Adriana Putaru, sunt încheiate contracte pentru deszapezirea drumurilor…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, si primarul orasului Madrid, Manuela Carmena Castrillo, au stabilit crearea de grupuri comune de lucru pentru dezvoltarea unor proiecte in domeniul mobilitatii urbane, smart city si turismului. Motivul: edilul Bucurestiului vrea sa dezvolte orasul cu ajutorul specialistilor…

- Imaginile de supraveghere amplasate deasupra strazii Ruide din China au surprins clipa in care o femeie care mergea spre o stație de autobuz a fost inghițita de pamant. Femeia dispare in craterul de 81 de metri in timp ce trecatorii sunt șocați de cele intamplate. Inconștienta, ea este scoasa din groapa…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod portocaliu, valabila miercuri, intre orele 12.00 si 19.00, in judetele Caras-Severin, Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, unde vor fi rafale puternice ale vantului, cu viteze de 80-90 de kilometri pe ora. Incepand chiar de marti seara, in intreaga tara…

- Rafalele puternice de vant, care insotesc un front atmosferic rece, au continuat sa mature Grecia vineri, vremea severa determinand inchiderea scolilor si ancorarea ambarcatiunilor in mai multe regiuni ale tarii, relateaza agentia elena de stiri AMNA, citata de Xinhua. Frontul rece care…