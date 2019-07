Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din vestul țarii sunt in alerta, dupa ce un deținut de la Penitenciarul din Arad a evadat la un punct de lucru din Timișoara. Barbatul de 41 de ani era condamnat la 4 ani și 6 luni de inchisoare pentru furt. Ion Murariu lucra pe un șantier din Timișoara in zona Iulius Mall, a […] The post…

- Detinutul de la Penitenciarul Ploiesti care a evadat, miercuri dupa-amiaza, de la un punct de lucru din Posesti a fost prins, informeaza IPJ Prahova."Politistii l-au depistat pe evadat in apropierea unei stane din satul Catunu, comuna Drajna", precizeaza IPJ Prahova. Detinutul este condamnat pentru…

- Un detinut de la Penitenciarul Ploiesti a evadat, miercuri, de la un punct de lucru din Posesti, iar politistii il cauta, informeaza IPJ Prahova. Detinutul era condamnat pentru furt calificat. "In jurul orei 16,40, politistii din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Prahova…

- Detinutul de la Penitenciarul Gaesti care a evadat marti, in jurul pranzului, de la un punct de lucru din Baleni a fost prins, informeaza IPJ Dambovita. Barbatul in varsta de 30 de ani a fost prins in localitatea damboviteana Comisani. Acesta urmeaza sa fie dus de la sediul IPJ Dambovita…

- Un barbat in varsta 30 de ani, din Prahova, inchis in regim deschis la Penitenciarul Gaesti, a fugit de la un punct de lucru din comuna damboviteana Baleni. In tot judetul au fost instituite filtre pentru gasirea fugarului.