Mobilitatea şi coordonarea copilului între 1-2 ani La 6 luni dupa ce incepe toddlerul sa mearga, specialistii spun ca deja are abilitatea de a-si tine picioarele ceva mai drepte si ca treptat dispare tendinta lui de a merge "cracanat" sau asa numitul "mers de ratusca". De asemenea, in aceasta perioada vei observa cum reuseste sa tina cu ambele maini mingea, sa fie mai interesat de cuburi si de ideea de a "construi", de a se catara pe obiecte si de a le prinde cu manutele, de a merge in timp ce tine un obiect in mana etc. Ce poti sa faci? Sa-l incurajezi sa mearga, sa practice cat mai mult, sa nu te sperii de fiecare data cand…

