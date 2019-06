Stiri pe aceeasi tema

- Transportul cu elicopterul catre Bucuresti, de la Suceava, pentru senatorul PSD Virginel Iordache a costat 4.400 de euro, arata DSU, precizand ca o ora de zbor costa in jur de 1.100 de euro. Senatorul ar fi fost internat pentru enteroviroza.

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii i-a prezentat luni presedintelui american Donald Trump obiecte de colectie ale familiei regale de la jocuri de golf si le-a dat presedintelui american si sotiei sale un ghid al evenimentelor din istoria SUA aflat in colectia regala de la Palatul Buckingham,…

- Sosul pentru pizza poate fi ingredientul salvator in cazul in care inelul preferat si-a pierdut stralucirea. In cazul in care vreti sa-i redati stralucirea, nu atelierele bijutirilor sunt cele mai aproape locuri spre care sa va indreptati, ci propria bucatarie.

- O femeie din Zalau a fost grav accidentata joi dimineața, in jurul orei 9, incercand sa traverseze prin loc nepermis. Din primele cercetari efectuate de politisti s-a stabilit ca un barbat de 39 de ani, din municipiul Zalau, in timp ce conducea autoutilitara pe strada Sfanta Vineri, din Zalau, nu s-a…

- Premiera in lumea comertului. Un aparat, de la care puteti cumpara obiecte de cult pentru slujba de Pasti, a fost instalat in Craiova, Romania.O fotografie cu acesta a fost postata pe grupul de pe Facebook, StopHam.

- Cocaina este cel mai scump drog, al doilea cel mai folosit drog din Romania si al treilea cel mai folosit drog din Europa. Un kilogram are pretul urias de 90.000 euro. Pe litoralul romanesc a fost descoperita in martie o cantitate de 1,1 tone de cocaina adusa de traficanti pe Marea Neagra.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, l-a intrebat pe Augustin Lazar daca deplasarile efectuate pe perioada mandatului sau de procuror general al Romaniei au costat Ministerul Public suma de 500.000 de euro si a precizat ca va verifica ''oficial'' aceste informatii. "Mi-ati prezentat…

- Obiecte pe care le porți zi de zi și iți monitorizeaza starea de sanatate sau iți fac viața mai ușoara au fost prezentate pentru prima data la un targ de tehnologii speciale din Londra.