Stiri pe aceeasi tema

- Un protest neobișnuit a avut loc in aceasta dimineața la Primaria Bacau, unde mai mulți proprietari ai locuințelor construite de Habitat for Humanity s-au adunat pentru a solicita municipalitații grabirea lucrarilor de racordare a imobilelor la rețeaua de apa potabila și la canalizare. Casele au fost…

- Au trecut aproape 20 de ani de cand in Romania au inceput sa prinda teren casele de pariuri sportive. Daca inițial au fost doar cațiva curajoși care s-au aventurat sa pașeasca in acest tip de business, ulterior, piața s-a largit, iar acum casele de pariuri au inceput sa rasara ca ciupercile dupa ploaie,…

- Intrat cu succes in circuitul competițional internațional in urma cu doi ani, concursul internațional de dans sportiv Bacau Dance Open revine in Bacau. Astfel, in perioada 24-26 mai, Centrul de Afaceri și Expoziții din Bacau devine polul dansului sportiv in Romania, un eveniment care reunește la start…

- „Caravana cu Potențial” este un proiect de responsabilitate sociala al companiei Tetra Pak, care imbina realitatea virtuala cu educația ecologica intr-o experiența unica de invațare interactiva. Toata luna mai, aceasta caravana viziteaza mai multe școli din Moldova, iar zilele acestea a ajuns și in…

- Liceul Tehnologic „Petru Rareș” Bacau deruleaza, pentru al patrulea an, un amplu program de microgranturi, cu finanțare de la UNICEF, de incluziune sociala prin servicii integrate la nivel comunitar, componenta „Dezvoltarea de capacitați și sprijin pentru școli selectate”. Un program in care grupul…

- Ortacii au intrat in șomaj. Doar 260 de mineri, atat mai ramasesera la Exploatarea Miniera Comanești inainte de a fi inchisa, in luna mai 2005. Practic, dupa aproape 170 de ani, tradiția mineritului de la Comanești a disparut la comanda FMI. In aceasta luna, 244 de mineri au fost disponibilizați. Au…

- In ultimele 24 de ore, in secțiunile monitorizate de Administrația Bazinala de Apa (ABA) Siret pe teritoriul județului Bacau s-au semnalat precipitații insemnate, cantitatea maxima fiind inregistrata la stația hidrometrica (SH) Helegiu, pe raul Tazlau – 81,7 litri/metru patrat. Cantitați mari de precipitații…

- Politisti din cadrul Politiei Municipiului Bacau, sprijiniti de politisti de ordine publica, de investigare a criminalitatii economice precum si reprezentanti ai altor institutii, au desfasurat activitati pentru cresterea gradului de siguranta a cetatenilor. La data de 25 aprilie a.c., un efectiv de…