Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare tapas de caracatița se gatește, sambata, pe malul Lacului Floreasca din București. 30 de bucatari iși dau silința sa doboare recordul mondial la mancarea exotica, iar pofticioșii vor avea ocazia sa guste 2.500 de porții de caracatița. Evenimentul are loc in cadrul WishFest, primul festival…

- E sambata dupa-amiaza si soarele sta sa apuna. In Porumbacu de Sus e liniste, iar ulitele sunt goale. De cum intam in localitate vedem case tradiționale, bine intreținute, cu oameni zambitori. Iar, daca ne uitam cu atenție, vedem ca sunt și foarte gospodari. La o poarta a unei case de sasi, un barbat…

- Romania – Spania, 5 septembrie, ora 21:45, Arena Nationala (București) Romania – Malta, 8 septembrie, ora 19:00, stadion „Ilie Oana” (Ploiești) Umplem stadionul și la Ploiești! Tricolorii vor juca meciul cu Spania cu casa inchisa, toate biletele scoase la vanzare fiind epuizate deja. Fotbaliștii naționalei…

- Daca atunci cand vine vorba de alte camere mai poți sa improvizezi pe parcurs, in bucatarie, cand renovezi, cel mai simplu este sa optezi pentru mobila la set. Te scapa de multa bataie de cap cu amenajatul, iar avantajele pe care le ofera sunt pur și simplu infinite. Ne-ar lua volume sa incercam sa…

- Designerii de interior au propuneri foarte interesante pentru amenajarea locuințelor in anul care urmeaza. De la alegerea unor palete de culori neașteptate, pana la achiziționarea unui mobilier modern și funcțional, trendurile pentru renovarea baii pun accent pe aspectul estetic al designului final,…

- Deputatul independent Nicusor Dan sustine ca masurile propuse azi de primarul general, Gabriela Firea, sunt un nou gest de imagine, cu impact nesemnificativ atat asupra traficului cat si asupra poluarii din Bucuresti.

- Foto: ProfessionalMovers.roPe langa serviciile de tractari auto, care au luat amploare in ultimii ani, serviciile de transport mobila incep sa fie din ce in ce mai raspandite si la noi in tara, din ce in ce mai multe firme alegand acest domeniu de activitate, un domeniu destul de important in zilele…

- Romania are aproape 5 milioane de pensionari, inclusiv cei cu pensia agricola. Cea mai mare pensie este de 73.890 de lei brut și o incaseaza un fost judecator sau procuror. Cel care are aceasta pensie speciala ramane lunar, dupa ce i se opresc impozite și taxe, cu 66.701 lei. O astfel de pensie speciala…