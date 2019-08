Moartea unui erou | 563 de ani de la moartea lui Ioan (Iancu) de Hunedoara

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Femeie de 63 de ani din Lupeni cautata de polițiștii din doua județe, in urma unui apel la 112 din Alba Iulia. Deznodamantul amuzant al cazului de dispariție Plecata dupa un amorez din Caraș-Severin, o femeie de 63 de ani din Lupeni, județul Hunedoara, a pus pe urmele sale polițiștii din…

- Persoana identificata de politistii hunedoreni, in urma unor verificari efectuate pe raza a doua judete. Politistii au intervenit in urma unui apel la numarul de urgenta 112 prin care se semnala ca persoana in cauza este posibil sa fi decedat in apartament, fiind cunoscuta cu afectiuni medicale.…

- Klaus Iohannis este parte vatamata in dosarul in care un hunedorean l-a amenințat cu moartea. Petrileanul, Costin Munteanu, este acuzat de ultraj pentru ca l-a amenințat cu moartea pe președintele Romaniei. Dosarul se va judeca la Judecatoria Aiud. Costin Munteanu, condamnat la 15 ani de inchisoare…

- O fetita de 8 ani a murit, luni dimineata, dupa ce a fost lovita de o locomotiva in statia CFR Aurel Vlaicu, din judetul Hunedoara, politia declansand cercetari pentru stabilirea cauzelor care au dus la producerea evenimentului, informeaza Agerpres.roPotrivit primelor date ale anchetei, fetita se afla…

- Tragedie fara margini in satul Aurel Vlaicu, din judetul Hunedoara. O copila in varsta de opt ani, din Alba Iulia, a murit, spulberata de o locomotiva. Accidentul s-a petrecut, luni, in jurul orei 5. „Echipa operativa care s-a deplasat la fata locului, a constatat ca pe marginea CF 200, in... The post…

- Reteaua din judet va fi modernizata pe o lungime de circa 20 kilometri; Cele mai ample lucrari de investitii se vor derula anul acesta la Teius si Alba Iulia; Un numar de 9 proiecte de investitii, cu o valoare totala de circa 7,5 milioane de lei sunt planificate pentru acest an in judetul Alba.…

- Castelul Karolyi din municipiul Carei a fost promovat la cea de a cincea ediție a Targului European al Castelelor, eveniment gazduit de catre Castelul Corvinilor din Hunedoara in perioada 24-25 mai 2019. Manifestarea din acest a adus in atenția publicului 25 de obiective istorice din țara și din strainatate:…

- Sambata, 11 mai 2019, gradina Muzeului Municipal „Ioan Raica” din Sebeș a gazduit festivitatea de premiere a Concursului Național de Creație și Arta Plastica „Lauda semințelor, celor de fața și-n veci tuturor!”, din cadrul Festivalului Internațional „Lucian Blaga” Sebeș. Anul acesta, pe adresa concursului…