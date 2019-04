Moartea unui copil de 7 ani a devenit o șansă la viață pentru o femeie Drama unei familii din Iași s-a transformat intr-o șansa la viața pentru o mama. Parinții baiețelului care nu a supraviețuit unui accident de mașina au decis sa ii doneze organele. Astfel, femeia a carei viața depindea de un transplant, a fost salvata. O clipa de neatenție a unui baiețel de 7 ani, care s-a grabit sa treaca strada pentru a ajunge la un prieten, s-a transformat intr-o adevarata tragedie . Grav ranit, copilul a intrat in moarte cerebrala, iar parinții au fost nevoiți sa ia poate cea mai grea decizie din viața lor, potrivit Libertatea.ro . Deși inițial au refuzat, Petronela și Mihai… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Drum lin spre lumina, domnule Bogdan! “Prima oara nu mi-am dat seama ce s-a intamplat… Apoi, cand m-am uitat, am vazut ca nu mai aveam picioarele, in jurul lui era o balta de sange și… am vazut osul: alb-alb…”, așa mi-a povestit domnul Octavian Bogdan acum 15 ani……

- In ciuda scandalurilor din jurul listei de transplant, in ciuda neincrederii, in ciuda reținerii Bisericii Ortodoxe Romane, tatal și mama lui Paul Nicolas Calin, un baiat de 7 ani, din Iași, mort intr-un accident rutier, au hotarat sa ofere o speranța celor care se stingeau in așteptarea unor organe.…

- Doua surori gemene, siameze, pot spera la o viața normala. Dupa 2 ani in care au crescut unite, cele doua se pot vedea, pentru prima oara, mulțumita unui medic curajos, care a cerut sprijin in toate colțurile lumii, la propriu, pentru a le ajuta.

- Viața unui copil in varsta de 4 ani, care a fost ranit grav la cap, joi, pe partia din Durau, a fost riscata de mai multe amanari și intarzieri ce au insumat 6 ore. Parinții baiatului susțin ca fiul lor a fost plimbat in tot acest timp intre spitale, deși se putea solicita de la inceput un elicopter…

- Drama de proportii intr-o familie din Iasi • Un tanar in varsta de 22 de ani a fost gasit spanzurat in podul unei case si nimeni nu isi explica ce l-a determinat sa recurga la un asemenea gest • O comunitate intreaga este socata, iar unii cred ca problemele financiare si o relatie esuata ar [...]

- Un botosanean de 61 de ani a fost la un pas sa-si piarda viata dupa ce si-a platit taxele la stat. Astazi dupa ce si-a achitat datoriile la Taxe si Impozite Locale, barbatul s-a dus catre casa. La un moment dat a inceput sa i se faca rau si s-a prabusit la pamant chiar in fata Spitalului Judetean ”Mavromati”…

- Laura Cosoi a dat detalii din mariajul sau cu Cosmin Curticapean. Vedeta are numai cuvinte la adresa partenerului de viața. Actrița Laura Cosoi este o femeie implinita pe toate planurile. Are o cariera de succes, dar și o familie frumoasa. Laura Cosoi este casatorita cu Cosmin Curticapean. Cei doi…

- Un suedez, Christoffer Persson, in varsta de 36 de ani, a fost victima unui jaf pe o strada din Buenos Aires. Jaful ar fi fost cea mai mica problema pentru el, daca hoțul n-ar fi facut și alt gest care l-a lasat cu o invaliditate pe viața. Christoffer Persson și Maria Izzo, soția sa de origine italiana,…