Moartea tragică a unui bărbat din Băiculești Batran strivit de mașina, in comuna Merișani In aceasta dupa – amiaza, un șofer de 22 de ani, din Curtea de Arges, care circula pe DN 7, din direcția Curtea de Argeș catre Pitești, a accidentat mortal un barbat de 76 de ani, din Baiculești, care ar fi traversat neregulamentar, prin loc nepermis. A intervenit […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol: jurnaluldearges.ro

- Un barbat de 32 de ani, din localitatea Nucsoara, judetul Arges, este anchetat de politisti Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO), sub coordonarea procurorilor DIICOT Pitesti, pentru ca ar fi cultivat plante de canabis intr-un solar din curtea casei, suspectul fiind banuit de trafic…

- "Departamentul pentru Monitorizarea Investitiilor in Infrastructura a avut activitate intensa in ultima perioada si ma bucur sa anunt ca s-au facut progrese importante in mai multe proiecte pe care le avem in derulare. Astfel, pe Autostrada Sibiu - Pitesti, sectiunea 1, Sibiu - Boita, a fost emisa…

- Joi, 29 august 2019, a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului "Proiectare și execuție Autostrada Sibiu – Pitești, Secțiunea 4: Tigveni - Curtea de Argeș". Read More...

- Batran talharit intr-un autobuz din Pitești. Ieri dupa-amiaza (13 august), polițiștii Serviciului Rutier Argeș au fost sesizați cu privire la faptul ca unui barbat i-a fost sustrasa o suma de bani din buzunar, in timp ce se afla intr-un autobuz din Pitești. Polițiștii au oprit autobuzul in cauza și…

- Statuia lui Mircea cel Batran din Pitești, statuia lui Neagoe Basarab din Curtea de Argeș, bustul lui Dinicu Golescu de la Golesti, statuia lui Naum Ramniceanu de la Corbi, statuia si bustul lui Ion Mihalache din Topoloveni sau Poarta Eroilor Argeseni și Hanul Gabroveni din Pitești sunt cateva „monumente”…

- Barbat gasit mort pe malul raului Argeș. In urma cu puțin timp, un barbat a fost gasit mort pe malul raului Argeș, in comuna Baiculești, ne transmite Biroul de Presa al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș. Din primele informații, trupul neinsuflețit ar fi stat mai multe zile in apa.