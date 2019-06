Politistii au intensificat controalele pe santierele din Brasov ! (Social)

Politistii locali din cadrul Biroului Disciplina in Constructii si Afisaj Stradal au intensificat, in aceasta perioada controalele pe santierele din Brasov. Asta, in conditiile in care, in mod traditional, in sezonul cald, activitatile din domeniul imobiliar,… [citeste mai departe]