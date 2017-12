Moartea soților Maleon, învăluită în mister. Ce cred oamenii că s-a întâmplat Așadar, la intrebarea "Ce credeți ca s-a intamplat in cazul cuplului Maleon de la Iași?", oamenii au raspuns astfel: Dubla sinucidere 41,21% (3047) Crima urmata de sinucidere 58,68% (4338). Dupa cum puteți observa, parerile sunt imparțite: 58,68% dintre cititorii noștri care au votat considera ca a fost vorba despre o crima urmata de sinucidere, dar precizam ca anchetatorii susțin ca a fost vorba despre o dubla sinucidere. Potrivit procurorilor, cei doi soti s-au sinucis in prima zi de Craciun, la o diferenta de doua - trei ore, decesul intervenind cu aproximativ… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

- Directorul Bibliotecii Universitare din Iasi, Bogdan Petru Maleon, si sotia sa, care au fost gasiti morti in locuinta lor, in prima zi de Craciun, consumasera foarte mult alcool inainte de a se sinucide, a declarat prim-procurorul Parchetului Tribunalului Iasi, Carmina Pascal.

- Odata cu trecerea timpului, misterul se adancește in cazul nenorocirii de la Iași. Nimeni nu știe daca a fost sugrumare sau spanzurare in cazul Andei Maleon, dar acest lucru se poate stabili la necropsie. Raman mari semne de intrebare, ținand cont ca Bogdan Maleon a murit la trei ore dupa…

- Apar date noi in ancheta privind moartea celor doi soti din Iasi. Procurorii au descoperit ca cei doi aveau alcoolemie in sange. Politistii spun ca directorul bibliotecii centrale universitare din Iasi si sotia acestuia s-ar fi sinucis, la cateva ore distanta unul de celalalt.

- Anchetatorii au facut publice informatii tulburatoare despre felul in care au fost descoperiti Anda si Bogdan Maleon, dupa ce si-au pus capat zilelor. Potrivit familiei si prietenilor, cei doi aveau o casnicie fericita si aveau planuri marete pentru viitor.

- Cei doi soti Maleon care si-au pus capat zilelor de Craciun vor fi inmormantati joi, sicriele cu trupurile lor fiind depuse la cimitirul Petru si Pavel din Iasi. Va reamintim ca in ziua de Craciun, in jurul orei 16,00, directorul Bibliotecii Centrale Universitare din Iasi, Bogdan Petru Maleon, in varsta…

- Apar date noi in ancheta privind moartea celor doi soti din Iasi. Politistii spun ca directorul bibliotecii centrale universitare din Iasi si sotia acestuia s-ar fi sinucis, la cateva ore distanta unul de celalalt. Initial anchetatorii au crezut ca este vorba de o crima urmata de o sinucidere.

- Se pare ca cei doi soti aveau o alcoolemie extrem de mare, a declarat Carmina Pascal, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul din Iasi, la Realitatea TV. Conform acesteia, Anda Elena Maleon avea o alcoolemie de 2,40 la mie, iar soțul sau de 1,70 la mie. Ieri, purtatorul…

- Tragedia care a lovit – inca fara o explicație -, familia directorului Bibliotecii Centrale Universitare din Iași a fost stropita din belșug cu alcool. La autopsiile celor doua cadavre – cel al lui Bogdan Petru Maleon și cel al soției sale, Anda Elena -, legiștii au descoperit ca oamenii erau bauți…

- Dubla sinucidere a sotilor Anda si Bogdan Maleon din Iasi a socat o tara intreaga. Si, de la o ora la alta, ies la iveala noi informatii in cazul acestei tragedii. In prima faza, anchetatorii au luat in calcul o crima urmata de o sinucidere, insa dupa efectuarea autopsiei, au ajuns la o concluzie naucitoare:…

- In ziua de Craciun, directorul Bibliotecii Central Universitare din Iasi, Bogdan Petru Maleon, in varsta de 41 de ani, a fost gasit spanzurat de o grinda din casa, iar sotia sa, Anda Elena, in varsta de 38 de ani, a fost gasita zacand fara suflare pe podeaua aceleiasi incaperi. Psihologul criminalist…

- UPDATE – Inmormantarea sotilor Anda Elena si Bogdan Petru Maleon va avea loc joi, 28 decembrie, ora 12:00, la Cimitirul „Petru si Pavel” din Iasi. Moartea directorului Bibliotecii Central Universitare ‘Mihai Eminescu’ din Iasi, Bogdan Petru Maleon, a socat intreaga comunitate academica, Universitatea…

- Ajuns la conducerea BCU Iasi dupa ce postul de director a fost eliberat de prof.dr. Gheorghe Teodorescu, in urma problemelor din justitie ale acestuia, prof.dr. Bogdan-Petru Maleon a pornit un proces de revitalizare a institutiei culturale iesene. Una dintre cele mai vizibile masuri de la inceput de…

- „Ziarul de Iasi" pregateste pentru numarul din 31 decembrie un amplu material care reuneste viziunea mai multor istorici din Romania despre sansele tarii noastre de a fi din nou intregita teritorial si de a avea acelasi cuvant de spus la nivel international pe care-l avea in anii de dupa Marea Unire…

- Crima din gelozie la Iași, sinucidere unul cate unul, sau sinucidere in doi? Dar daca au fost omorați, cu dibacia diabolica a unui asasin care și-a șters urmele? Dincolo de interogații, unele in granița fabulațiilor, cateva detalii ies la iveala cu amprenta certitudinii. Iata-le: Aflați in vacanța la…

- Dubla sinucidere a sotilor Anda si Bogdan Maleon din Iasi a socat o tara intreaga. Si, de la o ora la alta ies la iveala noi informatii in cazul acestei tragedii. In acelasi loc, in urma cu exact doi ani, un alt cuplu si-a pus capat zilelor. Asta inseamna ca tragedia din 2015 s-a intamplat tot in ziua…

- Mama Andei Maleon a scris un mesaj cutremurator pe pagina personala de Facebook. Ipoteza-soc in cazul tragediei de la Iasi: DUBLA SINUCIDERE. Sotii Maleon si-au pus capat zilelor la cateva ore distanta UPDATE "Dragii nostri copii Anda si Bogdan au plecat mult prea devreme la cele vesnice.…

- Procurorii Parchetului Tribunalul Iasi spun ca, potrivit concluziilor preliminare ale necropsiilor, directorul Bibliotecii Universitare din Iasi, Bogdan Petru Maleon, si sotia sa, care au fost gasiti morti in locuinta lor, s-au sinucis la interval de cateva ore. Din ultimele postari pe Facebook, s-ar…

- Bogdan Petru Maleon, directorul Bibliotecii Central Universitare din Iași, și soția sa, Anda Elena, descoperiți morți in locuința lor din Iași, sunt victimele unei duble sinucideri. Investigatorii ieșeni au stabilit ca femeia a fost cea care și-ar fi pus prima gatul in ștreang, iar la distanța de cateva…

- Mama Andei Maleon, sotia directorului BCU Iasi, este sfasiata de durere dupa ce fiica si ginerele ei au decis sa-si puna capat zilelor. Femeia a scris un mesaj cutremurator pe pagina personala de Facebook.

- Dubla sinucidere care a insangerat acest Craciun continua sa provoace multa durere. Directorul Bibliotecii Central Universitare din Iasi, Bogdan Maleon, s-ar fi sinucis odata cu sotia lui. Acum anchetatorii incearca sa stabileasca ce s-a intamplat cu exactitate.Citește și: Detaliu interesant!…

- Moartea directorului Bibliotecii Central Universitare "Mihai Eminescu" din Iasi, Bogdan Petru Maleon, a socat intreaga comunitate academica, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", unde acesta era profesor, fiind imbracata in doliu, conform Agerpres."In aceasta perioada de sarbatoare, Universitatea…

- Din primele cercetari ale procurorilor, directorul Bibliotecii Centrale Universitare din Iasi, Bogdan Petru Maleon, si sotia sa s-au sinucis in prima zi de Craciun. Din ultimul mesajul postat de femeie pe Facebook reiese ca aceasta și-ar fi presimțit moartea. La inceputul investigației, autoritațile…

- Luni seara, directorul Bibliotecii Central Universitare (BCU) Iasi, Bogdan Maleon si sotia sa, au fost gasiti morti, in casa. Ar fi vorba despre o dubla sinucidere, a spus procurorul de caz, scrie digi24.ro.

- Profesorul universitar doctor Bogdan Maleon a fost gasit spanzurat in casa langa trupul sotiei sale, Anda in prima zi de Craciun. Descoperirea macabra a fost facuta de o ruda. Procurorii vorbesc de sinucidere in cazul ambilor soti.

- 'In aceasta perioada de sarbatoare, Universitatea 'Alexandru Ioan Cuza' este imbracata in doliu. Suntem profund socati si intristati de tragedia petrecuta in familia profesorului Maleon, cadru didactic al Facultatii de Istorie si director al Bibliotecii Centrale Universitare 'Mihai Eminescu'. Gandurile…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi sustin ca directorul Bibliotecii Central Universitare din Iasi, Bogdan Petru Maleon, si sotia sa s-au sinucis in prima zi de Craciun, la o...

- Procurorii Parchetului de pe lânga Tribunalul Iasi sustin ca directorul Bibliotecii Central Universitare din Iasi, Bogdan Petru Maleon, si sotia sa s-au sinucis în prima zi de Craciun, la o diferenta de câteva ore.

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi sustin ca directorul Bibliotecii Central Universitare din Iasi, Bogdan Petru Maleon, si sotia sa s-au sinucis in prima zi de Craciun, la o diferenta de cateva ore. ‘Din primele cercetari care s-au efectuat in cursul dupa amiezii de ieri si in cursul…

- Surse din randul anchetatorilor iau in calcul varianta ca Bogdan Maleon (42 de ani) sa-si fi sugrumat sotia pe fondul geloziei, dupa care s-a spanzurat de o grinda. Pe de alta parte, prietenii celor doi soti spun ca nu inteleg cum s-a putut intampla tragedia, insa recunosc ca Bogdan si Anda…

- Rasturnare de situatie in cazul tragediei din ziua de Craciun, cand sotii Maleon au fost gasiti morti in casa! Dupa efectuarea necropsiei, procurorii merg pe varianta unei duble sinucideri. Seara trecuta a fost efectuata necropsia in cazul sotilor Maleon. Procurorii spun ca pe trupurile celor doi nu…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi sustin ca directorul Bibliotecii Central Universitare din Iasi, Bogdan Petru Maleon, si sotia sa s-au sinucis in prima zi de Craciun, la o diferenta de cateva ore. "Din primele cercetari care s-au efectuat in cursul dupa amiezii de ieri…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi sustin ca directorul Bibliotecii Central Universitare din Iasi, Bogdan Petru Maleon, si sotia sa s-au sinucis in prima zi de Craciun, la o diferenta de cateva ore."Din primele cercetari care s-au efectuat in cursul dupa amiezii de ieri si…

- Reprezentantii institutiei de invatamant superior au transmis un mesaj dupa tragedia din familia prof. univ. dr. Bogdan Maleon, care a fost gasit mort alaturi de sotie, in prima zi de Craciun.

- In primul rand, Anda Maleon era foarte activa pe Facebook. Publica multe fotografii din vacanțele in care mergea, dadea check-in de la teatru și din alte locuri unde se ducea, mai scria cate un banc, dar niciodata nu posta poze in care sa apara cu soțul ei, profesorul Bogdan Maleon. Acest lucru putea…

- Cei doi soți gasiți morți in locuința lor din Iași a fost dezlegata de anchetatori. Bogdan Maleon, profesor universitar doctor in varsta de 42 de ani și-a ucis din motive inca necunoscute, soția, de Craciun. Maleon indeplinea acum funcția de Director al Bibliotecii Centrale Universitare din Iasi. Respectiva…

- Tot Iasul este in soc dupa ce directorul BCU si sotia sa au fost gasiti morti in casa in prima zi de Craciun. De-a dreptul cutremuratoare este banuiala ca Bogdan-Petru Maleon si-ar fi ucis nevasta, dupa care s-ar fi spanzurat. Mesajele de condoleante curg pe internet, dar sunt destul de rezervate. Nimeni…

- O tragedie a zguduit Iasul in prima zi de Craciun. Directorul BCU, Bogdan-Petru Maleon, si sotia sa au fost gasiti morti in casa. Cu adevarat socant este faptul ca ipoteza principala este cea a crimei urmata de sinucidere. De la aflarea vestii, aproape in exclusivitate se folosesc numai cuvinte de lauda…

- Descoperire socanta la Iasi, in ziua de Craciun. Directorul Bibliotecii Centrale Universitare si sotia sa au fost gasiti morti in casa. Criminalistii cred ca este vorba despre o crima urmata de...

- Potrivit unor surse judiciare, femeia prezinta semne de violenta pe corp, motiv pentru care anchetatorii cred ca este vorba de o crima urmata de sinucidere. Cei doi au fost gasiti in locuinta lor de pe strada Alistair, de o ruda care era ingrijorata ca nu au ajuns la masa de Craciun, conform…

- Doi soti din Iasi au fost gasiti spanzurati in casa, potrivit antena3.Un echipaj SMURD a fost solicitat luni, 25 decembrie, in cazul unui incident petrecut intr o locuinta din municipiul Iasi.Echipajul a descoperit doi tineri, un barbat si o femeie, spanzurati. Incidentul a fost raportat pe strada Alistar…

- O crima urmata de sinucidere a avut loc la Iași chiar in ziua de Craciun. O crima urmata de o sinucidere a avut loc la Iasi, de Craciun, doi soti fiind gasiți spanzurati in propria casa. Barbatul, care are 42 de ani și soția sa, de 38 de ani, prezentau urme de violența pe corp, iar potrivit anchetatorilor…

- O crima feroce urmata de o sinucidere a avut loc la Iasi, in aceasta zi sfanta, de Craciun. Doi soti ar fi fost gasiti spanzurati de o ruda, in propria casa, informeaza observatortv. Barbatul era in varsta de 42 de ani, iar femeia 38 de ani. Acestia prezentau urme de violenta pe corp.…

