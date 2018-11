Moartea poate fi o afacere excelenta.Orasul Iasi pe locul doi pe tara la numarul de firme de pompe funebre

Stiri pe aceeasi tema

- Moartea poate fi o afacere excelenta. Dovada rezultatele spectaculoase inregistrate de firmele de pompe funebre care, in 2018, sunt mai profitabile ca oricand. De Halloween, analiștii de la Frames au patruns in tenebrele unei industrii cu care nimeni nu și-ar dori sa aiba de-a face. Concluzia – pompele…

- Piata firmelor de pompe funebre inregistreaza o crestere record de 150% in 2018 comparativ cu 2013, pana la 1,3 miliarde de lei, conform unei analize de specialitate, care arata ca pompele funebre reprezinta una dintre afacerile de perspectiva din economie. In sectorul firmelor de pompe funebre…

- Moartea poate fi o afacere excelenta. Dovada rezultatele spectaculoase inregistrate de firmele de pompe funebre care, in 2018, sunt mai profitabile ca oricand. Pompele funebre reprezinta unul dintre business-urile ,,de perspectiva"" din...

- Moartea poate fi o afacere excelenta. Dovada rezultatele spectaculoase inregistrate de firmele de pompe funebre care, in 2018, sunt mai profitabile ca oricand. De Halloween, analiștii de la Frames au patruns in tenebrele unei industrii cu care nimeni nu și-ar dori sa aiba de-a face. Concluzia – pompele…

- Moartea poate fi o afacere excelenta. Dovada rezultatele spectaculoase inregistrate de firmele de pompe funebre care, in 2018, sunt mai profitabile ca oricand. De Halloween, analiștii de la Frames au patruns in tenebrele unei industrii cu care nimeni nu și-ar dori sa aiba de-a face. Concluzia – pompele…

- BUZZCamp, seria de evenimente dedicata tinerilor interesați de dezvoltare personala și profesionala, a ajuns la ediția aniversara cu numarul 20. Gala Edition – 10 years of talent catching va avea loc in 10 dintre cele mai mari orașe din țara (București, Iași, Timișoara, Baia Mare, Cluj-Napoca, Brașov,…

- Smiley a lansat videoclipul piesei Aprinde scanteia, prima piesa a artistului in 2018, o marturie personala despre viața și libertatea de a fi. “Cu totii avem nevoie de incurajari, in condițiile in care totul in jurul nostru pare construit dupa reguli pe care nu le intelegem. Noi credem ca nimic nu…

- Cluj-Napoca, Timisoara si Constanta sunt cele mai mari piete rezidentiale locale din Romania, topul fiind completat de Sibiu, Iasi si Brasov, potrivit unei analize Coldwell Banker Romania. Constanţa a devenit în 2017 a treia mare piaţă rezidenţială regională din România…