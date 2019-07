Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 35 de ani din municipiul este cercetat penal pentru ucidere din culpa dupa ce a lasat deschis un geam de la apartamentul sau, iar copilul sau de doi ani a cazut de la etajul 9. Tragedia a avut loc in cartierul iesean Alexandru, in seara zilei de 11 iulie 2019. Autoritatile au [...]

- Tatal copilului de 2 ani care a cazut aseara de la etajul 9 al unui bloc din cartierul Alexandru cel Bun din municipiul Iasi este cercetat penal pentru ucidere din culpa. Barbatul ar fi lasat deschis un geam de la apartament, iar minorul s-a prabusit in gol. Medicii care au ajuns la fata locului au…

- Un copil de doi ani a murit, joi seara, dupa ce a cazut de la etajul noua al unui bloc din Iași. Copilul a fost transportat la Spitalul „Sfanta Maria”, unde medicii au incercat timp de ora sa il resusciteze, insa fara succes, transmite MEDIAFAX.Potrivit reprezentanților ISU Iași, un copil…

- Un copil in varsta de doi ani a cazut de la etajul 9 al unui bloc din cartierul Alexandru cel Bun. S-a solicitat imediat ajutorul medicilor, iar micutul a fost gasit in stop cardio respirator. El a fost preluat de un echipaj tip C si transportat la Spitalul Sfinta Maria (UPU) in curs de resuscitare.…

- O fetita de patru ani din Cluj-Napoca a ajuns la spital, marti seara, fiind constienta, dupa ce a cazut de la etajul al treilea. Bunicii ar fi pus-o pe pervazul ferestrei, spre interior, rezemata de plasa pentru tantari care a cedat, anunța news.ro.”Un echipaj de pompieri si unul SMURD de…

- Noi detalii despre starea copilei de un an și cinci luni care a cazut de la etajul opt al unui bloc de locuit din Balți. Potrivit medicilor de la Institutului Mamei și Copilului din Chișinau, fetița se simte mai bine.

- Caz tragic la Balți. O fetița de doar doi anișori a cazut de la etajul 8 al unui bloc de locuințe, dupa ce a fost lasata nesupravegheata. Incidentul s-a produs ieri seara in jurul orei 19:10. Corpul acesteia a fost gasit de catre trecatori, care au alertat poliția.

- Au ieșit la iveala noi detalii cutremuratoare despre decesul olimpicului din Galați. Elevul de 13 ani, Matei Paraschiv, olimpic national la matematica, a murit dupa ce a cazut de la etajul trei al unui hotel din Hunedoara. Baiatul s-ar fi grabit sa ajunga la parter, unde tocmai se afisau rezultatele…