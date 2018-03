Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul principal al lui Donald Trump pentru ancheta procurorului special Robert Mueller privind implicarea Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016 a demisionat joi, conform New York Times, care citeaza doua surse familiare cu acest dosar, relateaza Reuters.

- Inspectoratul de Politie al Judetului Gorj a inceput verificari dupa ce 150 de oi si capre au murit de foame pe un camp dintre localitatile gorjene Danesti si Ticleni. Oamenii legii vor sa afle cum a fost posibil un asemenea ...

- Autoritatile malaeziene solicita guvernului australian sa preia rolul principal in examinarea resturilor materiale si ramasitelor umane in cazul in care locul epavei zborului MH370 va fi gasit in urmatoarele saptamani. In 2014, Malaezia a semnat de altfel un memorandum prin care Biroul australian pentru…

- Comisia parlamentara de ancheta privind arhiva SIPA, care a fost infiintata in septembrie anul trecut de Parlament, dar care nu a avut activitate o lunga perioada, se reuneste marți intr-o sedinta in care ar putea fi decisa inlocuirea lui Serban Nicolae de la conducerea ei si in care vor avea loc si…

- Compania sustine intr-un comunicat transmis luni ca actiunea face parte dintr-o campanie de denigrare a kaufland si precizeaza ca va sesiza politia si va cere o ancheta in acest caz. ,Avem motive bine intemeiate sa credem ca aceasta filmare este orchestrata și parte dintr-o campanie bine pusa la punct…

- Alerta cu bomba la gara din Odesa. Fortele de ordine au evacuat peste 1.500 de oameni, dupa ce un individ a sunat la politie si a anuntat ca in interior a fost plasat explozibil.Dupa mai multe verificari, genistii nu au gasit nimic.

- Umbrela bulgara In 1978, in plin Razboi Rece, disidentul bulgar Gheorgi Markov astepta autobuzul la Londra pentru a merge acasa dupa ce incheiase ziua de lucru la BBC. Dintr-o data, el a fost impuns in picior de un trecator care a lasat sa-i cada umbrela. Markov a facut febra mare…

- Acum 41 de ani cel mai puternic cutremur lovea Romania. In doar 56 de secunde, cutremurul cu magnitudinea de 7,2 pe scara Richter a dus la moartea a 1.500 de persoane si ranirea altor 11.000 si pagube uriase. Autoritațile au lansat un ghid cu informatii utile in caz de calamitate. Acesta este disponibil…

- Autoritatile din Haiti au suspendat joi, pe termen de doua luni, activitatile Oxfam GB, filiala britanica a organizatiei caritabile Oxfam International, dupa dezvaluirile privind abuzurile unor angajati, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Organizatia neguvernamentala desfasura activitati…

- Un barbat din Urziceni este cautat de autoritațile judiciare din Austria dupa ce a inșelat zeci de locuitori ai orașului Kroneuburg, situat la 12 kilometri distanța de capitala Viena. Procurorii și polițiștii austrieci fac demersuri pentru ca suspectul sa fie audiat prin intermediul videocamerei, la…

- Afirmatiile Statelor Unite potrivit carora Rusia isi sporeste capacitatile in Marea Neagra sunt 39; 39;clar o minciuna 39; 39;, a declarat marti, pentru agentia de presa oficiala rusa RIA Novosti, Evgheni Serebrennikov, vicepresedintele Comisiei pentru aparare si securitate din Consiliul Federatiei…

- Echipajele de salvare iraniene au reluat in aceasta dimineața operațiunea de cautare a aeronavei care s-a prabușit duminica, in timp ce survola o regiune montana din sud-vestul Iranului. In acest timp, rudele celor 66 de oameni aflați la bordul avionului așteapta cu disperare vești, noteaza BBC News.…

- Bannon s-a intalnit cu Robert Mueller, procurorul special care conduce ancheta, pe parcursul a doua zile saptamana aceasta. Inainte sa devina oficial la Casa Alba, Bannon a fost seful campaniei lui Trump, dar si-a dat demisia in august 2017 in urma unor tensiuni cu alti consilieri. Robert Mueller conduce…

- Autoritatile americane au dejucat un atac armat la un liceu, cu doar o zi inainte de cel din Florida , in urma caruia 17 oameni au fost ucisi. Politia din statul Washington a arestat un tanar, dupa ce bunica acestuia a alertat autoritatile privind planurile sale. Femeia a sunat la numarul pentru situatii…

- In timp ce autoritațile de la Moscova dezbat un cadru legislativ privind folosirea criptomonedelor, minerii de monede electronice iși vad neabatuți de treaba. Iar o ruta a acestui flux monetar duce spre o baza nucleara secreta din Rusia.

- DSP Sibiu a declansat o ancheta la Spitalul de Pediatrie dupa moartea unui bebelus de aproape o luna. Bebelusul a fost internat în spital la câteva zile de la nastere, cu stari febrile, iar surse medicale sustin ca a fost tratat pentru o infectie a

- Studiul, publicat in revista stiintifica PLOS One, arata ca, din august pana in decembrie 2014, au fost intregistrate aproximativ 18.690 de cazuri de sinucidere, depasind cu 9,85- numarul estimat pentru aceasta perioada de cinci luni. Robin Williams s-a sinucis in august 2014, la varsta de 63 de ani.…

- Autoritatile americane au anuntat marti ca au arestat in Oklahoma un cetatean saudit care s-a antrenat intr-o tabara Al-Qaida in Afganistan si a urmat cursuri de pilotaj in SUA, informeaza miercuri AFP. Departamentul american al Justitiei a precizat ca Naif Abdulaziz Alfallaj (34 de ani) a intrat in…

- Doi jurnalisti guatemalezi au fost asasinati si trupurile lor au fost abandonate pe o plantatie de trestie de zahar intr-un sat situat la sud de capitala tarii, Ciudad de Guatemala, au indicat joi familiile lor si autoritatile.

- Calin Popescu Tariceanu, Traian Basescu, Florian Coldea si George Maior vor fi audiati in perioada urmatoare in cadrul comisiei SRI. Anuntul a fost facut chiar de catre presedintele comisiei, Claudiu Manda."Sunt patru persoane despre care am spus public ca intentionam sa le invitam si probabil…

- Presedintele rus Vladimir Putin a apreciat in gluma, marti, ”vexant” faptul ca nu se afla pe lista personalitatilor ruse susceptibile sa fie sanctionate de Washington, pe care a catalogat-o drept un ”act inamical”, dar a exclus pentru moment masuri de retorsiune, relateaza AFP. ”Este, bineinteles, un…

- Agentia antifrauda si cea pentru protectia consumatorului au anuntat ca ancheta vizeaza respectarea legislatiei comerciale de catre lantul de supermarketuri Intermarche, care a oferit un discount de 70% pentru un borcan de 950 de grame de Nutella, scazand pretul de la 4,5 euro la 1,4 euro, informeaza…

- Ministerul francez de Finante a demarat o investigatie privind promotia la crema de ciocolata tartinabila Nutella, care a provocat haos in mai multe centre comerciale din Franta, relateaza site-ul BBC News.

- Autoritațile sanitare din Slobozia au demarat o ampla ancheta epidemiologica dupa ce la nivelul orașului au fost confirmate doua cazuri de tuberculoza. Primul a fost semnalat la Școala Postliceala Sanitara din cadrul Liceului Tehnologic «Mihai Eminescu», iar cel de-al doilea la o angajata a Supermarketului…

- Un barbat cautat la nivel international de autoritatile romane, condamnat pentru talharie calificata urmata de moartea victimei, a fost depistat, in urma colaborarii dintre Politia Romana si autoritatile spaniole. Au fost demarate procedurile de aducere in tara a celui in cauza, pentru ispasirea pedepsei.…

- Descinderi de amploare la traficantii de medicamente. Ofiterii de la Crima Organizata au descins la 47 de adrese. Suspectii cumparau medicamente de la farmacii si le vindeau pe internet. Prejudiciul din dosar este de aproximativ 55.000.000 de lei. Investigatiile pentru destructurarea gruparii au fost…

- Satira britanico-franceza “Moartea lui Stalin” nu ajunge deocamdata la publicul din Rusia. Autoritațile spun ca filmul distruge imaginea unor personaje istorice. Societatea civila din Rusia vorbește insa despre un nou act de cenzura.

- Un proiect de lege prezentat luni, 22 ianuarie, de deputatul PSD Oana Florea, președintele comisiei de ancheta privind alegerile prezidențiale din 2009, prevede ca refuzul persoanelor citate la comisia de ancheta de a se prezenta la audieri, de a furniza informațiile solicitate sau de a pune la dispozitia…

- Trei persoane au fost arestate pentru propaganda nazista in Polonia, a anuntat marti procuratura, transmite agentia poloneza de presa PAP. Cei trei au fost arestati la recomandarea Biroului procurorului din Gliwice (sudul Poloniei), care a lansat sub supervizarea procurorului general al…

- Refuzul unei persoane de a se prezenta la audieri intr-o comisie parlamentara de ancheta constituie infractiune, se pedepseste cu inchisoare sau cu amenda penala si cu pedeapsa complementara de interzicere a ocuparii unei functii publice timp de 3 ani, prevede un proiect de lege

- Autoritatile marocane au deschis o ancheta pentru a determina originea unei cozi de dinozaur vandute la licitatie in Mexic, a declarat sambata un responsabil din cadrul Ministerului Culturii din Rabat, citat de AFP. Prezentat drept un "fragment de coada de Atlasaurus din perioada Jurasicului",…

- Pe un site dedicat, fiecare cetatean italian va putea semnala ceea ce ii pare a fi o informatie falsa. Serviciile de politie specializate in supravegherea internetului si a retelelor de telecomunicatii, "politia postala", vor lansa o ancheta pentru a verifica, "in masura posibilitatilor", informatia…

- Un copil nascut vineri aparent sanatos a murit in noaptea de sambata spre duminica, dupa un stop cardiac. Poliția a deschis dosar penal pentru moarte suspecta. Directorul spitalului, Adrian Murea, spune ca a fost de garda și chiar s-a imp...

- "Dupa cum stiti deja toti din Iasi, in cursul sapaturilor pentru fundatia unui bloc de la intersectia Potiers cu Nicolina au avut loc surpaturi de pamant, afectand trotuarul si strada adiacenta santierului. Pot exista trei variante prin care s-a ajuns aici: 1) si autoritatile statului si constructorul…

- Peste cateva zile se implinesc patru ani de la accidentul aviatic din Muntii Apuseni soldat cu decesul pilotului Adrian Iovan si a studentei Aura Ion. Autoritatile statului nu au oferit inca un raspuns final in dosarul penal deschis ulterior. Familia Aurei Ion a facut publica o scrisoare deschisa adesata…

- Audieri pe banda rulanta, percheziții și acuzațiile unui procuror, dovedite intr-un final a fi false. Ancheta in cazul chirurgului Mihai Lucan, spun jurnaliștii de la luju.ro, s-a transnsformat intr-un adevarat linșaj mediatic, culminand cu plantarea unei camere audio-video in autoturismul soției chirurgului…

- Aproximativ 5.000 de traficanți de droguri scapa de pedeapsa cu moartea in Iran dupa ce țara a schimbat legislația facand-o mai blanda, scrie BBC News. Pedeapsa capitala a fost abrogata pentru unele infracțiuni privind traficul de droguri, iar șeful sistemului judiciar a declarat ca toate cazurile pot…

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale investigheaza calitatea asistenței acordate tinerei care a fost nevoita sa nasca in toaleta Institutului Mamei și Copilului, fara supraveghere medicala, noteaza NOI.md. Intr-o declarație publica, instituția anunța ca s-a autosesizat și a inițiat o ancheta…

- In ianuarie 2016 gigantul online chinez Alibaba, prin intermediul diviziei de plati Ant Financial, anunta ca va prelua cunoscuta companie americana de transfer de bani MoneyGram. Acum, cele doua companii au anuntat ca tranzactia nu se va mai produce, dupa ce a fost blocata in SUA de autoritatile care…

- Tupac Shakur a fost impușcat mortal pe 7 septembrie 1996, in timp ce se afla intr-o mașina in Las Vegas. Moartea raperului ramane inca invaluita in mister. La 21 de ani de la moartea lui Tupac, atacul comis dintr-o mașina ridica inca multe semne de intrebare. Intr-un documentar numit „Cine l-a omorat…

- Alerta in orașul german Bonn, unde targul de Craciun a fost evacuat din cauza unor pachete suspecte. O echipa de geniști a fost trimisa la fața locului, iar, dupa mai multe ore, autoritațile germane au anunțat ca in colete se aflau droguri, relateaza Reuters și DPA. Mai mulți geniști au fostr trimiși…