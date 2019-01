Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile saudite nu s-au aratat inca suficient de "credibile" in gestionarea anchetei asupra asasinarii jurnalistului Jamal Khashoggi, a afirmat vineri un inalt responsabil american, transmite AFP. "Din punctul nostru de vedere, povestile pe care le-am auzit din partea Arabiei Saudite in cursul…

- Autoritatile din Marea Britanie au anuntat miercuri ca au decis anularea vizelor britanice, in cazul in care acestea exista, ale suspectilor in cazul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza AFP si Reuters. "Ministrul de interne ia masurile necesare pentru a-i impiedica pe suspecti…

- Autoritatile saudite au anuntat ca Jamal Khashoggi a murit intr-o "incaierare" cu oficiali sauditi la Consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, la 2 octombrie, ultima dintr-o serie de declaratii contradictorii cu privire la moartea jurnalistului. Oficiali turci suspecteaza ca o echipa de sauditi a fost…

- Autoritatile turce se afla in posesia unei inregistrari audio care arata ca jurnalistul disparut Jamal Khashoggi a fost ucis in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, au declarat luni un oficial turc si o sursa din cadrul serviciilor de securitate, relateaza Reuters preluata de Agerpres. …

- Autoritatile turce le-au declarat unor functionari americani ca detin inregistrari audio si video ce dovedesc uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, a relatat joi noapte Washington Post, citat vineri de agentiile MIA si EFE preluate de Agerpres. "Inregistrarea…

- Washingtonul a devenit cel de-al 20-lea stat american care a interzis pedeapsa cu moartea, dupa ce Curtea Suprema de Justiție a decis ca pedeapsa a fost aplicata intr-o maniera „arbitrara și rasial partinitoare”, scrie BBC News. Celor opt persoane care erau pe lista condamnaților la moarte in statul…

- Turcia a cerut permisiunea de a cerceta consulatul Arabiei Saudite din Istanbul dupa ce jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a fost dat disparut saptamana trecuta dupa ce a intrat in cladirea diplomatica, conform televiziunii NTV, scrie Reuters.