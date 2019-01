Stiri pe aceeasi tema

- Revista TIME a desemnat „Gardienii razboiului pentru adevar” ca fiind „Personalitatea anului 2018”. Editorii revistei i-au denumit astfel pe jurnalistul saudit Jamal Khashoggi (ucis in Turcia), reporterii Reuters Wa Lone și Kyaw Soe Oo (arestați in Myanmar), jurnalista Maria Ressa (arestata in Filipine)…

- Autoritatile din Marea Britanie au anuntat miercuri ca au decis anularea vizelor britanice, in cazul in care acestea exista, ale suspectilor in cazul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza AFP si Reuters. "Ministrul de interne ia masurile necesare pentru a-i impiedica pe suspecti…

- Oficialii din Marea Britanie, Franta si Germania condamna uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi si cer Arabiei Saudite clarificari urgente privind modul in care a acesta a fost ucis, relateaza BBC.

- Politia turca a inceput miercuri perchezitia la resedinta consulului Arabiei Saudite din Istanbul, in cadrul anchetei cu privire la disparitia jurnalistului disident Jamal Khashoggi, relateaza AFP. Aceasta perchezitie, efectuata de o echipa de 10 politisti, survine la doua zile dupa una similara efectuata…

- Autoritatile turce au inceput luni seara perchezitia consulatului saudit la Istanbul in cadrul anchetei asupra disparitiei jurnalistului Jamal Khashoggi, Donald Trump afirmand, la randul sau, ca eventuala asasinare acestuia, imputata Riadului, posibil sa fi fost comisa de "elemente incontrolabile",…

- Autoritatile turce le-au declarat unor functionari americani ca detin inregistrari audio si video ce dovedesc uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, a relatat joi noapte Washington Post, citat vineri de agentiile MIA si EFE preluate de Agerpres. "Inregistrarea…

- Turcia a cerut permisiunea de a cerceta consulatul Arabiei Saudite din Istanbul dupa ce jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a fost dat disparut saptamana trecuta dupa ce a intrat in cladirea diplomatica, conform televiziunii NTV, scrie Reuters.