Moartea lui Khashoggi: Cinci pedepse cu moartea cerute la deschiderea procesului

- "Nu pot respira" au fost ultimele cuvinte rostite de Jamal Khashoggi, dupa ce a fost atacat de un grup de asasini sauditi in consulatul din Istanbul, potrivit unei surse implicate in ancheta privind uciderea jurnalistului Washington Post, relateaza CNN.

- Jamal Khashoggi a fost ucis in data de 2 octombrie, in consulatul Arabiei Saudite de la Istanbul, unde se afla pentru formalitați administrative. Dupa ce a negat inițial crima, autoritatea saudita a recunoscut in cele din urma ca editorialistul a murit intr-o operațiune "neautorizata". Mai mult de…

- Arabia Saudita a șocat o lume intreaga recunoscand ca ziaristul Jamal Khashoggi a fost ucis in consulatul sau din Istanbul. 18 oameni au fost arestați, iar Regele Salman a promis o ancheta completa.

- Ministrul de externe al Arabiei Saudite, Adel al-Jubeir, a promis marti ca regatul este angajat sa efectueze o "ancheta completa si aprofundata" pentru a afla adevarul in legatura cu uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi in Turcia, anuntand de asemenea masuri luate de Riad pentru ca asa ceva "sa…

- Un doctor suspectat ca a facut parte din grupul care l-a asasinat pe jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a urmat cursuri de medicina legala in Australia, a anuntat joi postul de televiziune australian ABC, relateaza dpa, informeaza Agerpres. Doctor Salah al-Tubaigy a fost identificat de autoritatile…

- Autoritatile turce au inceput luni seara perchezitia consulatului saudit la Istanbul in cadrul anchetei asupra disparitiei jurnalistului Jamal Khashoggi, Donald Trump afirmand, la randul sau, ca eventuala asasinare acestuia, imputata Riadului, posibil sa fi fost comisa de "elemente incontrolabile",…

- Autoritatile turce le-au declarat unor functionari americani ca detin inregistrari audio si video ce dovedesc uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, a relatat joi noapte Washington Post, citat vineri de agentiile MIA si EFE preluate de Agerpres. "Inregistrarea…