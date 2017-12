‘ Moartea lui Ionel-Valentin Vlad, o pierdere ireparabilă pentru ştiinţa, cunoaşterea şi civilizaţia românească” A fost o personalitate de prestigiu a stiintei romanesti, un pionier in domenii de varf si de avangarda ale fizicii, o autoritate incontestabila, larg recunoscuta pe plan national si international. „Ionel-Valentin Vlad face parte dintr-o pleiada de savanti si oameni de stiinta romani care si-au adus o importanta contributie la progresul stiintei si la evolutia cunoasterii in era contemporana. Pierderea sa este ireparabila pentru cel mai inalt for de stii (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, a transmis o scrisoare Academiei Romane dupa ce a aflat de moartea presedintelui acestei institutii, profesorul Ionel Valentin Vlad, precizand ca acesta a fost "un exemplu de simt civic, de devotament profesional si de rigoare academica".

- Presedintele Academiei Romane, Ionel-Valentin Vlad, a fost “un pionier in domenii de varf si de avangarda ale fizicii”, iar moartea sa este o “pierdere ireparabila” pentru cunoasterea si civilizatia romaneasca, se arata intr-un comunicat al Academiei Oamenilor de Stiinta, transmis, ...

- Albert Einstein este unul dintre cei mai mari oameni de stiinta, dar ce a lasat in urma reprezinta mai mult decat cunoasterea stiintifica. Chiar si astazi, viziunile lui inspira oamenii de peste tot in lume. Totusi, de multe ori, Einstein...

- Secretarul general al Academiei, Victor Voicu, afirma ca moartea presedintelui prestigiosului for, Ionel Valentin Vlad, caruia ii va pastra o amintire nestearsa, va marca evolutia institutiei si a activitatii acesteia. "Constatam din pacate un eveniment extrem de neplacut pentru Academia…

- În ultimele clipe de viața, Cristina Stamate slabise enorm și ajunsese sa cântareasca mai puțin de 50 de kilograme, un semn clar ca boala care o macina o afecta foarte mult. Deși actrița nu a aratat nimanui cât mare îi e suferința, apropiații povestesc ca deși era…

- Guvernul Statului Israel "impartaseste durerea familiei regale si a poporului roman pentru moartea Regelui Mihai I al Romaniei, un prieten al poporului evreu", afirma premierul Benjamin Netanyahu. Regele Mihai a fost inmormantat sambata, la Curtea de Arges, funeraliile adunand zeci de mii de romani,…

- "Sunt primul sustinator al reintroducerii pedepsei cu moartea in Romania. Ce s-a petrecut ieri la metrou depaseste limita de intelegere si acceptare. Frica mea cea mare este ca astfel de actiuni pot da idei si altor psihopati ce se amesteca nestingheriti printre noi. Atata cruzime n-am vazut niciodata.…

- Poate ca una dintre cele mai așteptate reacții, la nivel de ambasada, fața de moartea Regelui Mihai a fost cea a misiunii diplomatice ruse de la București, ținand cont de moștenirea istorica pe care o are Federația Rusa in relația cu Romania și de reflexele ei imperialiste, care sunt vazute in comunitatea…

- Regele Mihai a incetat din viata, marti, la ora 13.00, la locuinta sa din Elvetia. Vestea trecerii sale in nefiinta a intristat o tara intreaga, dar si pe locuitorii orasului Aubonne, acolo unde Majestatea Sa era foarte respectat.

- Reprezentantii mai multor ministere au convenit cu Casa Regala detaliile implicarii lor in funeraliile Regelui Mihai, surse guvernamentale indicand ca funeraliile vor avea loc pe 16 decembrie, iar cele trei zile de doliu national in intervalul 14-16...

- Țara a pierdut pe regele Mihai I. Așa incepe mesajul postat acum cateva clipe de custodele coroanei romane. Incepe un nou timp pentru Casa Regala a Romaniei. Cu aceleași principii și sentimente ca ale tatalui meu, voi continua sa servesc interesele fundamentale ale poporul roman", a transmis Principesa…

- Excluderea lui Nicolae din Linia de Succesiune si retragerea titlului de "Principe al Romaniei" au impartit adeptii monarhiei in doua tabere. Anul acesta, Principesa Margareta a adaugat paie pe foc si i-a interzis lui Nicolae sa vina la capataiul Regelui bolnav, amplificand suspiciunile ca in spatele…

- Mesaj de condoleante transmis de MApN dupa moartea Regelui Mihai I Mesajul de condoleanțe al ministrului apararii naționale adresat Casei Regale a României La încetarea din viața a Majestații Sale Regele Mihai I, ministrul apararii naționale, Mihai Fifor, a transmis Casei Regale…

- Mihai Onila, fostul component al trupei ”Axxa”, a trecut prin momente dramatice in urma cu un an, cand a pierdut-o pe cea mai draga fiinta din viata, fiica lui. Acum, solistul a trecut peste profunda durere si este tinut pe linia de putere doar de credinta. Credinta adanc inradacinata ca, de fapt, fiica…

- Momentul mortii continua sa fie un mister! Totusi, oamenii de stiinta au stabilit ce inseamna practic moartea si care sunt factorii care duc in acel punct. Organismul trece printr-o stare de moarte clinica, urmata de moartea biologica, potrivit cercetatorilor de la American Society of Chemists. Savantii…

- Toata tara a plans la inmormantarea Stelei Popescu, iar apoi fiecare s-a intors la treburile cotidiene. Intre timp, politistii si procurorii care ancheteaza moartea suspecta a actritei au avut mult de munca, iar, la o saptamana de la decesul Stelei, in conditii inca neclare, nu au finalizat ancheta!…

- Doliu in teatrul romanesc dupa ce Stela Popescu si Cristina Stamate s-au stins din viata, la cateva zile diferenta una de alta. Cele doua bune prietene n-au renuntat la scena pana in ultimul ceas, iar asta i-a dat de gandit lui Florin Piersic, care in curand face 82 de ani. Marele actor spune ca e imposibil…

- Actrita Cristina Stamate a facut stop cardio-respirator si a murit in aceasta dimineata la 71 de ani. Actrita nu mai participa la spectacole in ultima perioada si avea probleme mai vechi de sanatate. Din pacate, inima i-a cedat in aceasta dimineata la Spitalul Floreasca din Bucuresti.

- Noi descoperiri sunt pe cale sa schimbe modul în care privim moartea. Atunci când inima înceteaza sa mai bata, iar sistemul respirator și cel circulator se opresc din activitate, se pronunța decesul unei persoane și moartea organsimului.

- Tragedie fara margini pe scena teatrului romanesc. Stela Popescu, una dintre cele mai iubite actrițe din Romania, s-a stins din viața, pe 23 noiembrie, in mod surprinzator, lasand o mare durere in inimile a milioane de romani.Tristul eveniment a șocat și reprezentanții marelui lanț de…

- Desi luna trecuta Stela Popescu si Mihai Bendeac au avut un schimb dur de replici unul la adresa celuilalt, dupa ce actrita a afirmat in cadrul unui interviu ca „orice prost de pe strada“ poate sa faca ce face Bendeac, moartea artistei nu l-a lasat indiferent pe starul de la Antena 1, care a scris pe…

- Interpreta de muzica ușoara Mirabela Dauer a fost foarte buna prietena cu Stela Popescu. Pierderea marii actrițe a marcat-o profund. Cantareața de muzica ușoara Mirabela Dauer, buna prietena cu legendara actrița, este profund marcata de dispariția acesteia. „Ridic ochii spre cer și refuz sa cred ca…

- Florin Piersic și Mihaela Radulescu, impietriți de durere dupa moartea Stelei Popescu.Cei doi abia și-au gasit cuvintele pentru a vorbi despre una dintre cele mai triste zile din viața lor. Florin Piersic a recunoscut ca a iubit-o foarte mult pe Stela Popescu, iar vestea ca aceasta a murit, l-a daramat.…

- Cunoscutul lanț de farmacii Catena a reacționat dupa moartea actriței Stela Popescu. Aceasta era de multa vreme una dintre imaginile farmaciei. "Mare durere in familia Catena: cunoscuta artista Stela...

- "Am depus plangere penala pentru amenintari cu moartea. Am primit o amenintare in urma cu o saptamana, inainte de protestele de la Cluj, pe Facebook, de la un profil cu numele Stanciu Aurel, dar banuiesc ca este un profil fals, cu o poza cu un cutit insangerat si cu mesaje ca o sa vina si o sa-mi infiga…

- Presa din Coreea de Nord a lansat critici dure la adresa lui Donald Trump. Ziarul nord-coreean Rodong Sinmun scrie ca președinteke american ar merita pedepsa cu moartea pentru insultarea liderului de la Phenian, Kim Jong-Un. „Cea mai grava crima pentru care nu poate fi niciodata…

- Pe 11 noiembrie 2017, se implinesc 22 ani de cand marele omul politic Corneliu Coposu s-a stins din viața. Seniorul a murit in anul 1995 și a fost inmormantat patru zile mai tarziu. „In fond nu e importanta persoana mea, e importanta ideea legata de activitatea mea. Daca aceasta idee trimfa si daca…

- Ziua internaționala a științei pentru pace și dezvoltare (World Science Day for Peace and Development), marcata in fiecare an la 10 noiembrie sub egida Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știința și Cultura (UNESCO), a fost proclamata la 2 noiembrie 2001, in cadrul

- Au trecut sapte ani de la moartea lui Adrian Paunescu, insa copiii regretatului poet inca nu au reusit sa cada la pace, nici macar de dragul acestuia. Andreea si Adrian Paunescu isi disputa, in continuare, averea tatalui, marcand dezbinarea familiei, chiar in ziua comemorarii maestrului. CANCAN.RO,…

- Cunoscut mai ales dupa titulatura ”Moartea din Carpati”, luptatorul K1 Catalin Morosanu este, fara indoiala, un om de viata. Cand nu era in ringul de lupte, a participat la mai multe emisiuni, a bifat nenumarate aparitii alaturi de personaje mondene in show-urile televizate... iar, mai nou, este amator…

- Moartea subita a unor vedete super iubite a frant mereu inimile fanilor și a șocat o lume intreaga, iar asta pentru ca au pierit in cele mai neașteptate moduri. Daca ar fi disparut din lumea celor vii de batranețe sau macinați de vreo boala, atunci impacul ar fi fost mult mai mic, insa pierderea lor…

- SCE Santa Monica prezinta un trailer unde este povestea și mitologia din spatele jocului God of War este dezvaluita. Asflam despre Thamur, care a cladit un zid imens pentru a proteja Jotunheim, dar dupa o cearta cu fiul sau a fost alungat in Midgard, unde se dueleaza cu Thor, ieșind invingator.…

- Patru barbați au fost arestati, luni, in legatura cu uciderea celor doi ciobani romani, Costel Cornel Calinciuc, in varsta de 38 de ani, si Constantin Doru Olaru, in varsta de 28 de ani, in Italia.

- Plamanii si inima lui Paul Gaylord s-au oprit dupa ce a fost infectat cu ciuma bubonica. A fost foarte aproape de moarte, dar medicii au reusit sa-l tina in viata, pentru un timp scurt, conectat la aparate.

- Preoteasa Maria Gavril a fost informata despre faptul ca și-a pierdut soțul și doi dintre cei patru copii, in accidentul rutier din data de 14 octombrie. Purtatorul de cuvant al Spitalului de Urgența Suceava, dr. Mihai Ardeleanu, a declarat, miercuri, in conferința de presa, ca din punct de vedere ...

- Moartea copilului este cea mai grea durere pentru un parinte. Din nefericire, se intampla si astfel de nenorociri in lumea in care traim. Un tata indoliat a vrut sa-si impartaseasca povestea cu alti parinti.

- Un adolescent de 15 ani a murit, iar alte trei persoane au ajuns in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati, in urma unui accident petrecut noaptea trecuta pe DN26, in apropierea localitatii Vanatori. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie, Crina Dragu,…

- Moartea actriței Olga Tudorache a indoliat intreaga lume artistica. ”Doamna teatrului romanesc” s-a stins din viața in noaptea de 17 spre 18 octombrie, la nici o saptamana dupa ce implinise 88 de ani. Ultima ei aniversare a fost una trista, pe un pat de spital, la Terapie Intesiva, unde marea artista…

- Trei proiecții de referința din filmografia romaneasca, urmate de dezbateri, vor avea loc, in perioada 24-26 octombrie, in trei cinematografe din zona centrala a Bucureștiului, in cadrul proiectului cultural "CineBucurești. 100 de ani de modernitate", sub genericul "La film in oraș",…

- La aproape 3 luni de la moartea lui Chester Bennington, solistul trupei Linkin Park, a fost publicat video-ul complet de la Carpool Karaoke in care apare acesta. Episodul lung de 23 de minute a fost filmat pe 14 iulie și a fost postat cu acordul soției lui Chester și al membrilor trupei Linkin Park,…

- Cei 120 de militari ai Batalionului 205 de aparare antiaeriana de la Craiova s-au intors de curand din misiunea care a durat sase luni. Dupa intoarcerea in tara a militarilor din Craiova, din luna septembrie, in Polonia a fost detasat acelasi numar de militari si mijloace tehnice antiaeriene din cadrul…

- Daisy Boyd avea 28 de ani și era fiica unui celebru arhitect britanic si o sculptorita cunoscuta. Tânara a fost gasita moarta, într-un spital psihiatric din Londra, la scurt timp dupa despartirea de fostul sau iubit, un multimilionar mostenitor al Editurii Macmillan, potrivit metro.co.uk.…

- Identitatea romaneasca "de ieri și de astazi" s-a construit pe o cultura a intalnirii, a colaborarii interculturale, a diversitații, a declarat, miercuri, secretarul de stat pentru Culte, Victor Opaschi, la ceremonia care a marcat, la București, bicentenarul nașterii fondatorului credinței…

- Femeia de 31 de ani din Criuleni, care a fost declarata moarta de catre rude desi se afla in viata, s-a stins noaptea trecuta pe patul de spital. Starea ei de sanatate s-a agravat, iar medicii au conectat-o la aparate. In pofida eforturilor doctorilor, la cateva ore, pacienta a pierdut lupta cu viata,…

- Un avion de transport Antonov al armatei congoleze s-a prabusit sambata dimineata la circa 100 de kilometri vest de capitala Kinshasa, provocand moartea "catorva zeci" de persoane, relateaza AFP. Avionul, care tocmai decolase in directia Kivu (est), transporta "cateva zeci de persoane", potrivit…

- Nu este o intersecție din India și nici din China! Este un giratoriu din municipiul Aiud, in care șoferii s-au blocat ca intr-o capcana. Consilierul local Ionela Danciu a postat pe contul ei de pe o rețea de socializare un video care arata cum mașinile se mișca, minute bune, cu viteza melcului in giratoriul…

- Bucharest Science Festival (BSF), cel mai mare festival din Romania dedicat stiintei, va incepe miercuri, 27 septembrie, in Bucuresti, iar pe parcursul urmatoarelor cinci zile vor avea loc peste 100 de evenimente: expozitii, conferinte si dezbateri,...