- Calin Popescu Tariceanu, președintele Senatului, a ținut sa comenteze și el pe seama decesului fostului creator de moda Razvan Ciobanu. Tariceanu a scris pe Facebook despre flagelul drogurilor și despre cum se lupta statul pentru combaterea fenomenului. "Dumnezeu sa-l odihneasca pe Razvan Ciobanu! O…

- ”Bacau, 30 Aprilie 2019... Mai toate afișele PNL sunt rupte imediat dupa ce sunt puse... E evident ca PNL este partidul care știe, poate și vrea, motiv pentru care deranjeaza, dar... chiar așa? Chiar și cu vandalizarea afișelor noastre, pe 26 mai, romanii- care ințeleg ca politica nu se face nici…

- Imagini cu o capra neagra si iedul ei au fost surprinse in Parcul National Retezat si postate de Romsilva pe contul de Facebook. Specialistii estimeaza ca pe suprafata Parcului National traiesc doua sute de exemplare de capra neagra. „Imagini foarte frumoase cu o capra neagra si un ied in Parcul National…

- Un tanar care ar fi consumat probabil drogul „zombie” a fost filmat in apropierea unei benzinarii din Alba Iulia. Statea in picioare, in ploaie, leganandu-se pierdut langa o benzinarie situata la ieșirea din oraș, spre Sebeș. Adolescentul ce pare a fi sub influența unor substanțe stupefiante a fost…

- Un urs masiv a fost surprins intr-o padure administrata de Ocolul Silvic Viseu in timp ce se afla la o hranitoare amplasata de cei de la Romsilva. Pe raza Ocolului Silvic Viseu traiesc 32 de ursi, mai precizeaza reprezentantii Romsilva. “Urs masiv la o hranitoare amplasata de specialistii Romsilva intr-o…

- Specialiștii IT din Ministerul Justiției ar fi blocat accesul la Facebook în mai multe judecatorii din țara, în încercarea de a îngreuna orgaizarea magistraților care protesteaaza, scrie jurnalistul Ionel Stoica.