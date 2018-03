Moarte suspectă la Stioborăni ULTIMA ORA…Astazi dimineața, in stația de autobuz din localitatea Stioborani, comuna Solești, a fost descoperit decedat un localnic. Victima prezenta urme de violența in zona capului și a fost gazit cazut intr-o balta de sange. La fața locului au sosit echipaje de poliție și au fost demarate cercetarile pentru a stabili daca este vorba de [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

- Politistii din Ilfov au deschis dosar de moarte suspecta in cazul lui Andrei Gheorghe, avand in vedere ca jurnalistul avea 56 de ani. Andrei Gheorghe a fost gasit mort luni seara la domiciliul sau din localitatea Voluntari si urmeaza ca Serviciul de medicina legala sa stabileasca cauza decesului. Potrivit…

- Pilotul militar ucrainean acuzat de Rusia ca a provocat, in iulie 2014, prabusirea cursei Malaysian Airlines MH17, la bordul careia se aflau 298 persoane, s-a sinucis, impuscandu-se cu un pistol, conform presei din Ucraina, care citeaza surse din politie, scrie BBC.Citește și: Liviu Dragnea…

- Moarte suspecta in sectorul Buiucani al Capitalei. Cadavrul unui barbat de aproximativ 40 de ani a fost gasit de un paznic in fata Teatrului de Etnografie si Folclor "Ion Creanga".Acesta era gol si avea pe corp semne de moarte violenta. "Eu nu-l stiu.

- Criminaliștii au deschis dosar penal pentru moarte suspecta in cazul Israelei Vodovoz. Femeia de afaceri a fost gasit fara suflare in locuința sa, dupa ce apropiații nu au reușit sa mai ia legatura cu ea, de cinci zile. Criminalistii au deschis un dosar penal pentru moarte suspecta, iar trupul neinsufletit…

- Celebra Israela a murit. Femeia de afaceri a fost gasita fara viata, aseara, in locuința sa, cazuta in baie. Prietenii nu mai reusisera sa ia legatura cu ea de mai multe zile, iar avocata sa a chemat autoritațile pentru a intra in casa, forțand ușa. Israela avea 70 de ani si suferea de astm. A devenit…

- Ea a fost gasita de catre mama sa, sambata la ora 17, lovita la cap. Aceasta a bandajat-o si lasat-o sa se odihneasca. In camera in care a fost gasita victima era si un televizor cazut. A doua zi, duminica, femeia i-a spus mamei ca se simte si scurt timp a decedat. Mama a anuntat autoritatile si corpul…

- Politistii din Vrancea au deschis un dosar penal de moarte suspecta in cazul femeii care a murit in avalansa de la Cheile Tisitei, incearcand sa afle si in ce conditii a fost organizata excursia pe munte. La randul lor, salvamontistii spun ca avalansa a fost atipica, produsa la o altitudine joasa.

- Dosar penal de moarte suspecta in cazul femeii ucise de avalanșa din Munții Vrancei. Polițiștii din Vrancea vor sa afle in ce condiții a fost organizata excursia din Cheile Tisitei. Se apre ca excursia la care au participat 30 de persoane, inclusiv femeia de 37 de ani care a murit in urma avașanșei, nu…

- Politistii din Vrancea au deschis un dosar penal de moarte suspecta in cazul femeii care a murit in avalansa de la Cheile Tisitei, incearcand sa afle si in ce conditii a fost organizata excursia pe munte. La randul lor, salvamontistii spun ca avalansa a fost atipica, produsa la o altitudine joasa.

- Polițiștii vranceni au deschis dosar penal de moarte suspecta in cazul femeii care a decedat astazi (sambata), dupa ce a fost surprinsa de o avalanșa pe Cheile Tișiței. Informația ne-a fost confirmata de reprezentanți ai IPJ Vrancea. Conform informațiilor, excursia pe Cheile Tișiței…

- "Deznodamantul acestei povesti mi se pare absolut halucinant. Cred ca in Romania anului 2018 este incredibil sa mori intr-un spital si sa nu te gaseasca timp de 24 de ore. Spitalul a fost intors cu susul in jos si nu a fost gasit, iar apoi am fost sunati ca a fost gasit mort pe scari", sustine nepoata…

- O tanara de 18 ani a murit ieri seara in Bucuresti dupa ce a cazut de la etajul al saselea al unui bloc din Capitala. Victima era din Republica Moldova si a murit pe loc dupa ce a cazut de la etajul sase al blocului.Aceasta locuia impreuna cu prietenul ei, cadru militar cu chirie in imobilul respectiv.…

- Un batran de 96 de ani a cazut de la etajul opt al unui bloc si a murit pe loc. S-a intamplat noaptea trecuta, pe strada Albișoara din sectorul Rașcani, al Capitalei.Victima locuia intr-un apartament impreuna cu fiica si nepotul sau.

- O femeie din Rusia a fost gasit decedata in apartamentul sau din orasul Trabzon, situat pe coasta Marii Negre. Incidentul s a petrecut pe 25 februarie. Alena Topalo lu, in varsta de 48 de ani, ar fi locuit singura dupa despartirea de sotul ei, de origine turca.Un vecin a descoperit o pe femeie iar la…

- Doi agenti de paza au fost gasiti decedati intr o cladire dezafectata, unde isi efectuau serviciul, a informat marti Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, precizand ca la ora 7,00 a fost sesizata Sectia 17 Politie. Conform DGPMB, citat de Agerpres.ro, la fata locului s a deplasat echipa…

- Scandalul spionarii șefei DNA cunoaște o dezvaluire importanta! Elan Schwartzenberg a avut discuții despre afacerea Black Cube chiar inainte de izbucnirea scandalului legat de Kovesi. Mai exact, cu doua saptamani inainte.

- O femeie in varsta de 62 de ani a murit intoxicata cu fumul din soba. Victima fost gasita de un vecin in propria locuinta. Tragedia a avut loc in satul Bujor, raionul Hancesti.Potrivit politistilor, femeia s-a intoxicat cu monoxid de carbon in timp ce dormea.

- O veste trisa a cazut ca un fulger printre sportivii clubului de kickboxing condus de cunoscutul luptator K1 Daniel Mocanu. Un fost membru al clubului a murit, marti, in condiții suspecte. Acesta avea 23 de ani și nimeni nu știa ca ar suferi de vreo afectiune. Marți (20 februarie) luptatorul de K1…

- Interventie dramatica pentru pompierii bistriteni. Un cațel a ajuns intr-un canal descoperit, la o adancime de 1,5 – 2 m si ii era imposibil sa iasa singur de acolo. Cativa oameni marinimosi l-au auzit latrand si l-au gasit speriat si agitat. Au chemat pompierii bistriteni care au reusit sa il scoata…

- Barbatul a fost operat de chirurgi intrucat a ajuns in Unitatea de Primire Urgente (UPU) in soc traumatic, dupa ce a fost prins de un tractor in cadere. Victima a fost preluata de la Raducaneni de un echipaj medical SMURD. „Pacientul a ajuns in UPU cu un traumatism abdominal prin strivire, soc traumatic,…

- Conform reprezentantilor unitatii medicale, barbatul este in stare buna, dar ramane in continuare in spital pentru monitorizare. Ministerul Sanatatii a anuntat ca in timpul intalnirii informale de luni dintre ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, si reprezentantii sindicatelor din domeniu unui reprezentant…

- Un barbat român în vârsta de 30 de ani a fost grav ranit într-un accident rutier care a avut loc în seara zilei de 27 ianuarie, în localitatea Poggiomarino, din provincia Napoli.

- Corpul unei femei a fost scos, astazi, din lacul parcului IOR, din Bucuresti. Politistii trebuie sa afle cum anume a sfarsit femeia? A fost crima, sinucidere sau accident? Tot ce stiu, pana in acest moment, este ca pare sa provina dintr-o familie buna. Hainele si machiajul spun clar ca femeia nu era…

- „Problema cea mai mare in Romania nu e ca Lucan a luat mita sau ca a facut preferențial transplant. Problema cea mai mare in sistem e faptul ca, in cele 40 de spitale, dedicate la nivel național, nu se identifica donatorii” – spune dr. Carmen Panțiș. A renunțat la un job platit mai bine in privat, a…

- Dovada ca dragostea face minuni! Slaba moarta, bolnava și speriata, o cațelușa s-a transformat intotal dupa ce afost adoptata! Cazul ei reprezinta triumful afecțiunii umane fața de animale mai puțin norocoase.

- Peste 400 de apeluri la 112 au fost direcționate, in week-end, catre Serviciul Județean de Ambulanța Teleorman. Ca in fiecare week-end, personalul medical de pe ambulanțe a fost solicitat atat la pacienți care au avut de suferit din cauza diverselor afecțiuni, a acordat primul ajutor și victimelor accidentelor…

- In urma cu putin timp in localitatea Pogoanele a avut loc un accident grav. O femeie in varsta de 70 ani a fost acrosata de un utilaj agricol (mama unui cunoscut profesor de la C.N. Mihai Eminescu). Victima este resuscitata de medicii de la Ambulanta.

- O noua tentativa de omor la metrou. Un barbat a impins o femeie sub tren. Victima, intre moarte si viata. Un italian de 47 de ani a fost arestat, in cursul noptii de vineri spre sambata, la Roma si acuzat de tentativa de omor dupa ce a impins o femeie sub un tren de metrou, a anuntat sambata politia…

- Incidentul a avut loc vineri, in statia de metrou Eur Fermi stop, in sudul capitalei italiene.Politia a descris gestul agresorului drept 'un act de nebunie, informeaza Agerpres. Victima este o femeie de 47 de ani din Peru, care lucra ca ospatarita. In urma agresiunii i-a fost…

- O tanara in varsta de 30 de ani a fost gasita spanzurata in apartamentul sau, dupa ce iubitul ei ar fi incercat sa o sune. De teama ca ceva ar fi putut sa i se intample, tanarul a sunat imediat la 112. Din pacate, aceasta se sinucise.

- Simona Halep se dueleaza joi cu Angelique Kerber pentru a ajunge in finala de la Australian Open. Este o premiera pentru tenisul romanesc și o șansa pentru Simona de atinge un nou varf in cariera.

- Victima a fost gasita in stop cardio-respirator de doua echipaje de la Ambulanta. Prin apel la 112, s-a cerut ajutor pentru un pacient cu sincopa. Un tanar in varsta de 21 de ani care locuia intr-un apartament de pe strada Ciric din Iasi a murit dupa ce s-a inecat cu covrigi. Victima si-a pierdut viata…

- Politistii si procurorii au demarat o ancheta dupa ce o tanara de 29 de ani a decedat la Unitatea de Primire Urgente UPU a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta SCJU Arad, a declarat, luni, Simina Roz, purtatorul de cuvant al unitatii sanitare citat de Agerpres.ro. Potrivit sursei citate, tanara care…

- A LOVIT MORTAL ȘI A FUGIT…. Un apel la 112 facut in jurul orelor 18.30, a pus pe jar Ambulanța și Poliția. S-a sesizat ca pe DN 24 B, la intrarea in satul Popeni dinspre Zorleni, zace inconștient un barbat necunoscut. Ambulanța sosita la fața locului a gasit un cetațean in stop cardiorespirator, s-a…

- Vanzarile si difuzarile in streaming ale single-urilor si albumelor lansate de trupa The Cranberries au crescut cu 1.000% in primele zile dupa decesul solistei acestui grup irlandez, Dolores O'Riordan, informeaza PA.

- Moarte cu semne de intrebare, la Londra, unde un barbat de 33 de ani, din judetul Iasi, a fost gasit fara suflare. Vestea i-a socat pe parintii lui care il stiau ca este bine. Victima a fost gasita de un vecin pe scarile blocului in care locuia, cu o lovitura puternica in zona capului.

- Opt copii au murit dupa ce au mâncat o țestoasa marina și au suferit o grava intoxicație alimentara în Madagascar. Consumul de țestoase și a altor 24 de specii de pești nu este recomandata de catre experți fiindca este posibil sa fie toxice și sa aiba efecte letale, mai ales în…

- O batrana de 83 de ani a murit carbonizata, dupa ce casa i-a fost cuprinsa de flacari. Incendiul a izbucnit dimineața, dupa ora 04:00, in satul Cetireni, din raionul Ungheni.Victima locuia singura. Cel mai probabil, focul a pornit de la soba.

- Moarte suspecta in sectorul Centru al Capitalei. Un barbat, in varsta de 58 de ani a fost gasit fara suflare in propria locuinta. Desi, victima locuia impreuna cu sotia si fiul sau, cei doi ar fi depistat cadavrul jos la podea, abia dimineata.

- Legistii au efectuat autopsia tinerei gravide din Iasi care a murit dupa ce a fost plimbata intre spitale. Bianca Cimpoi a murit la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, unde a ajuns in stare critica si mai avea 3 luni pana sa nasca. O infectie puternica a curmat viata tinerei de doar 27 de ani care…

- Schimbarile climatice duc la producerea unui fenomen devastator in oceane care pune in pericol viata animalelor marine. Numarul ''zonelor moarte'' din ocean a crescut in ultima perioada. In aceste regiuni animalele marine se sufoca si mor. Conform unui studiu recent, ''zonele moarte'' au crescut de…

- Armata a declarat ca Pakapong Tanyakan a murit brusc in urma unui atac de cord, dar nu a dat detalii legate de rezultatele autopsie, motiv pentru care familia a devenit suspicioasa. Atunci cand corpul fara viața al tanarului a ajuns acasa, in acel moment familia a organizat o inmormantare…

- Un barbat a fost gasit decedat in urma cu putin timp intr-o masina pe marginea soselei din comuna argeseana Bascov, satul Valea Ursului. Duba pe care acesta a conducea era destinata transportului de produse din carne si era incuiata. A fost nevoie de interventia echipajului de descarcerare ISU Arges…

- In luna aprilie a anului 2016 o tripla crima soca o tara intreaga. Nefericitul eveniment se producea in localitatea argeseana Stoenesti. Laurentiu Durleci, unn tanar de numai 21 de ani isi varsa nervii dupa ce nu I s-a mai permis de catre familia concubinei sa isi vada copilul. Curpoins de gandurile…

- Proteste violente în Iran. Mii de persoane au manifestat sâmbata, în Iran, pentru a treia zi. Doi protestatari ar fi fost ucisi într-un oras de provincie, transmite Reuters. De asemenea, mulți oameni au fost arestati în timpul protestelor fața de coruptie…

- Politistii au facut o descoperire sumbra sub podul Densusianu din Oradea, la data de 26 decembrie . Dupa ce au observat fumul care iesea dintr-o gura de canal, agentii au gasit trupul neinsufletit al unei persoane langa mai multe conducte.

- "Lumea doreste pace, nu moarte!", a scris pe Twitter vineri presedintele american, Donald Trump, dupa noile sanctiuni votate în unanimitate de Consiliul de Securitate al ONU împotriva Coreii de Nord, relateaza AFP. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p…