Stiri pe aceeasi tema

- Peste o tona de tutun vrac ascunsa printre cutii de detergent a fost descoperita de catre politistii de frontiera intr-o autoutilitara care incerca sa intre in tara prin vama Petea, informeaza joi un...

- Un barbat in varsta de 48 de ani, din municipiul Suceava, a murit in condiții neclare, cazand accidental sau aruncandu-se de la etajul II al unui bloc. Joi seara, in jurul orei 20.30, Poliția municipiului Suceava a fost sesizata de angajații de la Spitalul Județean Suceava cu privire la ...

- “In referința la barbatul decedat in zona cunoscuta popular ca “Popas Costesti” in acest moment avem urmatoarele date : Apelul 112 a fost efectuat la ora 09.30. Barbat in cauza, in varsta de 41 de ani, este domiciliat in jud. Alba. A participat la o inmormantare in com. Banca, sat Tifu, și impreuna…

- Pompierii au fost solicitati sa intervina in jurul orei 04:00 dimineata, pentru stingerea unui incendiu care mistuia un autoturism parcat pe o strada din municipiul Ramnicu Sarat. Pompierii au descoperit in interiorul masinii cadavrul unei persoane.

- Un barbat din Bobota a apelat numarul unic de urgența 112, marți la orele amiezii, anunțand autoritațile ca nu și-a mai vazut vecinul ieșind din casa de cateva zile. Polițiștii și pompierii s-au deplasat la fața locului și au constatat ca ușa casei era incuiata. Aceștia au forțat intrarea și au gasit…

- ULTIMA ORA… Descoperire socanta facuta in aceasta dimineata, la Falciu! Un barbat de 68 de ani, Grigore C., a fost gasit mort, in baia locuintei, inecat in cada cu apa. Sotia a fost cea care l-a gasit pe barbat si a anuntat autoritatile, la 112. La fata locului s-a deplasat un echipaj cu medic de [...]

- Un barbat din Vaslui a murit chiar in fabrica unde lucra, colegii sai gasindu-l marți prabușit la pamant. Echipajul de pe ambulanța a incercat sa-l resusciteze, dar fara rezultat. Insa medicii au observat ca avea o lovitura puternica la cap, astfel ca au anunaat Poliția. Oamenii legii au demarat cercetarea…

- Un barbat in varsta de 57 de ani din comuna vasluiana Zorleni a fost gasit decedat, marti, intr-o hala a unei ferme de pasari la care lucra, politistii deschizand in acest caz un dosar penal pentru moarte...