Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Varujan Vosganian, vicepresedinte ALDE, a declarat, vineri, ca prin procedura initiata de Consiliul National de Studiere a Arhivelor Securitatii in cazul fostului presedinte Traian Basescu se redeschide o dezbatere dureroasa pentru romani si care nu a fost niciodata abordata in profunzime,…

- Dezvaluiri cutremuratoare in legatura cu dosarul lui Traian Basescu de la CNSAS. Angajata CNSAS care a avut in lucru dosarul fostului președinte ... The post Moarte suspecta la CNSAS. Legatura cu fostul președinte Traian Basescu appeared first on Renasterea banateana .

- Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii a decis, la ședința de joi, transmiterea catre instanța de contencios a unei acțiuni pentru a fi stabilita calitatea de colaborator al Securitații pentru Traian Basescu.”Traian Basescu: Ce e, ba, copii, v-a trimis Voiculescu…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4 au declinat catre DNA dosarul in care un ofiter de la Academia de Politie “Alexandru Ioan Cuza” este cercetat pentru ca ar fi amenintat-o cu moartea pe jurnalista Emilia Sercan, au precizat, pentru MEDIAFAX, reprezentantii parchetului. Purtatorul…

- Deja celebrul dosar ce l-a vizat cu patru ani in urma pe fostul președinte al Consiliului Județean Mehedinți, Adrian Duicu, a fost disecat in direct la Antena 3. Mandatele de siguranța naționala in baza carora i-au fost ascultate telefoanele, dar și convorbirile telefonice cu alte persoane ar fi fost…

- Fostul prim-adjunct SRI, Florian Coldea, a declarat in scris la Parchetul General, in 2017, ca „este posibil” ca in discuțiile informale din biroul fostului președinte Traian Basescu sa se fi facut referiri la procesul lui Dan Voiculescu, dar ca el nu-și amintește despre acest lucru, potrivit documentului…

- Ana-Maria Roman a prezentat miercuri, la emisiunea „Esențial” documentul care a dus la invinuirea Laurei Codruța Kovesi pentru marturie mincinoasa. Aceasta este acuzata ca a furnizat date nereale anchetatorilor de la Parchetul General in dosarul inregistrarilor cu Traian Basescu. Mai exact, a declarat…

- Sectia pentru anchetarea magistratilor a extins cercetarile in dosarul Laurei Codruta Kovesi si efectueaza cercetari in rem in privinta unui comunicat de presa din 9 ianuarie 2017 al PICCJ privind extradarea lui Nicolae Popa. Faptele anchetate sunt favorizarea faptuitorului si fals in declaratii. Potrivit…