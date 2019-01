Stiri pe aceeasi tema

- Imagini cutremuratoare: Primul accident mortal din 2019. Un tanar de 28 de ani a murit strivit in propria masina.foto Nici nu a inceput bine noul an si a avut loc primul accident mortal din 2019. Un tanar de 28 de ani a pierit langa Babadag, strivit in masina. Accidentul s-a produs pe drumul national…

- O masina a politiei si o ambulanta s-au ciocnit astazi in centrul Capitalei.Nimeni nu a fost ranit in accidentul produs la intersectia bulevardului Stefan cel Mare cu strada Toma Ciorba. Ambii soferi au declarat ca se deplasau cu girofarurile pornite.

- Doi tineri au murit dupa ce masina in care se aflau a intrat in plin intr-un stalp. Accidentul s-a produs azi dimineata in centrul Capitalei. Alte doua persoane au ajuns la spital in stare grava. Una dintre victime este in coma.

- O groapa imensa s-a format pe o strada din centrul Capitalei si a inghitit un automobil parcat in zona.Trecatorii se uitau nedumeriti la pamantul surpat si au facut poze. Imagini de la fata locului au fost postate pe o retea de socializare.

- Un accident violent s-a produs cu putin timp in urma pe strada Alexandr Puskin din centrul Capitalei.In urma impactului violent o masina s-a rasturnat. La moment, nu se cunoste daca sunt victime.

- Ghinion pentru un sofer din Capitala. Acesta a ramas cu autospeciala pentru gunoi blocata intr-o groapa aparuta pe strada 31 August din centrul Capitalei.Din imagini se vede ca groapa este atat de mare, incat partea din spate a masinii este suspendata in aer.

- O masina s-a ciocnit violent cu un microbuz. Accidentul a avut loc la intersectia bulevradului Stefan cel Mare cu strada Puskin din centrul Capitalei.In urma impactului, automobilul a fost avariat grav.Nu se cunoaste deocamdata cauza producerii accidentului, nici cine se face vinovat.

- O mașina de Poliție a fost lovita de un alt vehicul, marți seara in centrul Bucureștiului. Cei doi agenți aflați in autospeciala au fost raniți ușor și au refuzat sa fie transportați la spital. Poliția Rutiera a demarat o ancheta pentru a stabili cine este de vina pentru producerea accidentului. Coliziunea…