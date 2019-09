Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de doi ani a decedat, miercuri, dupa ce a cazut de la etajul opt al unui apartament din Focsani, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘In urma cu scurt timp am fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca in Focsani, pe bulevardul Unirii, un copil in…

- Un barbat in varsta de circa 40 ani a fost accidentat mortal, sambata seara, dupa ce s-a angajat in traversarea drumului european E 85, la Gugesti, prin loc nepermis si fara sa se asigure, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, potrivit Agerpres. "Un conducatorul auto in varsta…

- Doua tinere de 17 si 18 ani au fost acrosate, duminica seara, in comuna Ploscuteni, de un autoturism condus de un barbat aflat sub influenta bauturilor alcoolice si fara permis de conducere, care a parasit locul accidentului, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "Pe raza satului…

- Un barbat de 66 ani, din judetul Vrancea, aflat la volanul unei masini, a decedat dupa ce a intrat cu autoturismul intr-un mal de pamant pe DN 24D, se arata intr-un comunicat transmis, luni, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, Politia Rutiera a fost sesizata, prin…

- Un tanar in varsta de 20 de ani, din judetul Braila, a decedat, joi, pe DN2-E85, la Haret, dupa ce masina pe care o conducea a iesit in afara partii carosabile si s-a rasturnat, acesta fiind proiectat in afara autoturismului deoarece nu purta centura de siguranta, a informat Inspectoratul de Politie…

- Un batran in varsta de 79 de ani, din comuna Vintileasca, a fost inselat de un barbat care, sub pretextul ca este angajatul unei televiziuni si doreste sa faca un reportaj despre modul de viata a acestuia, a intrat in locuinta sa, de unde i-a furat suma de 4.900 de lei, a informat, luni, Inspectoratul…

- Un barbat de 39 de ani, din comuna Dumitresti, a fost injunghiat, joi seara, de un consatean aflat sub influenta bauturilor alcoolice, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "Joi seara, in jurul orei 21,00, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Gugesti au fost sesizati de…