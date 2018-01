"Moarte" si "Donald Trump", cele mai cautate pe Wikipedia in 2017

Stiri pe aceeasi tema

- Proteste violente în Iran. Mii de persoane au manifestat sâmbata, în Iran, pentru a treia zi. Doi protestatari ar fi fost ucisi într-un oras de provincie, transmite Reuters. De asemenea, mulți oameni au fost arestati în timpul protestelor fața de coruptie…

- In fiecare an Google face o lista cu cele mai cautate cuvinte sau expresii in functie de domeniu. Nu au uitat nici de retete, asa ca au dat publicitatii un top cu cele mai cautate retete din 2017.

- Intr-un mesaj postat pe contul personal de Twitter, Donald Trump a afirmat ca decizia Consiliului de Securitate demonstreaza ca lumea ”vrea pace, nu moarte”. Sanctiunile, elaborate de SUA, propun interzicerea a 90% din exporturile de produse petroliere rafinate catre Coreea de Nord, impunand…

- Au ținut primele pagini ale revistelor și fiecare mișcare a lor a fost transformata intr-o știre. Cu siguranța ai auzit și tu de ele, ba chiar poate sint un exemplu de frumusețe și eleganța pentru tine. Printre femeile cele mai cautate pe Google se numara actrița isrealieana și protagonista filmului „Wonder…

- Presedintele rus Vladimir Putin va intreprinde luni o vizita la Ankara, pentru convorbiri cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, axate pe problema Siriei si a Ierusalimului, a anuntat vineri presedintia turca, informeaza AFP. Aceasta vizita survine, pe de o parte, in conditiile in care armata…

- Recunoașterea Ierusalimului de catre Donald Trump drept capitala Israelului a tulburat apele la nivel mondial. Nu doar opozanții SUA, dar și aliații sai, prin vocile liderilor țarilor pro-atlantice, au avut reacții negative. Practic SUA, principala forța militara de pe mapamond, a deschis practic un…

- Prezent, joi, la Valenii de Munte, judetul Prahova, la inaugurarea unei gradinite cu program prelungit, Liviu Pop a declarat ca va da nota 10 invatamantului romanesc “in urmatorii sase ani”. Intrebat cand crede ca va da nota 10 invatamantului romanesc, Pop a raspuns: “in urmatorii sase ani”.…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat joi ca presedintele american Donald Trump "a intrat pentru totdeauna in istoria" Ierusalimului prin faptul ca l-a recunoscut drept capitala a Israelului, relateaza AFP."Presedintele Trump a intrat pentru totdeauna in istoria capitalei noastre.…

- Presedintele socialist venezuelean Nicolas Maduro a anuntat infiintarea ”Petro”, o moneda virtuala bazata pe rezervele de petrol ale tarii, in lupta impotriva ”blocadei financiare” a Statelor Unite, relateaza AFP, preluata de News.ro. ”Anunţ că Venezuela va implementa…

- Directorul CIA, Mike Pompeo, a afirmat ca mesajele de pe Twitter ale presedintelui Donald Trump ajuta agentia cu informatii valoroase, informeaza CNN."Am observat ca ne sunt de ajutor. Am vazut chestii spuse de presedinte pe Twitter care au avut un impact real asupra capacitatii noastre de…

- Canalul american de televiziune ABC News l-a suspendat din funcție sambata pe jurnalistul de investigații Brian Ross pentru o perioada de patru saptamani, fara sa fie platit, in legatura cu ''o grava eroare'' pe care el a facut-o intr-o relatare despre Michael Flynn, fostul consilier pentru securitate…

- Dosarul rus a intrat vineri intr-o noua etapa odata cu inculparea lui Michael Flynn, fostul consilier pe probleme de securitate nationala al lui Donald Trump, care a recunoscut ca a mintit Biroul Federal de Investigatii (FBI) si a acceptat sa coopereze cu justitia.

- UPDATE Aceasta este prima recunoastere a vinovatiei din partea unuia dintre cei patru consilieri ai presedintelui Donald Trump acuzati pana acum in cadrul anchetei procurorului special Robert Mueller. Flynn coopereaza cu Guvernul in ancheta lui Mueller, a anuntat vineri un judecator federal. Flynn este…

- Paul Manafort, fostul sef de campanie al lui Donald Trump, a incheiat un acord cu procurorul special Robert Mueller pentru a fi eliberat pe o cautiune fabuloasa de 11,65 milioane de dolari. Informatia o da avocatul Downing , citat de Reuters.

- Donald Trump ar vrea sa il schimbe pe Rex Tillerson din funcția de Secretar de Stat, anunța New York Times. Locul sau ar urma sa fie luat de Mike Pompeo, actualul director al CIA. Funcția vacanta de...

- Actiunile echipei presedintelui american Donald Trump sunt similare cu politicile Administratiei Barack Obama, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, relateaza Reuters, citând agentia de stiri RIA, potrivit Mediafax.

- Consiliul de Securitate ONU va tine o intalnire de urgenta, miercuri, pentru a discuta despre cum vor aborda situatia si pentru a negocia o rezolutie care sa prevada noi sanctiuni. Ambasadorul francez a declarat pentru reporteri ca ar trebui facuta o implementare totala a masurilor actuale,…

- Presedintele american, Donald Trump, a lansat un avertisment serios Coreii de Nord care a efectuat un tir cu o racheta balistica intercontinentala si a promis ca "ne vom ocupa de asta", relateaza AFP.La randul sau, seful Pentagonului, Jim Mattis, a afirmat ca acest tir a ajuns la cea mai inalta…

- Presedintele american Donald Trump a dat asigurari vineri ca a respins o oferta a celebrei reviste Time pentru a fi desemnat personalitatea anului 2017, vexat in mod vizibil de faptul ca revista si-a nuantat propunerea, informeaza sambata AFP. In anii precedenți, Donald Trump s-a plans pentru faptul…

- Curcanii Drumstick si Wishbone, de 21, respectiv 16 kilograme, au fost adusi la Casa Alba de la o ferma din Minnesota. Insa publicul l-a votat pe Drumstick sa ajunga in fata sefului statului. ”Uau, ce pasare mare!”, a spus Trump apropiindu-se de curcanul de peste 16 kilograme, pe care l-a mangaiat de…

- "Vladimir Putin a purtat negocieri cu președintele sirian Bashar al-Assad, care s-a deplasat in Rusia pentru o vizita de lucru", a precizat Kremlinul intr-un comunicat, scrie Agerpres, potrivit Reuters, adaugand ca cei doi lideri au discutat despre lupta impotriva terorismului și perspectivele unui…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, i-a cerut premierului britanic Theresa May, in cadrul intrevederii de vineri, sa concretizeze oferta de Brexit pana la summitul din 14-15 decembrie, pentru a putea negocia viitoarele relatii comerciale. "Vom prezenta propunerile noastre catre…

- Colegiile nationale „Petru Rares" Suceava si „Mihai Eminescu" Suceava sunt cele mai cautate licee din judet, potrivit unui studiu realizat in aceasta toamna de Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala (CJRAE), pe un esantion de peste 6.000 de elevi de clasa a ...

- Donald Trump, presedintele SUA, este "condamnat la moarte" in Coreea de Nord, pentru ofensele aduse Administratiei Kim Jong-Un, avertizeaza publicatia oficiala Rodong Sinmun, apartinand regimului de la Phenian. Potrivit publicatiei oficiale Rodong Sinmun, Donald Trump a comis patru erori capitale,…

- Un filmare terifianta din anii `60 aparținand armatei americane, in care o capra moare in chinuri groaznice din cauza unui gaz neurotoxic, a ieșit la iveala dupa vizita lui Donald Trump in Vietnam.

- Christian Muller, 33 de ani, a ramas inconștient pe gazon, cu nasul fracturat și comoție cerebrala, mijlocașul lui Uerdingen, liga a patra, fiind lovit cu umarul de un adversar de la Wupperthal. Momente de șoc și groaza in a 4-a divizie germana. Christian Muller, 33 de ani, s-a prabușit inert pe gazon,…

- O fetita de 8 ani risca sa-si piarda viata din cauza ca parintii sai nu sunt de acord cu tratamentul indicat de specialisti. Copila diagnosticata cu cancer la rinichi are metastaze pulmonare, iar parintii sai nu accepta sa o opereze la plamani pentru ca „medicii i-ar putea fura organele”.

- Rapperul Snoop Dogg apare lânga corpul neînsufletit al lui Donald Trump, într-o varianta a copertei albumului „Make America Crip Again”, lansat la finalul lunii octombrie. Artistul a lansat coperta alternativa publicând-o pe contul sau de Instagram,…

- Catalin Botezatu trece prin clipe grele. O persoana draga a trecut in nefiinta, iar durerea mare provocata de pierderea acesteia l-a determinat pe celebrul designer sa posteze un mesaj emotionant si trist pe rețelele de socializare. Catalin nu a dorit sa faca public numele persoanei decedate si a preferat…

- Peste 2.500 de documente ce fac referire la asasinarea fostului presedinte SUA John F. Kennedy, in 1963, au fost declasificate, joi, ca urmare a unei decizii a presedintelui Donald Trump. La cererea FBI si CIA, cateva sute de documente au ramas, insa, clasificate in continuare, noteaza The Washington…

- Lupta pe piața serviciilor de telefonie mobila este din ce in ce mai stransa. In timp ce faimoasa companie RCS & RDS a primit premiul de excelenta pentru ca s-a clasat pe locul 1 in topul firmelor din Capitala, Vodafone pregatește o mutare total neașteptata.Al doilea jucator de telefonie…

- Ea a incercat sa traverseze strada in fuga, in plin trafic, intentionand sa ajunga la refugiul de tramvai situat pe sensul opus de mers. Potrivit martorilor, soferul unui camion a evitat-o la milimetru, insa vatmanul tramvaiului nu a mai putut sa o evite. Trecatorii au sunat la numarul 112, iar la fata…

- O clipa de neatenție și totul se transforma intr-un coșmar pentru Malone, prietenul de-o viața al lui Roby. O sticla aruncata pe geam ii nimerește capul „prajitului”, care ajunge direct in spital

- Donald Trump a sugerat joi Comisiei pentru Informatii din cadrul Senatului, care ancheteaza o eventuala complicitate intre echipa sa de campanie si Rusia, sa ancheteze mai degraba presa americana care difuzeaza, in opinia sa, ”informatii false”, relateaza AFP.Citește și: Referat DEVASTATOR…