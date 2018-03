Moarte pe scena Cirque du Soleil

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 17 martie, un acrobat Cirque du Soleil a cazut de la inalțime in timpul unui spectacol și, in ciuda eforturilor depuse de medici, nu a mai putut fi salvat. El a murit la spital cateva ore mai tarziu. Yann Arnaud era tatal a doua fetițe Acrobatul era Yann Arnaud, un sportiv de 38 de ani, casatorit,…

- Un barbat de 34 de ani a murit pe loc, iar alte doua persoane sunt in coma dupa ce tanarul de 21 de ani a intrat pe contrasens. Pana la sosirea echipelor de descarcerare, soferii aflati in trafic au incercat sa ajute victimele. Tragedia s-a petrecut pe drumul National 2F, la iesirea din municipiul…

- Procuratura din Florida a anuntat marti ca intentioneaza sa ceara pedeapsa capitala impotriva lui Nikolas Cruz, pe care-l acuza de uciderea a 17 persoane in urma cu o luna la un liceu din Parkland, scrie AFP.Cruz, in varsta de 19 ani, urmeaza sa compara miercuri in justitie, in vederea inculparii…

- Procuratura din Florida a anuntat marti ca intentioneaza sa ceara pedeapsa capitala impotriva lui Nikolas Cruz, pe care-l acuza de uciderea a 17 persoane in urma cu o luna la un liceu din Parkland, scrie AFP.

- Administratia Trump va oferi ajutorul statelor care vor sa-i formeze pe angajatii institutiilor de invatamant in deprinderea manuirii armelor de foc pentru a preveni maceluri precum cel din Florida (17 morti) care a avut loc luna trecuta intr-un liceu. ”Administratia va colabora cu statele pentru a…

- Momente dramatice intr-o unitate medicala din sectorul 4 al Bucurestilor. Un doctor in varsta de doar 38 de ani a pierit, in cursul noptii de luni spre marti. S-a intamplat la Spitalul “Sf. Ioan”, unde, conform Antena3, victima era de garda. In zadar au incercat colegii sa il ajute sa isi revina, nu…

- Cantaretul britanic Elton John a parasit scena in timpul unui spectacol pe care l-a sustinut joi seara in Las Vegas, dupa ce a fost infuriat de un fan care l-a atins in mod repetat, scrie nme.com.

- Familia ucigasului si profesori ai liceului alertasera in repetate randuri FBI si politia despre agresivitatea tanarului si despre amenintarea pe care acesta o reprezenta pentru viata lor si a celor din jur. Tanarul postase el insusi pe Facebook ca va deveni un ucigas de scoli profesionist. Din The…

- Maia Morgenstern a trecut printr-o situație dureroasa: actrița și-a rupt o mana pe scena, in timpul unui spectacol in Piatra Neamț. Chiar daca trebuie sa o țina in ghips, actrița nu renunța la turneele pe care le are programate.

- Ofiterul inarmat care a fost numit „un las” de catre presedintele Donald Trump si-a aparat decizia de a nu interveni in timpul atacului de la liceul Marjory Stoneman Douglas, scrie BBC, citat de News.ro.

- O femeie in varsta de 62 de ani a murit intoxicata cu fumul din soba. Victima fost gasita de un vecin in propria locuinta. Tragedia a avut loc in satul Bujor, raionul Hancesti.Potrivit politistilor, femeia s-a intoxicat cu monoxid de carbon in timp ce dormea.

- Aratati cu degetul dupa carnagiul comis cu pusca de asalt soldat cu 17 morti intr-un liceu din Florida, producatorii americani de armament, aflati deja intr-o situatie financiara dificila, se confrunta de-acum cu neincrederea marilor intreprinderi, care au inceput sa se distanteze de ei, scrie AFP,…

- Confruntat cu marturiile supravietuitorilor atacului armat de miercurea trecuta dintr-un liceu din Florida, soldat cu 17 morti, Donald Trump a promis masuri “puternice”. Rand pe rand, elevi de la diferite scoli indoliate dupa atacuri armate si parinti ai victimelor, asezati in jurul presedintelui american…

- Tragedia care a avut loc aseara a îndoliat Constanța. Un copilaș a murit, în timp ce tatal sau se zbate între viața și moarte dupa ce au fost loviți chiar pe trecerea de pietoni de catre un șofer de 22 de ani, care nici macar nu a frânat în apropierea trecerii. Imaginile…

- Voci gatuite, lacrimi, furie: confruntat cu marturiile supravietuitorilor atacului armat de miercurea trecuta dintr-un liceu din Florida, soldat cu 17 morti, Donald Trump a promis miercuri masuri...

- La cateva zile dupa macelul din 14 februarie dintr-un liceu din Florida soldat cu 17 morti, Slide Fire Solutions, un fabricant de armament a lansat o campanie de merketing anuntand si reduceri cu 10% a produselor sale. Slide Fire Solutions care fabrica rau famatele ”bumb stocks”, dispozitive care permit…

- Anastasia Cecati de abia devenise mama, iar cariera ei de actrita incepuse sa prinda contur. Putea deveni o mare vedeta, dar viata i-a fost curmata de propriul sot. Oribila crima a avut loc la Chisinau. Politistii au gasit-o pe Anastasia in imobilul in care locuia, cu gatul taiat. Dupa ce a ucis-o…

- Moarte teribila pentru un tanar de 31 de ani din Morlaca. Acesta a decedat mați dimineața in cariera de piatra de la Bologa, dupa ce a cazut de la o inalțime de aproximativ 100 de metri. Andrei Foia se afla la locul de munca și nu se știe la acest moment cum a cazut in cariera de piatra. In jurul orei…

- Moarte teribila pentru un tanar de 31 de ani din Morlaca. Acesta a decedat mați dimineața in cariera de piatra de la Bologa, dupa ce a cazut de la o inalțime de aproximativ 100 de metri. Andrei Foia se afla la locul de munca și nu se știe la acest moment cum a cazut in cariera de piatra. In jurul orei…

- In timpul atentatului din incinta liceului din Florida, elevii ingroziți au fugit și au trimis sute de mesaje celor dragi, prin care cereau ajutorul sau iși luau ramas-bun. ”Suntem intr-un adevarat cod roșu, tata. Ajuta-ma cat mai repede cu putința, nu este un exercițiu”, este mesajul unui…

- Americanii s-au confruntat cu inca un episod armat deosebit de violent, produs intr-o unitate de invatamant. Au fost 17 vieti curmate de ploaia de gloante declansata, miercuri, de un tanar de doar 19 ani, despre care autoritatile din Florida au confirmat ca fusese elev al liceului in care a produs dezastrul,…

- Insula, situata langa Miami (Florida), este inchisa publicului si presei pentru a proteja intimitatea portofelelor babane. Pentru a ajunge aici este necesara o invitatie, pe bani grei. Aici se afla, potrivit datelor recensamintelor, rezidentii cu cele mai ridicate venituri din SUA (1 milion de dolari…

- A fost o veritabila alerta la Ministerul Sanatatii, intr-o cauza cat se poate de serioasa! Unui sindicalist de la o confederatie din Constanta i s-a facut rau, in timpul unei sedinte. Omul a primit primul-ajutor inainte sa ajunga Salvarea la sediul institutiei. Incidentul s-a produs, in timpul unei…

- O mare nenorocire s a produs in urma cu putin timp in comuna Cumpana, judetul Constanta, unde un barbat, in varsta de 41 de ani, a fost gasit decedat, in casa, pe strada Berzei.Potrivit medicului Claudia Diana Tatarici, purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta al Judetului Constanta, acesta…

- Apneea in somn este o tulburare pe care o fac mai ales barbatii cu probleme de greutate. Consta in oprirea respiratiei in timpul somnului, fie ca este insotita de sforait sau nu. Dar nu sforaitul este problema, ci complicatiile care pot sa apara: autointoxicarea cu dioxid de carbon, oboseala cronica…

- Un barbat in varsta de 29 de ani a fost spitalizat de urgența, dupa ce a fost impușcat de un consatean in picior. Incidentul a avut loc joi noaptea in localitatea Bogheni din raionul Ungheni.

- Edwin Jackson, aparatorul echipei de fotbal american Indianapolis Colts, a incetat din viata la varsta de 26 ani, in urma unui accident rutier produs duminica, informeaza agentia EFE. Jackson calatorea la bordul unui vehicul Uber, pe o autostrada din Indiana, in momentul in care a inceput…

- Un barbat de 56 de ani a fost lovit mortal noptea trecuta de o masina. Tragedia a avut loc in satul Dezghingea din Municipiul Comrat. Potrivit poliției, in momentul impactului victima se deplasa neregulamentar pe carosabil.Din cauza leziunilor primite barbatul a decedat pe loc.

- Carabinierii italieni au retinut joi, in Sicilia, doi tineri romani, Florin Buzila si Paul Todirascu, de 19, respectiv 18 ani, sub acuzati ca au ucis o compatrioata in octombrie anul trecut. Victima a fost strangulata in locuinta ei din Cerda, sub ochii fiicei sale de 11 ani. Inițial cei doi intrasera…

- Accident șocant in satul Gelu din județul Timiș. Un parapantist a murit dupa ce a fost lovit in spatele capului de elicea parapantei pe care o folosea, care practic l-a decapitat. Polițiștii au deschis un dosar penal și continua cercetarile pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.

- Moarte cumplita pentru un barbat in varsta de 58 de ani. Acesta s-a intoxicat cu monoxid de carbon in propria locuința. Tragedia s-a produs ieri, in satul Spicoasa, raionul Cahul. Potrivit datelor preliminare, flacarile au pornit de la o tigara nestinsa.