Stiri pe aceeasi tema

- Trei turiști americani au murit subit, la interval de 5 zile, în Republica Dominicana. Erau cazați la același hotel. În timp ce autoritațile ancheteaza aceste decese, un cuplu care a locuit acolo anul trecut vine cu informații care ar putea face lumina în acest caz.Citește continuarea…

- Muzicianul american Leon Redbone, cunoscut pentru relansarea stilurilor muzicale de dinaintea celui de-al Doilea Razboi Mondial, a decedat joi la varsta de 69 de ani, au anuntat apropiatii sai pe site-ul sau oficial.

- O tragedie de proporții a avut loc azi, in Capitala! Un muncitor de la o firma de gaz a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a taiat cu flexul o țeava de gaz și a provocat un incendiu grav.

- O lugojeanca de numai 17 ani a fost salvata in ultimul moment, dupa ce a incercat sa isi puna capat zilelor. Incidentul s-a petrecut miercuri, la Lugoj. Mama fetei a fost anuntata de o colega a fiicei despre ce urma sa se intample, astfel ca parintele a fugit acasa gasindu-si fiica foarte aproape sa…

- OMS a indicat ca echipele medicale si de chirurgie pe care le-a mobilizat continua sa intervina in spitale de campanie instalate pe liniile frontului.Pe de alta parte, Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM) a mentionat miercuri un numar de 25.000 de persoane stramutate, din care…

- McKenna Shea Xydias, o fetița de doar doi ani, a fost diagnosticata cu un caz extrem de rar de cancer ovarian, dupa ce a prezentat simptome banale precum febra, inflamație abdominala și dificultatea de a urina.

- In ediția de joi, 4 aprilie 2019, a show-ului Ferma, de la Pro TV, la duel au intrat Geanina Ilieș și Ioana Filimon. Intre cele doua a fost o lupta pe viața și pe moarte la duel, ambele dorindu-și enorm ca ramana in competiție. Ioana Filimon a fost cea care a caștigat prima proba cu Geanina Ilieș.…

- Accident teribil in Constanța. O cunoscuta judecatoare din oraș se zbate acum intre viața și moarte, dupa ce motocicleta pe care se plimba alaturi de un polițist a patruns in intersecție fara a se asigura și a lovit in plin doua mașini care circulau regulamentar.Citește și: Niculae Badalau…