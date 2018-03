Stiri pe aceeasi tema

In timp ce Guvernul se confrunta cu proteste de amploare ale politistilor nemultumiti de salarii, dar si de conditiile de munca, liderul PSD iese la rampa cu un mesaj de ultim moment, menit parca sa aplaneze conflictul dintre acestia si ministerele implicate. Liviu Dragnea i-a felicitat, intr-o postare

Conducatorii auto au lansat, sambata dimineața, mai multe semnale pe rețelele de socializare, in privința faptului ca numeroase șosele

Polițiștii banațeni au avut parte de peripeții in noaptea de joi spre vineri. „In jurul orei 01.25, politistii rutieri care actionau in municipiul Resita au efectuat semnalul regulamentar de oprire conducatorului unui autoturism care circula pe str. Castanilor, din directia Cartierului Muncitoresc catre

In aceasta dimineata, politistii specializați in investigarea criminalitații economice din Timiș au efectuat 7 perchezitii domiciliare pe raza județelor Timiș, Hunedoara și Caraș-Severin, la locuințele unor persoane banuite de contrabanda. Perchezițiile s-au desfașurat in cadrul unui dosar penal, aflat

Polițiștii timișeni au descins, miercuri, in șapte locuințe din județele Timiș, Hunedoara și Caraș-Severin, aparținand unor persoane banuite de contrabanda.

Pompierii reșițeni au fost solicitați in aceasta dimineața, in jurul orei 9.00 sa stinga un incendiu izbucnit la un autoturism care se deplasa pe drumul ce leaga Reșița de Lupac. Mașina era in mers, cand șoferul a observat ca iese fum de sub capota. A oprit imediat mașina și s-a dat jos. A alertat

Politistii din zona de vest a țarii sunt in alerta, dupa ce o familie a anuntat disparitia unei femei de 58 de ani si a nepoatei sale, de doar 4 ani.

Turiștilor care și-au propus sa mearga, in aceste zile, in zona munților Țarcu, din județul Caraș-Severin, și nu numai, le este recomandat sa aiba mare grija. Potrivit reprezentanților Centrului Meteorologic Regional Banat-Crișana, cu sediul in Timișoara, exista un risc mare de producere a avalanșelor

Mai mult, decedatul este avertizat in respectiva adresa ca va fi taxat suplimentar daca nu plateste suma pana la 31 decebrie 2018. Barbat din Braila mort de 7 ani, amendat de politistii locali pentru ca "incerca" sa vanda o masina Politistii locali din Braila au amendat o persoana care a murit de

Un incident macabru, desprins insa parca din filme tragice, s-a petrecut in vestul țarii. Doi tineri, un baiat și o fata, ambii de 23 de ani, au fost gasiți impușcați in cap, intr-un bar din localitatea aradeana Tirnova, potrivit newsar.ro. Potrivit unor surse din cadrul Inspectoratului Județean de

Doi iubiți, tineri in varsta de 23 de ani, au fost gasiți fara suflare intr-un bar din localitatea Tarnova, in aceasta dimineața. Cei doi ar fi stat la masa, s-ar fi certat

Nu mai putin de 13 perchezitii au avut loc miercuri dimineata la Resita, Caransebes si Lugoj pentru anihilarea unei retele de traficanti de droguri. Actiunea a fost pusa la cale de procurorii din cadrul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Caras-Severin cu sprijinul politistilor din cadrul Serviciului de

Un barbat din Craiova a jefuit o agentie de pariuri, dupa ce a amenintat angajata cu un pistol, Talharul a fugit din agentie cu suma de 7.000 de lei. Un barbat este cautat de polițiștii doljeni dupa ce vineri seara a intrat inarmat intr-o casa de pariuri din centrul Craiovei și, sub amenințarea pistolului,

Zeci de firme si-au anuntat prezenta la prima bursa a locurilor de munca pentru studentii din acest an. Evenimentul va avea loc in data de 16 martie si se va desfasura la parterul Complexului M din Micalaca. Potrivit Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera din cadrul Universitatii Aurel Vlaicu

Meteorologii au emis, joi dupa-amiaza, o alerta de precipitații și polei, ninsori moderate cantitativ și strat consistent de zapada, dar si

Un numar de 200 de doze susceptibile a fi substante psihoactive sau droguri de risc si alte bunuri cu valoare probanta in cauza au fost ridicate de politisti miercuri, in urma a 13 perchezitii efectuate pe raza municipiilor Resita, Caransebes si Lugoj, informeaza IGPR, intr-un comunicat transmis AGERPRES.

Un barbat mort de 7 ani a fost amendat de polițiștii din Braila pentru ca, spun oamenii legii, și-ar fi scos mașina la vanzare intr-un loc neamenajat pentru acest scop. Polițiștii barilenii au amendat un barbat decedat de șapte ani. Intamplarea a fost povestita chiar de fiul acestuia, pe Facebook. Barbatul

Sute de utilaje de deszapezire au actionat noaptea trecuta pe drumurile din vestul tarii! Pe parcursul nopții, pe autostrazile și drumurile naționale din vest au acționat 258 autoutilaje. Au fost raspandite peste 2.230 de tone de material antiderapant și peste 45 de tone de soluție de clorura de calciu,

Un drum din vestul tarii a fost blocat, dupa ce un tir a incercat sa intoarca pe sosea. S-a intamplat luni dimineata, pe

Un aradean a crezut ca se procopsește, dupa ce a dus la fier vechi mai multe obiecte pe care le-a gasit. Nu s-a gandit nicio secunda ca iși risca viața, dar și pe cea a semenilor. Norocul lui a fost ca oamenii cu care a interacționat au judecat corect și au sunat de urgența la 112.

Ambasadorul Italiei in Romania, Marco Giungi, a declarat, miercuri, la Timisoara, ca principala problema a firmelor italiene din vestul tarii este lipsa fortei de munca, iar in acest moment se incearca gasirea unor solutii, printre care si automatizarea fabricilor. Ambasadorul Italiei in Romania, Marco

Mobilizare de forțe, astazi, la Colegiul „Mihai Viteazul" din localitatea aradeana Ineu. Un echipaj din cadrul Poliției Ineu a cerut sprijinul jandarmilor dupa ce s-a aflat ca in incinta unitații de invațamant se afla o persoana care are asupra sa un pistol. Potrivit Inspectoratului de Jandarmi Arad,

Politistii si jandarmii au intrat in alerta maxima, luni dimineața, dupa ce au aflat ca la Colegiul

O femeie din India și-a pierdut viața in timp ce se afla intr-un parc de distracții din statul Haryana. Aceasta se distra de minune alaturi de familie pe o pista de karing, dar la un moment dat parul i s-a prins de roțile unei mașini. Polițiștii au explicat ca scalpul ei a fost smuls

Ninge ca-n povești in vestul țarii, din aceasta noapte. Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara anunța ca s-a intervenit cu peste 40 de utilaje pe drumurile naționale și pe autostrada A1, in cursul nopții, pentru indepartarea zapezii. In total, au fost raspandite aproximativ 240 de tone de

Scene șocante s-au petrecut, ieri, intr-o gara din vestul țarii. Un barbat a fost dat jos din trenul care circula pe ruta Timișoara – Simeria, iar apoi batut de controlor și mai mulți calatori. Polițiștii din județul Arad au anunțat, astazi, ca au deschis un dosar penal pentru loviri sau alte violențe

Scene șocante au avut loc, aseara, in orașul Reșița. Un baiat de 12 ani s-a certat cu masa sa și a ajuns sa fie luat la bataie de tatal vitreg. Barbatul l-a lovit pe copil cu pumnul in zona feței, dar și cu un scaun in abdomen. Potrivit jandarmilor carașeni, minorul este cel care a […] Articolul Copil

Doi cetațeni din Iran care au vrut sa treaca granița folosindu-se de documente falsificate au primit interdicție pe teritoriul Romanei

O explozie s-a produs, in aceasta dimineața, intr-un apartament din Deva, județul Hunedoara. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența Hunedoara, echipajele care s-au deplasat de urgența la locul producerii exploziei au gasit in apartament o femeie de 86 de ani. Batrana avea

La data de 07 februarie a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Rovinari au fost sesizati prin apelul 112 de o femeie, de 38 de ani, din comuna Calnic, despre faptul ca, in timp ce se afla in incinta Spitalului Orasenesc Rovinari, persoane necunoscute i-ar fi sustras fiului sau, telefonul mobil,

Pompierii resiteni au salvat viata a cinci persoane, dintre care un copil, si au salvat bunuri de peste un milion de lei in noaptea de vineri spre sambata dupa ce au intervenit la stingerea unui incediu ce a izbucnit intr-un complex de locuinte de pe pe str. Laminoarelor din Resita

Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis o atentionare Cod galben de inundatii, valabila in 20 de bazine

Partea frontala a unei masini a fost distrusa in proportii semnificative dupa un accident rutier care a avut loc astazi, pe Calea Timisoarei din Resita, conform infocs.ro. La volanul autoturismului se afla o femeie, care a pierdut controlul volanului si a intrat frontal in stalpul de pe marginea drumului,

Accident grav in aceasta dimineata, pe o sosea din vestul tarii! Soferul unui microbuz a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat. Accidentul s-a petrecut pe drumul ce leaga Hategul de Petrosani. In microbuz mai erau inca patru persoane, printre care doi copii. Cu totii au fost raniti in urma accidentului

Vremea va fi cu mult mai calda decât ar fi în mod normal la aceasta data, în special, în regiunile vestice, sud-vestice și de sud. În nord-vestul, nordul și centrul țarii, iar în primele ore și în vest, înnorarile vor persista și, pe arii restrânse,

Un accident cumplit de circulație a avut loc, astazi, pe un drum din vestul țarii. Trei oameni și-au pierdut viața, dupa ce mașinile in care se aflau s-au lovit frontal. Accidentul s-a petrecut pe DN7 Oraștie- Sebeș, pe raza localitații Romos. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații

Un accident rut

- Avertisment de ultima ora al meteorologilor. A fost emis un cod galben de fenomene periculoase in mai multe judete din vestul, sudul si estul tarii. Potrivit specialistilor meteo, vant puternic, ploi abundente, descarcari electrice, grindina, lapovita, ninsori abundente, viscol, dar si temperaturi extreme,…

- Polițiștii au identificat un conducator auto care a lovit un minor in varsta de 7 ani, minor care se angajase in traversarea strazii in mod neregulamentar, prin loc nepermis. Șoferul ar fi parasit locului accidentului.

- Politistii si procurorii din Resita au reusit sa obtina arestarea barbatului din Cornereva acuzat ca si-a ucis doi copii. Individul a fost audiat ore intregi iar judecatorii au hotarat ca el sa fie arestat. Va reamintim ca procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Caras-Severin au dispus, la data…

- Doua mașini s-au izbit puternic una de cealalta, in aceasta dimineața, in Arad. In urma accidentului, unul dintre autoturisme a ajuns cu roțile in sus, iar partea din fața a celuilalt a fost distrusa. La fata locului au intervenit echipaje ale ambulantei si ale politiei, iar circulatia se desfasoara…

- Polițiștii carașeni cauta un barbat banuit ca in urma cu cateva zile a furat din locuința unui batran 13.800 de lei și 10 galbeni. ”In data de 4 ianuarie a.c., in jurul orei 12.15, politiștii municipiului Caransebes au fost sesizați prin apel la 112 de catre un batran in varsta de 79 de ani, din […]…

- Directia Agricola Arad inregistreaza o avalansa de oferte de vanzare de terenuri arabile depuse la inceput de an, peste 700 de dosare fiind inregistrate in primele doua zile lucratoare din 2018, dublu fata de media intragistrata saptamanal in 2017, cand numarul total al dosarelor procesate a ajuns la…

- Politistii din Caras-Severin au dat o lovitura puternica contrabandei cu tigari. In data de 04.01.2017 ora 19.00 politistii au surprins in flagrant doi barbati, unul de 46 de ani, altul de 32 de ani, ambii cu domiciliul in Resita, care preluau dintr-un garaj situat pe strada Terovei din municipiu si…

- Polițiștii din județul Caraș-Severin au reușit sa faca o captura record de țigari de contrabanda. Astfel, aseara, oamenii legii au surprins in flagrant doi barbați, unul de 46 de ani, altul de 32 de ani, ambii din Reșița, care preluau dintr-un garaj situat pe o strada din oraș și incarcau intr-o mașina…

- Serena Williams, 36 de ani, a anunțat ca nu va participa la Australian Open, deși era inscrisa pe tabloul principal. Americanca, 36 de ani, a caștigat turneul de anul trecut și urma sa revina pe teren dupa ce a nascut. Fostul lider WTA, actual loc 22, a jucat recent un meci demonstrativ, la Abu Dhabi,…

- Polițiștii din județul Caraș-Severin au confiscat, ieri, mii de petarde și artificii, in urma mai multor acțiuni pe care le-au desfașurat in cadrul Planului “Foc de artificii”. Astfel, au fost efectuate doua percheziții pe raza comunei Maureni și satul Șoșdea, la locuințele a doi barbați, unul de 55…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului, valabila din noaptea de miercuri spre joi, timp de 20 de ore, in 14 judete din vestul si nord-vestul tarii. Conform prognozei, pe data de 28 decembrie, intre orele 2 – 22, vantul se…