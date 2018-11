Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, care urmeaza sa participe la ceremoniile din Franta in vederea marcarii unui secol de la sfarsitul Primului Razboi Mondial, a readus in discutie cazul jurnalistului disident Jamal Khashoggi, ucis pe 2 octombrie in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, releva…

- Analiza unor prelevari efectuate in sistemul de canalizare al resedintei consulului saudit din Istanbul a permis detectarea unor urme de acid, scrie cotidianul proguvernamental, fara sa citeze surse, scrie agerpres.ro. Citeste si Arabia Saudita a trimis agenti pentru a sterge probele in uciderea…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Edogan, a asigurat marti ca jurnalistul opozant saudit Jamal Khashoggi, care a disparut cu trei saptamani in urma odata ce a intrat in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, a fost victima unui asasinat premeditat, relateaza agentia EFE, informeaza Agerpres. Erdogan…

