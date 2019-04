Stiri pe aceeasi tema

- Durere fara margini in familia lui Marius Banica, tanarul ucis de inconșiența unui prieten care s-a urcat baut și fara permis la volan, provocand un accident cumplit. Prietenii și apropiații iși striga durerea pe Facebook, in timp ce tatal lui Marius roaga autoritațile sa-și faca datoria. Polițiștii…

- IN PERICOL… Un batran din Oprisita a fost surprins in timp ce dormea pe Drumul National Vaslui-Bacau, chiar pe carosabil. Doar un noroc a facut sa nu fie lovit de autovehiculele din trafic. “Parea mort. Am oprit crezand ca fusese lovit de masina si abandonat. Am pus mana pe el si s-a trezit”, a povestit…

- Un accident grav s-a petrecut in Capitala, sambata dimineața. O tanara se zbate intre viața și moarte, dupa ce un șofer beat a lovit mașina in care se afla fata și a fugit de la locul accidentului. Soferul a fost ridicat de politisti dintr-un taxi, pe care il luase dupa ce si-a abandonat masina. Acum…

- Moarte violenta pentru un tanar roman care lucra intr-un parc de distracții din Franța. Barbatul de 30 de ani a murit la spital, dupa ce a fost ranit grav in zona capului de un carusel. Accidentul a avut loc, sambata, in parcul de distracții "Cristal Parc" din orașul Clermont-Ferrand, situat in centrul…

- Sandel Serbu, un interlop brailean, a fost ucis cu bestialitate de trei romani, pe o strada din Ilford, un oras din estul Londrei. Cei trei au fost condamnati la inchisoare, iar imaginile terifiante surprise de camerele de supraveghere au fost facute publice.

- Un sofer roman de TIR a murit pe autostrada, in Germania, in timp ce dadea declaratii politistilor. In varsta de 41 de ani, romanul coborase din cabina dupa o tamponare usoara cu o masina, informeaza Observator.tv.Citește și: Raport ingrijorator pentru Germania: șapte extremiști arestați chiar…

- Un bebeluș de trei luni se lupta pentru viața sa in Spitalul Materno Infantil din San Salvador de Jujuy. Tatal ei, un adolescenta in varsta de 16 ani, a batut-o in mod salbatic pentru a nu mai plange. Fetița a fost internata la terapie intensiva cu un traumatism grav la cap și cu rani multiple pe intreg…

