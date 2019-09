Moarte FULGERĂTOARE pentru o prezentatoare de 24 de ani. Cadavrul a fost găsit la recepție Thitima Noraphanpiphat avea 25 de ani și lucra ca prezentator de produse, model și entertainer și a fost angajata sa serveasca bauturi la o petrecere in data de 16 septembrie, intr-o locuința din orașul Nonthaburi, situat langa capitala Bangkok, relateaza CNN. Tragedie pe autostrada. O tanara de 28 de ani a murit. Politia a avut un soc cand a fost apelata pe numarul de urgenta VIDEO Cadavrul ei a fost gasit in recepția blocului de locuințe mai tarziu in acea noapte, iar principalul suspect a devenit barbatul care a angajat-o, care era și proprietarul cladirii. Autoritațile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- O noua veste trista a cazut ca un trasnet asupra lumii muzicii populare. S-a stins din viața Gheorghe Afroni, cunoscutul cobzar din Republica Moldova, lasand in urma numeroase cantece patriotice, dar și compoziții dedicate eroilor cazuți in razboiul de la Nistru. Prietenii susțin ca legendarul cobzar…

- Peste jumatate dintre tigrii pe care autoritatile thailandeze i-au confiscat in 2016 de la un Templu al Tigrilor au murit din cauza unei boli virale, in conditiile in care sistemele lor imunitare era slabite in urma consangvinizarii, au informat mass-media locale, citate de Reuters. Templul budist,…

- Autoritatile japoneze au emis miercuri alerte la nivelul maxim in urma ploilor torentiale inregistrate in sud-vestul Japoniei, in special pe insula Kyushu, unde inundatiile majore au provocat deja cel putin doua decese, informeaza AFP potrivit Agerpres. Cadavrul unui barbat a fost descoperita in…

- Moarte fulgeratoare pentru un barbat in varsta de 41 de ani, tatal unei fetițe de 12 ani. Florin B. a fost gasit fara suflare in camera pe care o inchiriase intr-o casa din Ilford, Anglia. Acesta avea probleme cu inima, iar familia l-ar fi rugat sa nu plece in strainatate. Poliția a deschis o ancheta…

- Tragedie pe plaja din Vama Veche. Andra, o tanara scriitoare de numai 19 ani, și-a gasit sfarșitul in apele marii, chiar in timp in ce se afla in vacanța. Anunțul a fost facut de jurnalistul Viorel Ilișoi, unchiul fetei care a murit fulgerator.

- Anuntul a fost facut de antrenorul pugilistului, Buddy McGirt. Acesta a aruncat prosopul in repriza a 11-a a meciului contand pentru stabilirea challangerului pentru titlul IBF la categoria semiusoara, desfasurat la Oxon Hill, Maryland. Maxim Dadasev a vomitat pe drumul spre vestiare si a…

- Paisprezece persoane au murit si 28 au fost ranite joi intr-un accident de microbuz care transporta migranti in provincia turca Van (sud-estul tarii), a informat agentia privata de stiri DHA - transmite France Presse. Printre victime sunt femei si copii, toti straini, a precizat DHA, adaugand ca accidentul…

- 14 marinari si au pierdut viata dupa ce un submarin rusesc a explodat.a sarit in aer.Din primele informatii reiese ca incidentul s a produs intr un moment in care submarinul se afla in apropiere de portul Severomorsk, situat in regiunea Murmansk.Este cel mai grav incident in care este implicat un submarin…