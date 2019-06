Stiri pe aceeasi tema

- ​Fostul international spaniol Jose Antonio Reyes, în vârsta de 35 ani, care a evoluat în cursul carierei sale la FC Sevilla, Arsenal Londra si Real Madrid, a încetat din viata sâmbata, în urma unui accident rutier produs la Utrera, localitatea sa natala, anunta presa…

- Fostul international spaniol Jose Antonio Reyes, in varsta de 35 ani, care a evoluat in cursul carierei sale la FC Sevilla, Arsenal Londra si Real Madrid, a incetat din viata sambata, in urma unui accident rutier produs la Utrera, localitatea sa natala, anunta presa spaniola. Reyes, care a imbracat…

- Fostul international spaniol Jose Antonio Reyes, in varsta de 35 ani, care a evoluat in cursul carierei sale la FC Sevilla, Arsenal Londra si Real Madrid, a incetat din viata sambata, in urma unui accident r...

- Fostul international spaniol Jose Antonio Reyes, in varsta de 35 ani, care a evoluat in cursul carierei sale la FC Sevilla, Arsenal Londra si Real Madrid, a incetat din viata sambata, in urma unui accident rutier produs la

- Echipa Rayo Vallecano, penultima din La Liga, a produs duminica seara surpriza etapei a 35-a din La Liga, reusind o victorie de senzatie, 1-0 (1-0), pe propriul stadion, in fata celor de la Real Madrid. Singurul gol al meciului a fost reusit de Adrian Embarba, in minutul 23, din penalty. Pentru echipa…

- Real Madrid a obținut doar un rezultat de egalitate pe terenul celor de la Leganes, scor 1-1, îndepartându-se din nou de rivala Atletico în lupta pentru locul doi. Silva a deschis scorul pentru gazde pe finalul primei reprize, iar Karim Benzema a închis tabela în minutul…

- Formatul Supercupei Spaniei va înregistra o schimbare radicala începând cu sezonul 2019/2020. Spre deosebire de structura actuala, în care echipele ce disputau Supercupa Spaniei erau câștigatoarea La Liga și câștigatoarea sau finalista Copa del Rey (daca deținatoarea…

- Lionel Messi a castigat, duminica, la Sevilla, cu Betis, meciul cu numarul 477 in tricoul echipei FC Barcelona, un record pentru gruparea catalana, informeaza lequipe.fr potrivit news.roInaintea lui, Xavi a castigat 476 de meciuri pentru FC Barcelona. Messi a jucat 674 de partide cu echipa…