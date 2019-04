Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a blocat pe ambele sensuri traficul pe drumul național 79, intre Șimand și Chișineu Criș. „Au fost implicate un autotren cu un autoturism, o victima incarcerata, inconștienta in autoturism. Intervine Garda 2 Chișineu Criș cu un echipaj de descarcerare și un echipaj SMURD. In sprijin…

- Tragedie in seara de Florii pe DN 79 – un barbat a murit strivit in mașina sa intr-un accident rutier. Incidentul s-a petrecut intre localitațile Șimand și Chișineu Criș din județul Arad. Mașina in care se afla barbatul in varsta de 22 de ani s-a izibit de un camion. Cand echipele de intervenție au…

- Accidentul s-a petrecut pe DN 79 intre Șimand și Chișineu Criș, in județul Arad, intre un autoturism și un tir. Șoferul mașinii, un tanar de 22 de ani a ramas incarcerat. Din pacate, dupa ce a fost scos dintre fiare, medicii au declarat decesul, pentru ca nu raspundea manevrelor de resuscitare Ciculația…

- Un accident rutier in care au fost implicate mai multe autoturisme a avut loc in zona orașului Chișineu Criș, pe DN 79. Un barbat de 63 ani din Arad, in timp ce conducea un autoturism pe DN 79 dinspre Arad spre Oradea, nu a pastrat distanța suficienta fața de un autoturism condus de un barbat […] The…

- Polițiștii de frontiera de la vamile Borș și Nadlac au depistat doi barbați care s-au prezentat la controlul de frontiera cu doua autoturisme furate din Marea Britanie și date in cautare internaționala. In data de 14 martie 2019, in jurul orei 02.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Borș, județul…

- Un tanar de 17 ani din Ineu a reușit un adevarat record: deși nu avea permis, a furat mașina gazdei sale, a condus-o prin Ineu, baut fiind, a lovit un parapet de pod distrugand mașina apoi, ca și cum nimic nu s-ar fi intamplat s-a intors la casa gazdei sale unde s-a culcat liniștit. Polițiștii […] The…

- Un accident grav de circulație a avut loc in aceasta seara, pe șoseaua ce leaga Hațegul de Caransebeș. Un barbat de 57 de ani a fost surprins și accidentat mortal de o mașina, condusa de un tanar de 22 de ani. Barbatul mergea pe partea carosabila, și cel mai probabil nu avea nici vesta reflectorizanta,…

- Politia il cauta de doua zile pe soferul fugar care l-a ucis pe Florin, un tanar de 22 de ani din Arad. Masina care l-a lovit pe tanar e un Renault Scenic ... The post Politia il cauta de doua zile pe soferul fugar care l-a ucis pe Florin, un tanar de 22 de ani appeared first on Renasterea banateana…