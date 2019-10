Moarte CONTROVERSATĂ, în pușcărie, a unui fost director al unei celebre mine de diamante din Rusia Fostul director al unei celebre mine de diamante din Rusia, aflat in detentie in urma unui accident minier in care au murit mai multi oameni, a fost gasit mort in celula sa, au anuntat marti autoritatile ruse, care evoca o posibila sinucidere, informeaza AFP. In 4 august 2017, opt mineri au murit in urma inundarii unei parti din subteranul minei "Mir", in regiunea Iakutia, unde se inregistreaza cele mai reci ierni de pe planeta, informeaza agerpres.ro. Citește și: Dezvaluire scandaloasa. Copilul din Romania, inchiriat unui neamț, pentru a fi abuzat sexual Directorul exploatarii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

