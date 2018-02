Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Elan Schwartzenberg a sustinut, intr-un interviu acordat postului de televiziune B1 TV, ca avocatul sau din Israel i-a scris, in 2013, Laurei Codruta Kovesi, spunandu-i ca Elan Schwartzenberg vrea sa revina in Romania. Potrivit omului de afaceri, sefa DNA a refuzat „brutal” audienta.…

- Elan Schwartzenberg a abordat, la B1 TV, cel mai sensibil subiect care il vizeaza. Acuzat, de mai multe personaje, ca l-ar fi ucis pe Codruț Marta, afaceristul a raspuns ca are dovezi, așa cum au și instituțiile statului, ca Marta a fost vazut și la multa vreme dupa ce s-a spus ca a disparut.”Sorina…

- Omul de afaceri Elan Schwartzenberg, dat in urmarire internationala in luna iunie 2016, si care se afla in Israel, a oferit un interviu difuzat vineri seara de B1TV, in care si-a exprimat regretul ca a pastrat tacerea atatia ani si a explicat de ce nu s-a mai intors in Romania. In interviul realizat…

- Omul de afaceri Elan Schwartzenberg, dat in urmarire internationala in luna iunie 2016, si care se afla in Israel, a oferit un interviu difuzat vineri seara de B1TV, in care si-a exprimat regretul ca a pastrat tacerea atatia ani. In interviul realizat de jurnalista Sorina Matei pe pe teritoriul statului…

- O femeie din Vrancea a murit dupa ce s-a intors de la o inmormantare. Fara sa sufere de vreo boala, Doina Purdel s-a stins la 50 de ani, in Italia, la scurt timp dupa ce revenise din Romania de la funeraliile cuscrei sale. Doina Purdel era din Panciu, județul Vrancea, și de 14 ani se stabilise impreuna…

- F. T. In seara zilei de miercuri, in jurul orei 18,30, polițiști din cadrul Secției nr. 1 Poliție, in timp ce acționau pe strada Apelor din municipiu, au observat doua femei, care aveau un comportament suspect, una dintre acestea avand asupra sa doua bagaje voluminoase, pe care le-a inmanat, in fuga,…

- Aproximativ o mie de persoane protesteaza, la ora transmiterii stirii, in fata Palatului Victoria, dupa anuntul lui Tudorel Toader privind cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi. Oamenii s-au strans la scurt timp dupa anuntul ministrului Justitiei. Ei protesteaza fata de Guvern…

- Ordonanta de urgenta (OUG) prin care sunt plafonate contributiile datorate de catre mame si persoanele aflate in concediu medical a fost aprobata de Guvern, in sedinta de joi. Astfel, indemnizatiile acestora nu vor scadea in comparatie cu cele platite pana la 1 ianuarie 2018, masurile fiind tranzitorii…

- Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania a solicitat Primariei Municipiului Bucuresti aprobarea pentru manifestari publice pichetari si miting de protest , in data de 24.03.2018, incepand cu ora 9.00. Potrivit lui Vasile Zelca, presedintele SNPPC Biroul…

- Viorel Suveranul, barbatul din Rovinari care nu recunoaște actele de identitate, ar face parte dintr-o mișcare la nivel național, formata din sute de persoane care s-au declarat suverane. Oamenii au cerut sa renunțe la codul numeric personal pentru ca nu recunosc autoritatea statului roman asupra lor.…

- Fostul conducator al LPF, Dumitru Dragomir, a oferit un scenariu incredibil. La alegerile pentru sefia Federatiei Romane de Fotbal, acolo unde Ionut Lupescu si actualul presedinte de la Casa Fotbalului, Razvan Burleanu, sunt vazuti ca favoriti, exista si un "arbitru". E Marcel Puscas, cel care,…

- "Nu știu ce cred oamenii in acest moment. Principala preocupare este mersul foarte slab al increderii in justiție. Doar 6% din dosarele aflate pe rol sunt reprezentate de cele penale. Incerc sa spun aici, dar nu ma aude nimeni: 94 % sunt dosare civile, comerciale, care dureaza de 15-20 de ani. Referitor…

- Oamenii de afaceri din Romania sustin ca anul 2017 a fost probabil unul dintre cele mai agitate din punct de vedere fiscal, dar spun ca nu cer de la Guvernul taxe mai mici sau scutiri, ci stabilitate si predictibilitate fara de care nu pot sa se dezvolte.

- Romania trebuie sa scoata capul din aceasta schita caragielieneasca numita pompos program de guvernare si sa inceapa sa caute un raspuns rapid la aceasta intrebare: care sunt prioritatile economice pentru urmatorii ani si ce mostenire lasa pentru viitor generatia de astazi? Altfel, vom demonstra, pentru…

- Banca Transilvania: frecvența modificarilor fiscale crește ingrijorarea angajaților și blocheaza dezvoltarea companiilor IT-ul și retail-ul vor fi domeniile cu cea mai mare dinamica in 2018, susține directorul de resurse umane a Bancii Transilvania (BT) Cluj, Nevenca Doca. “La acestea se…

- Criza de pe piata fortei de munca se va amplifica in acest an, iar firmele vor duce un adevarat razboi pentru racolarea de angajati, estimeaza oamenii de afaceri si specialistii chestionati pentru un barometru semestrial referitor la perspectivele pietei de munca. Intrebati privind criza de…

- Participarile la targurile de turism sunt printre singurele masuri de impact in dezvoltarea incomingului, insa un demers de promovare sustinut facut de autoritatea de stat ar putea atrage o crestere interesanta a investitorilor care sa parieze pe destinatia Romania. "Din pacate, la targuri…

- Imaginatia agentilor de turism este fara frontiere atunci când vine vorba de a vinde oferte de vacante. Cadâne care îsi unduiesc nurii în fata potentialilor turisti, domnisoare îmbracate în Cupidon sau thailandezi care picteaza umbrele - toti fac parte…

- Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, afirma, intr-un mesaj postat miercuri pe pagina sa de socializare, ca oamenii politici de acum 159 ani, care au asezat piatra de temelie a Unirii, au dat dovada de multa intelepciune, trecand peste toate neintelegerile pentru a urmari acelasi…

- Deputatul Victor Ponta a sustinut marti ca în fiecare luna din 2017 câte un miliard de euro a plecat din România, în ceea ce priveste balanta de plati, iar aceasta situatie continua si în prezent. "Lucrurile merg în directia în care, si va…

- Primarul municipiului Roman, Lucian Ovidiu Micu, a declarat ca nu intelege de ce vicepresedintele PSD Ecaterina Andronescu a “manjit" numele lui si al orasului, acuzandu-l ca a platit oamenii sa vina la protestul din Capitala.Mai multe detalii aici: Ecaterina Andronescu vorbește despre oamenii…

- Pleșoianu a transmis ca dupa lansare va face ”ceva ce nu a mai fost pana acum in Romania”. Astfel, el se va deplasa in zonele in care se afla susținatorii sai. Pleșoianu i-a intrebat deja pe pagina personala de Facebook, din ce zona sunt și unde doresc sa se intalneasca. ”Pe 24 ianuarie, cand…

- Finalul anului 2017 a venit cu un val de numiri in consiliile de administratie ale celor mai mari companii din energie, controlate de stat sau in care statul are un pachet generos de actiuni. In multe cazuri mandatele sunt doar de cateva luni, lucru care practic anuleaza asumarea oricarei responsabilitati…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) considera ca 2018 va fi anul exceselor functionarilor Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) asupra contribuabililor pentru obtinerea premiilor prevazute de Ordonanta de Urgenta nr. 116 publicata in Monitorul…

- Primii care au auzit bubuitura au fost vecinii, informeaza Romania TV. Apoi, flacarile au cuprins intreaga casa. Oamenii au sunat repede la 112. Citeste si Festival cu raniti din cauza unei explozii accidentale a artificiilor Proprietara, o batrana, si inca o persoana care se afla in…

- In ultima vreme, am asistat la o blamare generala a catorva categorii profesionale din Romania, atat de tare apasandu-se pedala incat s-ar crede ca unele meserii chiar trebuie desfiintate. Acum, sunt luati in vizor mai toti politistii, dupa isprava colegului lor pedofil. Aproape fiecare cetatean si-a…

- Oamenii de afaceri privesc cu un optimism temperat și chiar cu unele semne de ingrijorare evoluția economica reala a economiei in acest an. Inflația, deprecierea leului și incertitudinile legate de cadrul fiscal sunt principalele semnale ridicate de mediul de business, in a opta ediție a barometrului…

- Pe site-urile de imobiliare, in ziarul Jurnal de Caras-Severin, pe toti stalpii, nu trece o zi in care sa nu fie postate ori publicate anunturi cu vanzari de case si apartamente, atat din orasele judetului cat si din diverse comune. Oamenii pleaca spre colturi si spre locuri mai bune, cei…

- Totodata, bioenergotarapeutul Lidia Fecioru a vorbit despre oamenii care ne critica si pe care nu trebui sa ii luam in seama, pentru ca ei nu merita sa fie respectati. "Buna dimineata si la multi ani dragii mei! Multumesc din suflet pentru urarile voastre, multe, mii de mesaje (telefoane…

- Cristina Groza, singurul maestru Feng Shui din Romania acreditat de Asociația Internaționala de Feng Shui și Presedintele filialei din țara noastra, ne-a acordat un interviu, in exclusivitate, despre previziunile astrologice pentru anul 2018, din punct de vedere al horoscopului chinezesc. Noul an chinezesc…

- Jurnalista Carmen Avram are o recomandare pentru romanii care simt ca au nevoia de a milita pentru ceva: "sa mearga sa vorbeasca cu oamnii care au facut Revoluția romana, Revoluția pentru care am plans cu toții, pentru care l-am vazut pe tatal meu cazand in genunghi și plangand de fericire ca s-a…

- La Vaslui, ca la nimeni. Oamenii care au ieșit marți la plimbare, in centrul orașului, la Targul de Craciun, au avut parte de cea mai neplacuta surpriza: locul destinat sarbatorilor de iarna era inchis.

- Emigrarea din cauza saraciei este principala cauza, iar Teleormanul va fi judetul cel mai pustiit in absenta deciziilor salvatoare. Sociologii sunt ingrijorati pentru ca zonele mai putin dezvoltate se depopuleaza rapid, scrie gazetaromaneasca.com. „Oamenii nu au locuri de munca si incearca sa migreze…

- Sociologii fac un anunț șocant: Romania ar putea ramane doar 12 milioane de oameni in tara, daca statul nu ia masuri rapid. Potrivit statisticii oficiale, populatia scade constant si peste 45 de ani vom avea o mare problema.Emigrarea se produce din cauza saraciei in special, iar Teleormanul…

- Conform presei straine, Romania calca pe urmele Poloniei si Ungariei in aplicarea unor modificari la Legile Justitiei care nu tin cont de criticile venite din toate directiile. Intr-un articol publicat de Deutsche Welle, este remarcata lipsa de reactie a institutiilor europene la adresa Romaniei,…

- Politicienii au inceput sa faca traditionalele urari de sarbatori, printre primii numarandu-se ministrul MAI, Carmen Dan, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, ministrul Apararii, Mihai Fifor, ministrul de Externe, Teodor Melescanu, dar si ministrul Culturii, Lucian Romascanu.„E miraculos…

- Clarvazatoarea de la Colectiv continua sa-și imparta visele cu cei care-i urmaresc blogul. Ultima viziune a Mariei Ghiorghiu este legata de Romania și de mișcari masive de strada care vor avea loc in urmatoarea perioada in țara noastra: „ Dragii mei, In aceasta dimineata foarte devreme,ma trezesc multime…

- Alin Marin, un tanar de 22 de ani din Romania, a fost condamnat pe 18 decembrie la 3 ani de inchisoare in Marea Britanie dupa ce a reusit performanta de a fura 53 de smartphone-uri la un concert din Birmingham. Tanarul s-a folosit de un accesoriu inedit: un costum de inot pentru femei, cu o gaura pe…

- Gheorghe Marcu, in cartea "Revolutia anuntata", aparuta la editura Axis Libri, in 2017, face o radiografie atent informata despre evenimentele precursoare anului ce a dus la asa-zisa revolutie din 1989. Autorul s-a informat atent si prin detalii surprinzatoare, relateaza intamplari traite de el despre…

- Presedintele PPE, Joseph Daul, afirma ca, avand in vedere votul pentru modificarea legilor justitiei, este o zi trista pentru Romania, iar independenta justitiei din tara noastra este in pericol. ”Astazi este o zi trista pentru Romania si pentru toti cetatenii romani care au protestat in strada pentru…

- Florin Piersic a filmat recent pentru un post de televiziune, alaturi de alti artisti indragiti din Romania. Actorul s-a aflat in centrul atentiei, dar dintr-un motiv ingrijorator. Florin Piersic pare sa nu se simta foarte bine, iar colegii lui au observat asta la ultima intalnire. Se pare ca maestrul…

- Sute de persoane astepta, miercuri seara, sa intre in Palatul Regal pentru a ajunge in Sala Tronului, unde trupul neinsufletit al regelui Mihai este depus pana sambata. Convoiul funerar a fost asteptat de aproximativ o mie de oameni, miercuri seara, in fata Palatului. El a fost intampinat cu aplauze…

- "Avem bani de pensii, s-a tot spus ca se termina banii in septembrie, si apoi in octombrie, noiembrie si tot asa. Acum au intrat cu zvonurile pentru anul viitor. Avem buget, nu se pune problema, e o scadere la ministerul Muncii, dar e datorata scaderii deficitului. Anul acesta am avut si l-am redus…

- "Partidul Național Liberal a pregatit Cartea Neagra a guvernarii PSD-ALDE, astazi se implinește un an de cand coaliția PSD-ALDE a caștigat alegerile. Este un an de guvernare PSD-ALDE, un an pierdut pentru Romania, pentru ca nu doar corupția ucide, dar și proasta guvernare ucide. Ucide mediul de afaceri…

- Cutremur in Amatrice, pe 4 decembrie 2017. Un seism de suprafata cu magnitudinea de moment de 4,6 grade pe scara Richter a avut loc duminica spre luni noapte (3/4 decembrie) in centrul Italiei, la doar cativa kilometri de localitatea Amatrice, potrivit Centrului Seismologic European Mediteranean. Institutul…

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate pe Facebook, pentru duminica seara, atât în Piata Victoriei din Capitala, cât si în mai multe orase din tara. Manifestantii cer demisia liderilor celor doua Camere ale Parlamentului, Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea, si…

- "Au fost multe momente de cumpana, dar va pot spune doua in care, inainte de decizie, am dormit destul de greu sau n-am dormit. Unul a fost legat de 2010, cand, pentru a evita o alunecare intr-o degringolada financiara a trebuit sa reducem veniturile aparatului bugetar. Al doilea a fost o…

- Dorinta de crestere a cotei de piata si de acoperire a unor zone noi, in vederea extinderii afacerilor, sunt principalele argumente ale producatorilor de materiale de constructii care au in plan dezvoltarea unor fabrici noi. Asta in ciuda faptului ca unitatile de productie care functioneaza acum sunt…

- Jandarmi calare la protestele din Piața Victoriei. S-au inregistrat primele tensiuni la protestele din București. Oamenii s-au enervat pentru ca un numar mare de jandarmi calare au fost prezenți in mulțime, fapt ce a dus la imbranceli intre cele doua tabere. Noile proteste fața de legile justiției au…