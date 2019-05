Stiri pe aceeasi tema

- O lugojeanca de numai 17 ani a fost salvata in ultimul moment, dupa ce a incercat sa isi puna capat zilelor. Incidentul s-a petrecut miercuri, la Lugoj. Mama fetei a fost anuntata de o colega a fiicei despre ce urma sa se intample, astfel ca parintele a fugit acasa gasindu-si fiica foarte aproape sa…

- Politistii din București investigheaza, duminica, conditiile in care a murit un barbat, trupul acestuia fiind gasit la sediul unei case de avocatura. Surse judiciare susțin ca este vorba despre administratorul societatii care administreaza casa de avocatura Mușat și Asociații”, acesta fiind gasit…

- Descoperire macabra intr-un parc din Capitala. Cadavrul unui barbat ce atarna de un copac, a fost gasit, ieri, de un locuitor al sectorului Ciocana. Ingrozit, acesta a alertat imediat politia.

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB) au prins in flagrant un barbat in varsta de 27 ani, suspectat ca a furat mai multe bunuri din curtea unui imobil din sectorul 5. Potrivit unui comunicat al DGPMB remis sambata AGERPRES, politisti din cadrul Sectiei 19…

- Descoperire șocanta intr-o localitate din Satu Mare. Un barbat de 48 de ani a fost gasit mort intr-o fantana, iar polițiști investigheaza acum imprejurarile suspecte in care a avut loc incidentul.

- “In referința la barbatul decedat in zona cunoscuta popular ca “Popas Costesti” in acest moment avem urmatoarele date : Apelul 112 a fost efectuat la ora 09.30. Barbat in cauza, in varsta de 41 de ani, este domiciliat in jud. Alba. A participat la o inmormantare in com. Banca, sat Tifu, și impreuna…

- Un cumplit accident s-a produs in cursul serii de vineri dupa ce un barbat a fost lovit de doua mașini, la distanța de cateva secunde, chiar dupa ce a ieșit dintr-un bar! Totul s-a petrecut la Dambovița și camerele de surpaveghere au filmat momentul!

- Pompierii au fost solicitati sa intervina in jurul orei 04:00 dimineata, pentru stingerea unui incendiu care mistuia un autoturism parcat pe o strada din municipiul Ramnicu Sarat. Pompierii au descoperit in interiorul masinii cadavrul unei persoane.