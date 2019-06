Stiri pe aceeasi tema

- Daca in nordul Rusiei, spre Polul Nord, s-au inregistrat 29 de grade, in Spania, dimineata de 12 iunie a adus temperaturi neobisnuit de mici. La Molina de Aragon au fost -0,5 grade, la Burgos minima a fost de 1 grad Celsius, in orasul Leon a fost un grad, in Vitoria-Gasteiz din Tara Bascilor au fost…

- Președintele Partidului Unitații Naționale, Anatol Șalaru, susține ca daca se va produce o alianța intre blocul ACUM și PSRM și structurile de forța, dar și alte instituții de stat vor ajunge sub influența Rusiei, atunci acesta promite ca va ieși in strada. Politicianul susține ca exista un asemenea…

- Tanarul care s-a sinucis duminica dupa-amiaza avea doar 23 de ani. Petrica Stavar s-a spanzurat intr-o padure din apropierea localitații Vaslui. Cand a aflat ca fiul ei murise, mama acestuia s-a aruncat de pe un pod. In ciuda incercarilor martorilor de a o opri, femeia s-a aruncat in gol.

- Vezi semnul ce anunța ca vei muri in curand! Experții au descoperit ce simte un om inainte de deces Inca din cele mai vechi timpuri, oamenii au fost fascinați de fenomenul de viața și de moarte. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Super oferta . Insula Skiathos !!! De la 295 euro/persoana-toate…

- Un pescar norvegian a dat alarma dupa ce a descoperit o balena care avea un comportament ciudat in preajma ambarcatiunilor de pescuit. Banuiala lui s-a dovedit intemeiata, mamiferul marin avand un ham atasat foarte strans de corpul sau, scrie ziare.com.Expertii din marina norvegiana cred ca…

- Norvegienii suspecteaza Rusia ca a antrenat balene pentru a fi spioni in apele nordice dupa ce un pescar a fost uimit cand a vazut ca o balena alba, care s-a apropiat de barca lui, poarta, un ham special pentru echipamentele video. Expertii din viata subacvatica afirma ca balena ar fi fost special antrenata…

- Potrivit unui nou raport al organizatiei neguvernamentale americane C4ADS (Center For Advanced Defense), Rusia utilizeaza intens tehnologii de perturbare a sistemului de navigatie prin satelit GPS in peninsula ucraineana anexata Crimeea si in Marea Neagra, a notat, marti, publicatia Ukrainska Pravda.…

- Agentia rusa antidoping (RUSADA) si-a concediat toti inspectorii, în cadrul reformei sale profunde pe care a demarat-o dupa scandalul legat de dopajul institutionalizat al sportivilor din Rusia, a anuntat directorul agentiei, Iuri Ganus, citat de AFP."Agentia a trecut printr-o transformare…