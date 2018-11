Stiri pe aceeasi tema

- Expozitia pune la dispozitia publicului o calatorie virtuala printre cele mai importante evenimente ale ultimilor 100 de ani. Evenimentul marcheaza una dintre contributiile muzeului la celebrarea centenarului Marii Uniri si apropierea fata de clujeni, expozitia fiind amplasata în…

- Primaria Cluj-Napoca a semnat, miercuri, contractul de realizarea studiului de fezabilitate pentru construcția Centurii Metropolitane a Clujului.”Am semnat azi contractul cu privire la realizarea Studiului de fezabilitate, a Planului Urbanistic Zonal și a Detaliilor tehnice…

- Luni, 1 octombrie 2018, in Ungaria, a fost dezvelit un monument dedicat unui fost „politician, parlamentar si scriitor” originar din județul Harghita (municipiul Toplița), Urmanczy Nandor. Acesta este fondatorul, in 1918 (in contextul Marii Uniri), al primei entitați denumite Consiliul National Secuiesc,…

- Miercuri, 3 octombrie, de la ora 17.30, Museikon Alba Iulia gazduieste vernisajul unei expoziții de ceramica și sculptura. Expozitia „Semne și simboluri creștine” este semnata de Cristian Ianza. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Uniunea Artiștilor…

- Muzeul Național al Banatului aduce in fața timișorenilor o noua expoziție inedita. Este vorba despre “Porțelan și sticlarie din Romania socialista. Pe urmele Liei Eugenia Costin”. Este vorba despre o serie de obiecte pe care le-am vazut in urma cu ani in vitrinele bunicilor noștrii. Expoziția iși propune…

- Expoziția este dedicata tuturor persoanelor pasionate de istorie, fotografie și celor interesate sa descopere curiozitați din viața unor personalitați culturale care au modelat cursul istoriei, se arata pe pagina de facebook a Muzeului National de Istorie a Transilvaniei. Expoziția are loc…

- In cadrul Zilelor Municipiului Sebes, editia 2018, Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebes gazduiește expozitia documentara „Si Sebesul a facut Marea Unire!”. Aceasta este deschisa publicului incepand de vineri, 17 august 2018, ora 10:00, urmand ca pe intreg parcursul celor trei zile accesul vizitatorilor…

- Muzeul National de Istorie a Transilvaniei (MNIT) gazduieste marti expozitia "O tablita cerata de la Rosia Montana", un prim eveniment dedicat acestui tip de exponat. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de MNIT, este vorba de doua dintre "foile" unui triptic, descoperite in galeria Sfanta Ecaterina,…