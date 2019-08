Numarul contractelor individuale de munca inregistrate in Registrul general de evidenta a salariatilor a crescut in martie cu 29.934 comparativ cu luna precedenta, la finele primului trimestru fiind consemnate 6.425.112 CIM, conform datelor centralizate de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale. Din totalul contractelor individuale de munca inregistrate, 91,5% (5.879.167 contracte) erau pe perioada nederminata, din care 5.195.670 cu norma intreaga si 683.397 cu timp partial de munca. Contractele pe durata nederminata erau in numar de 546.045, din care 308.898 cu norma intreaga si 237.147 partiala.…