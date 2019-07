Stiri pe aceeasi tema

- O suma de 324.000 lei a fost platita in primul trimestru al acestui an, din bugetul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale. In primele trei luni ale anului, s-au acordat ajutoare pentru 195 persoane care au dobandit statutul de refugiat sau au dobandit protectie subsidiara acordata de statul roman…

- Suma totala platita pana acum de Directia Agricola Judeteana (DAJ) Olt fermierilor inscrisi in programul Tomata, care au depus documentele justificative, depaseste patru milioane de euro, iar suma totala ce va fi platita legumicultorilor din judet care au cultivat rosii in primavara acestui an prin…

- Cei afectati de inundatii si vijelii vor fi sprijiniti de Stat. Potrivit Institutiei Prefectului Maramures, ajutoarele de urgenta vor fi acordate pentru ajutorarea familiilor sau persoanelor afectate de intemperiile acestui an. Astfel, Guvernul a aprobat acordarea unor ajutoare de urgenta, in limita…

- Familiile sau persoanele afectate de inundatiile produse pe parcursul anului 2019 vor primi ajutoare de urgenta in valoare totala de 5 milioane de lei, se arata intr-un comunicat al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale (MMJS). Guvernul a aprobat, printr-o hotarare, acordarea unor ajutoare de urgența…

- "Premierul Viorica Dancila a cerut astazi Ministerului Afacerilor Interne un raport detaliat cu privire la efectele inundatiilor si fenomenelor meteorologice periculoase produse in ultimele zile. Pe baza acestei analize, Guvernul va lua masuri urgente pentru sprijinirea oamenilor si a comunitatilor…

- Angajatorii persoanelor cu dizabilitați ce solicita o subvenție de la stat pentru a-și cumpara diverse dispozitive asistive vor putea primi lunar nu mai puțin de 2.250 de lei de la autoritați, potrivit unui comunicat recent al Ministerului Muncii și Justiției Sociale (MMJS). Firmele care angajeaza astfel…